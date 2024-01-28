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Симоньян призвала вернуть ясли времен СССР - РИА Новости, 29.01.2024
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22:51 28.01.2024 (обновлено: 00:14 29.01.2024)
https://ria.ru/20240128/simonyan-1924034007.html
Симоньян призвала вернуть ясли времен СССР
Симоньян призвала вернуть ясли времен СССР - РИА Новости, 29.01.2024
Симоньян призвала вернуть ясли времен СССР
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1"... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-28T22:51
2024-01-29T00:14
общество
ссср
маргарита симоньян
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ВЛАДИВОСТОК, 28 янв — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" призвала вернуть ясли времен СССР для решения проблем с демографией.Она напомнила, что в Советском Союзе женщины могли отдавать в ясли детей с двухнедельного возраста, тогда как в детский сад принимают с трех лет. Симоньян подчеркнула, что в современном обществе не каждая женщина готова "вычеркнуть" из своей карьеры и профессии несколько лет жизни, чтобы родить ребенка. &quot;Дорогие мужчины, принимающие решения в стране, законодатели и прочие. Если вы хотите, чтобы мы рожали, &lt;...&gt; дайте женщинам ясли, дайте женщинам возможность родить и вернуться в свою обычную жизнь&quot;, — сказала она.Главред RT и "России сегодня" добавила, что государству стоит задуматься о том, чтобы мотивировать не только решением материальных проблем, но и "проблем времени". Она напомнила, что не все российские женщины могут нанять няню или оставить ребенка "бабушке, свекрови, сестре". &quot;Ты рожаешь ребенка, ты в садик отдаешь его в три года. А до трех лет он где? Ты рожаешь второго, это еще плюс три года. Это шесть лет. Ты рожаешь третьего — это уже десять лет. Ты уже вряд ли можешь вернуться к своей карьере, ты уже отстала: человечество несется вперед, любая профессия несется вперед, а ты отстала. И не все готовы вычеркивать десять лет из своей карьеры и профессии и никогда к ней больше &lt;...&gt; не вернуться ради того, чтобы стать многодетной матерью&quot;, — отметила журналист.Она также заявила, что статистика о том, что страна якобы на 90 процентов укомплектована яслями, куда можно отдать ребенка, пока не подтверждается. "Это абсолютно и вообще не так. &lt;...&gt; Мы позвонили в один из крупнейших регионов и спросили, сколько у них есть яслей, куда можно отдать ребенка (на время рабочего дня матери, как было во времена СССР. — Прим. ред.). Ноль. Ни одних нет яслей. Не буду называть этот регион, но подозреваю, что такая ситуация в большинстве регионов", — подытожила Симоньян.
https://ria.ru/20240107/semya-1918494911.html
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общество, ссср, маргарита симоньян
Общество, СССР, Маргарита Симоньян
Симоньян призвала вернуть ясли времен СССР

Маргарита Симоньян предложила вернуть ясли как во времена СССР

© РИА Новости / RT | Перейти в медиабанкГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© РИА Новости / RT
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Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 28 янв — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" призвала вернуть ясли времен СССР для решения проблем с демографией.
Она напомнила, что в Советском Союзе женщины могли отдавать в ясли детей с двухнедельного возраста, тогда как в детский сад принимают с трех лет. Симоньян подчеркнула, что в современном обществе не каждая женщина готова "вычеркнуть" из своей карьеры и профессии несколько лет жизни, чтобы родить ребенка.
«

"Дорогие мужчины, принимающие решения в стране, законодатели и прочие. Если вы хотите, чтобы мы рожали, <...> дайте женщинам ясли, дайте женщинам возможность родить и вернуться в свою обычную жизнь", — сказала она.

Главред RT и "России сегодня" добавила, что государству стоит задуматься о том, чтобы мотивировать не только решением материальных проблем, но и "проблем времени". Она напомнила, что не все российские женщины могут нанять няню или оставить ребенка "бабушке, свекрови, сестре".
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«

"Ты рожаешь ребенка, ты в садик отдаешь его в три года. А до трех лет он где? Ты рожаешь второго, это еще плюс три года. Это шесть лет. Ты рожаешь третьего — это уже десять лет. Ты уже вряд ли можешь вернуться к своей карьере, ты уже отстала: человечество несется вперед, любая профессия несется вперед, а ты отстала. И не все готовы вычеркивать десять лет из своей карьеры и профессии и никогда к ней больше <...> не вернуться ради того, чтобы стать многодетной матерью", — отметила журналист.

Она также заявила, что статистика о том, что страна якобы на 90 процентов укомплектована яслями, куда можно отдать ребенка, пока не подтверждается.
"Это абсолютно и вообще не так. <...> Мы позвонили в один из крупнейших регионов и спросили, сколько у них есть яслей, куда можно отдать ребенка (на время рабочего дня матери, как было во времена СССР. — Прим. ред.). Ноль. Ни одних нет яслей. Не буду называть этот регион, но подозреваю, что такая ситуация в большинстве регионов", — подытожила Симоньян.
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