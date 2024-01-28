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Под Купянском уничтожили пункт управления ВСУ с помощью БПЛА "Орлан"
Под Купянском уничтожили пункт управления ВСУ с помощью БПЛА "Орлан" - РИА Новости, 28.01.2024
Под Купянском уничтожили пункт управления ВСУ с помощью БПЛА "Орлан"
Дроны "Орлан" помогли уничтожить высокоточным боеприпасом "Краснополь" передовой пункт управления ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T04:05
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ЛУГАНСК, 28 янв — РИА Новости. Дроны "Орлан" помогли уничтожить высокоточным боеприпасом "Краснополь" передовой пункт управления ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны. "Расчеты беспилотной авиации 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" навели огонь высокоточного оружия по позициям подразделений ВСУ в зоне проведения СВО на Купянском направлении", — рассказали в министерстве.По данным ведомства, эти дроны оборудованы лазерным наведением цели. Беспилотники передали точные координаты расчету самоходных гаубиц "МСТА-С" для уничтожения передового пункта управления батальона механизированной бригады ВСУ. "Наши "птички" оборудованы лазерным наведением цели. В первый заход мы вскрыли скопление бронированной техники и боевиков ВСУ в лесопосадке. Пока один борт возвращался с разведки, второй уже взлетел для наведения огня расчетом одной из 152-мм самоходных гаубиц, который применил высокоточный боеприпас "Краснополь". Поразили цель с первого выстрела", — приводятся слова командира расчета БПЛА "Орлан" с позывным "Глаз".В субботу в Минобороны сообщили, что за сутки ВСУ потеряли на Купянском направлении около 25 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.
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Под Купянском уничтожили пункт управления ВСУ с помощью БПЛА "Орлан"
МО: расчет БПЛА ЗВО навел "Краснополь" на пункт управления ВСУ под Купянском
ЛУГАНСК, 28 янв — РИА Новости. Дроны "Орлан" помогли уничтожить высокоточным боеприпасом "Краснополь" передовой пункт управления ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны.
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"Расчеты беспилотной авиации 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" навели огонь высокоточного оружия по позициям подразделений ВСУ в зоне проведения СВО на Купянском направлении", — рассказали в министерстве.
По данным ведомства, эти дроны оборудованы лазерным наведением цели. Беспилотники передали точные координаты расчету самоходных гаубиц "МСТА-С" для уничтожения передового пункта управления батальона механизированной бригады ВСУ.
"Наши "птички" оборудованы лазерным наведением цели. В первый заход мы вскрыли скопление бронированной техники и боевиков ВСУ в лесопосадке. Пока один борт возвращался с разведки, второй уже взлетел для наведения огня расчетом одной из 152-мм самоходных гаубиц, который применил высокоточный боеприпас "Краснополь". Поразили цель с первого выстрела", — приводятся слова командира расчета БПЛА "Орлан" с позывным "Глаз".
В субботу в Минобороны сообщили, что за сутки ВСУ потеряли на Купянском направлении около 25 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.
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