https://ria.ru/20240128/simonyan-1924034007.html

Симоньян призвала вернуть ясли времен СССР

Симоньян призвала вернуть ясли времен СССР - РИА Новости, 29.01.2024

Симоньян призвала вернуть ясли времен СССР

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1"... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-28T22:51

2024-01-28T22:51

2024-01-29T00:14

общество

ссср

маргарита симоньян

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ВЛАДИВОСТОК, 28 янв — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" призвала вернуть ясли времен СССР для решения проблем с демографией.Она напомнила, что в Советском Союзе женщины могли отдавать в ясли детей с двухнедельного возраста, тогда как в детский сад принимают с трех лет. Симоньян подчеркнула, что в современном обществе не каждая женщина готова "вычеркнуть" из своей карьеры и профессии несколько лет жизни, чтобы родить ребенка. "Дорогие мужчины, принимающие решения в стране, законодатели и прочие. Если вы хотите, чтобы мы рожали, <...> дайте женщинам ясли, дайте женщинам возможность родить и вернуться в свою обычную жизнь", — сказала она.Главред RT и "России сегодня" добавила, что государству стоит задуматься о том, чтобы мотивировать не только решением материальных проблем, но и "проблем времени". Она напомнила, что не все российские женщины могут нанять няню или оставить ребенка "бабушке, свекрови, сестре". "Ты рожаешь ребенка, ты в садик отдаешь его в три года. А до трех лет он где? Ты рожаешь второго, это еще плюс три года. Это шесть лет. Ты рожаешь третьего — это уже десять лет. Ты уже вряд ли можешь вернуться к своей карьере, ты уже отстала: человечество несется вперед, любая профессия несется вперед, а ты отстала. И не все готовы вычеркивать десять лет из своей карьеры и профессии и никогда к ней больше <...> не вернуться ради того, чтобы стать многодетной матерью", — отметила журналист.Она также заявила, что статистика о том, что страна якобы на 90 процентов укомплектована яслями, куда можно отдать ребенка, пока не подтверждается. "Это абсолютно и вообще не так. <...> Мы позвонили в один из крупнейших регионов и спросили, сколько у них есть яслей, куда можно отдать ребенка (на время рабочего дня матери, как было во времена СССР. — Прим. ред.). Ноль. Ни одних нет яслей. Не буду называть этот регион, но подозреваю, что такая ситуация в большинстве регионов", — подытожила Симоньян.

https://ria.ru/20240107/semya-1918494911.html

https://ria.ru/20240116/beremennost-1921606861.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, ссср, маргарита симоньян