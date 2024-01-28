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Вертолет Ка-52 уничтожил опорный пункт ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 28.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:01 28.01.2024 (обновлено: 05:07 28.01.2024)
https://ria.ru/20240128/spetsoperatsiya-1923927768.html
Вертолет Ка-52 уничтожил опорный пункт ВСУ на Купянском направлении
Вертолет Ка-52 уничтожил опорный пункт ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 28.01.2024
Вертолет Ка-52 уничтожил опорный пункт ВСУ на Купянском направлении
Вертолет Ка-52 ВКС России уничтожил взводный опорный пункт украинских войск на Купянском направлении, сообщили Минобороны. РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T05:01
2024-01-28T05:07
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
воздушно-космические силы россии
ка-52 "аллигатор"
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Вертолет Ка-52 ВКС России уничтожил взводный опорный пункт украинских войск на Купянском направлении, сообщили Минобороны. &quot;Вертолет Ка-52 &quot;Аллигатор&quot; Воздушно-космических сил Российской Федерации уничтожил взводный опорный пункт противника на Купянском направлении зоны специальной военной операции&quot;, — рассказали в ведомстве.Как отмечается, после применения авиационных средств поражения с кабрирования летчики выполнили противоракетный маневр, отстрелили тепловые ловушки и вернулись на аэродром базирования."По докладу передового авиационного наводчика цель была успешно поражена", — заключили в министерстве.В субботу в Минобороны сообщили, что за сутки ВСУ потеряли на Купянском направлении около 25 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.
https://ria.ru/20240128/spetsoperatsiya-1923926896.html
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безопасность, россия, воздушно-космические силы россии, ка-52 "аллигатор", вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Воздушно-космические силы России, Ка-52 "Аллигатор", Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Вертолет Ка-52 уничтожил опорный пункт ВСУ на Купянском направлении

МО: вертолет Ка-52 ВКС уничтожил опорный пункт ВСУ на Купянском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУдарный вертолет Ка-52 уходит на выполнение боевой задачи в зоне СВО
Ударный вертолет Ка-52 уходит на выполнение боевой задачи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Ударный вертолет Ка-52 уходит на выполнение боевой задачи в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Вертолет Ка-52 ВКС России уничтожил взводный опорный пункт украинских войск на Купянском направлении, сообщили Минобороны.
«

"Вертолет Ка-52 "Аллигатор" Воздушно-космических сил Российской Федерации уничтожил взводный опорный пункт противника на Купянском направлении зоны специальной военной операции", — рассказали в ведомстве.

Как отмечается, после применения авиационных средств поражения с кабрирования летчики выполнили противоракетный маневр, отстрелили тепловые ловушки и вернулись на аэродром базирования.
"По докладу передового авиационного наводчика цель была успешно поражена", — заключили в министерстве.
В субботу в Минобороны сообщили, что за сутки ВСУ потеряли на Купянском направлении около 25 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВоздушно-космические силы РоссииКа-52 "Аллигатор"Вооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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