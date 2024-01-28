https://ria.ru/20240128/spetsoperatsiya-1923930470.html

"Солнцепеки" нанесли удары по опорным пунктам ВСУ под Купянском

"Солнцепеки" нанесли удары по опорным пунктам ВСУ под Купянском - РИА Новости, 28.01.2024

"Солнцепеки" нанесли удары по опорным пунктам ВСУ под Купянском

Расчеты ТОС-1А "Солнцепек" нанесли три удара по взводным опорным пунктам механизированной бригады ВСУ на Купянском направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T06:02

2024-01-28T06:02

2024-01-28T08:41

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ЛУГАНСК, 28 янв — РИА Новости. Расчеты ТОС-1А "Солнцепек" нанесли три удара по взводным опорным пунктам механизированной бригады ВСУ на Купянском направлении, сообщили в Минобороны."Расчеты ТОС-1А "Солнцепек" группировки войск "Запад" на Купянском направлении нанесли три удара по взводным опорным пунктам механизированной бригады ВСУ. Пуски были проведены на расстоянии более 4,5 километра", — рассказали в ведомстве.По данным министерства, на этом направлении подразделения войск РХБЗ группировки "Запад" в составе расчетов тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" поддерживают действия наземной группировки войск. Стрельба идет с использованием современных программных систем топогеодезической привязки.Накануне в Минобороны сообщили, что за сутки ВСУ потеряли на Купянском направлении около 25 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

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россия, вооруженные силы украины, войска рхбз, тос-1а "солнцепек", вооруженные силы рф, безопасность