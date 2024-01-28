https://ria.ru/20240128/spetsoperatsiya-1923926896.html

Под Купянском уничтожили пункт управления ВСУ с помощью БПЛА "Орлан"

Под Купянском уничтожили пункт управления ВСУ с помощью БПЛА "Орлан" - РИА Новости, 28.01.2024

Под Купянском уничтожили пункт управления ВСУ с помощью БПЛА "Орлан"

Дроны "Орлан" помогли уничтожить высокоточным боеприпасом "Краснополь" передовой пункт управления ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T04:05

2024-01-28T04:05

2024-01-28T04:12

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1899008607_0:27:2730:1563_1920x0_80_0_0_f5436fc537406e176b517eeb1ca3664c.jpg

ЛУГАНСК, 28 янв — РИА Новости. Дроны "Орлан" помогли уничтожить высокоточным боеприпасом "Краснополь" передовой пункт управления ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны. "Расчеты беспилотной авиации 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" навели огонь высокоточного оружия по позициям подразделений ВСУ в зоне проведения СВО на Купянском направлении", — рассказали в министерстве.По данным ведомства, эти дроны оборудованы лазерным наведением цели. Беспилотники передали точные координаты расчету самоходных гаубиц "МСТА-С" для уничтожения передового пункта управления батальона механизированной бригады ВСУ. "Наши "птички" оборудованы лазерным наведением цели. В первый заход мы вскрыли скопление бронированной техники и боевиков ВСУ в лесопосадке. Пока один борт возвращался с разведки, второй уже взлетел для наведения огня расчетом одной из 152-мм самоходных гаубиц, который применил высокоточный боеприпас "Краснополь". Поразили цель с первого выстрела", — приводятся слова командира расчета БПЛА "Орлан" с позывным "Глаз".В субботу в Минобороны сообщили, что за сутки ВСУ потеряли на Купянском направлении около 25 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

https://ria.ru/20240128/spetsoperatsiya-1923926391.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф