https://ria.ru/20240128/spetsoperatsiya-1923927768.html
Вертолет Ка-52 уничтожил опорный пункт ВСУ на Купянском направлении
Вертолет Ка-52 уничтожил опорный пункт ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 28.01.2024
Вертолет Ка-52 уничтожил опорный пункт ВСУ на Купянском направлении
Вертолет Ка-52 ВКС России уничтожил взводный опорный пункт украинских войск на Купянском направлении, сообщили Минобороны. РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T05:01
2024-01-28T05:01
2024-01-28T05:07
специальная военная операция на украине
безопасность
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воздушно-космические силы россии
ка-52 "аллигатор"
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Вертолет Ка-52 ВКС России уничтожил взводный опорный пункт украинских войск на Купянском направлении, сообщили Минобороны. "Вертолет Ка-52 "Аллигатор" Воздушно-космических сил Российской Федерации уничтожил взводный опорный пункт противника на Купянском направлении зоны специальной военной операции", — рассказали в ведомстве.Как отмечается, после применения авиационных средств поражения с кабрирования летчики выполнили противоракетный маневр, отстрелили тепловые ловушки и вернулись на аэродром базирования."По докладу передового авиационного наводчика цель была успешно поражена", — заключили в министерстве.В субботу в Минобороны сообщили, что за сутки ВСУ потеряли на Купянском направлении около 25 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.
https://ria.ru/20240128/spetsoperatsiya-1923926896.html
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безопасность, россия, воздушно-космические силы россии, ка-52 "аллигатор", вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Воздушно-космические силы России, Ка-52 "Аллигатор", Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Вертолет Ка-52 уничтожил опорный пункт ВСУ на Купянском направлении
МО: вертолет Ка-52 ВКС уничтожил опорный пункт ВСУ на Купянском направлении