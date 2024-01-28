https://ria.ru/20240128/spetsoperatsiya-1923927768.html

Вертолет Ка-52 уничтожил опорный пункт ВСУ на Купянском направлении

Вертолет Ка-52 уничтожил опорный пункт ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 28.01.2024

Вертолет Ка-52 уничтожил опорный пункт ВСУ на Купянском направлении

Вертолет Ка-52 ВКС России уничтожил взводный опорный пункт украинских войск на Купянском направлении, сообщили Минобороны. РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T05:01

2024-01-28T05:01

2024-01-28T05:07

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

воздушно-космические силы россии

ка-52 "аллигатор"

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Вертолет Ка-52 ВКС России уничтожил взводный опорный пункт украинских войск на Купянском направлении, сообщили Минобороны. "Вертолет Ка-52 "Аллигатор" Воздушно-космических сил Российской Федерации уничтожил взводный опорный пункт противника на Купянском направлении зоны специальной военной операции", — рассказали в ведомстве.Как отмечается, после применения авиационных средств поражения с кабрирования летчики выполнили противоракетный маневр, отстрелили тепловые ловушки и вернулись на аэродром базирования."По докладу передового авиационного наводчика цель была успешно поражена", — заключили в министерстве.В субботу в Минобороны сообщили, что за сутки ВСУ потеряли на Купянском направлении около 25 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

https://ria.ru/20240128/spetsoperatsiya-1923926896.html

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безопасность, россия, воздушно-космические силы россии, ка-52 "аллигатор", вооруженные силы рф, вооруженные силы украины