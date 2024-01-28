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Под Купянском уничтожили пункт управления ВСУ с помощью БПЛА "Орлан" - РИА Новости, 28.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:05 28.01.2024 (обновлено: 04:12 28.01.2024)
https://ria.ru/20240128/spetsoperatsiya-1923926896.html
Под Купянском уничтожили пункт управления ВСУ с помощью БПЛА "Орлан"
Под Купянском уничтожили пункт управления ВСУ с помощью БПЛА "Орлан" - РИА Новости, 28.01.2024
Под Купянском уничтожили пункт управления ВСУ с помощью БПЛА "Орлан"
Дроны "Орлан" помогли уничтожить высокоточным боеприпасом "Краснополь" передовой пункт управления ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T04:05
2024-01-28T04:12
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ЛУГАНСК, 28 янв — РИА Новости. Дроны "Орлан" помогли уничтожить высокоточным боеприпасом "Краснополь" передовой пункт управления ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны. &quot;Расчеты беспилотной авиации 6-й общевойсковой армии группировки войск &quot;Запад&quot; навели огонь высокоточного оружия по позициям подразделений ВСУ в зоне проведения СВО на Купянском направлении&quot;, — рассказали в министерстве.По данным ведомства, эти дроны оборудованы лазерным наведением цели. Беспилотники передали точные координаты расчету самоходных гаубиц "МСТА-С" для уничтожения передового пункта управления батальона механизированной бригады ВСУ. "Наши "птички" оборудованы лазерным наведением цели. В первый заход мы вскрыли скопление бронированной техники и боевиков ВСУ в лесопосадке. Пока один борт возвращался с разведки, второй уже взлетел для наведения огня расчетом одной из 152-мм самоходных гаубиц, который применил высокоточный боеприпас "Краснополь". Поразили цель с первого выстрела", — приводятся слова командира расчета БПЛА "Орлан" с позывным "Глаз".В субботу в Минобороны сообщили, что за сутки ВСУ потеряли на Купянском направлении около 25 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.
https://ria.ru/20240128/spetsoperatsiya-1923926391.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Под Купянском уничтожили пункт управления ВСУ с помощью БПЛА "Орлан"

МО: расчет БПЛА ЗВО навел "Краснополь" на пункт управления ВСУ под Купянском

© РИА Новости / Андрей КоцОператор дрона
Оператор дрона - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© РИА Новости / Андрей Коц
Оператор дрона. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 28 янв — РИА Новости. Дроны "Орлан" помогли уничтожить высокоточным боеприпасом "Краснополь" передовой пункт управления ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны.
«

"Расчеты беспилотной авиации 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" навели огонь высокоточного оружия по позициям подразделений ВСУ в зоне проведения СВО на Купянском направлении", — рассказали в министерстве.

По данным ведомства, эти дроны оборудованы лазерным наведением цели. Беспилотники передали точные координаты расчету самоходных гаубиц "МСТА-С" для уничтожения передового пункта управления батальона механизированной бригады ВСУ.
"Наши "птички" оборудованы лазерным наведением цели. В первый заход мы вскрыли скопление бронированной техники и боевиков ВСУ в лесопосадке. Пока один борт возвращался с разведки, второй уже взлетел для наведения огня расчетом одной из 152-мм самоходных гаубиц, который применил высокоточный боеприпас "Краснополь". Поразили цель с первого выстрела", — приводятся слова командира расчета БПЛА "Орлан" с позывным "Глаз".
В субботу в Минобороны сообщили, что за сутки ВСУ потеряли на Купянском направлении около 25 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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