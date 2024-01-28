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"Солнцепеки" нанесли удары по опорным пунктам ВСУ под Купянском - РИА Новости, 28.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:02 28.01.2024 (обновлено: 08:41 28.01.2024)
https://ria.ru/20240128/spetsoperatsiya-1923930470.html
"Солнцепеки" нанесли удары по опорным пунктам ВСУ под Купянском
"Солнцепеки" нанесли удары по опорным пунктам ВСУ под Купянском - РИА Новости, 28.01.2024
"Солнцепеки" нанесли удары по опорным пунктам ВСУ под Купянском
Расчеты ТОС-1А "Солнцепек" нанесли три удара по взводным опорным пунктам механизированной бригады ВСУ на Купянском направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T06:02
2024-01-28T08:41
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
войска рхбз
тос-1а "солнцепек"
вооруженные силы рф
безопасность
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ЛУГАНСК, 28 янв — РИА Новости. Расчеты ТОС-1А "Солнцепек" нанесли три удара по взводным опорным пунктам механизированной бригады ВСУ на Купянском направлении, сообщили в Минобороны."Расчеты ТОС-1А "Солнцепек" группировки войск "Запад" на Купянском направлении нанесли три удара по взводным опорным пунктам механизированной бригады ВСУ. Пуски были проведены на расстоянии более 4,5 километра", — рассказали в ведомстве.По данным министерства, на этом направлении подразделения войск РХБЗ группировки "Запад" в составе расчетов тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" поддерживают действия наземной группировки войск. Стрельба идет с использованием современных программных систем топогеодезической привязки.Накануне в Минобороны сообщили, что за сутки ВСУ потеряли на Купянском направлении около 25 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.
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россия, вооруженные силы украины, войска рхбз, тос-1а "солнцепек", вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Войска РХБЗ, ТОС-1А "Солнцепек", Вооруженные силы РФ, Безопасность
"Солнцепеки" нанесли удары по опорным пунктам ВСУ под Купянском

Минобороны РФ: "Солнцепеки" нанесли удары по опорным пунктам ВСУ под Купянском

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкТяжелая огнемётная система залпового огня ТОС-1а "Солнцепек"
Тяжелая огнемётная система залпового огня ТОС-1а Солнцепек - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Тяжелая огнемётная система залпового огня ТОС-1а "Солнцепек". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 28 янв — РИА Новости. Расчеты ТОС-1А "Солнцепек" нанесли три удара по взводным опорным пунктам механизированной бригады ВСУ на Купянском направлении, сообщили в Минобороны.
«
"Расчеты ТОС-1А "Солнцепек" группировки войск "Запад" на Купянском направлении нанесли три удара по взводным опорным пунктам механизированной бригады ВСУ. Пуски были проведены на расстоянии более 4,5 километра", — рассказали в ведомстве.
По данным министерства, на этом направлении подразделения войск РХБЗ группировки "Запад" в составе расчетов тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" поддерживают действия наземной группировки войск.
Стрельба идет с использованием современных программных систем топогеодезической привязки.
Накануне в Минобороны сообщили, что за сутки ВСУ потеряли на Купянском направлении около 25 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.
Ударный вертолет Ка-52 уходит на выполнение боевой задачи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
Вертолет Ка-52 уничтожил опорный пункт ВСУ на Купянском направлении
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВойска РХБЗТОС-1А "Солнцепек"Вооруженные силы РФБезопасность
 
 
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