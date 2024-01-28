https://ria.ru/20240128/sektakli-1923970374.html

В Театре сатиры отменили вечерние спектакли из-за пожара

В Театре сатиры отменили вечерние спектакли из-за пожара - РИА Новости, 28.01.2024

В Театре сатиры отменили вечерние спектакли из-за пожара

Вечерние спектакли в Театре Сатиры отменили для завершения работ сотрудников МЧС после пожара, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента культуры... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T14:10

2024-01-28T14:10

2024-01-28T14:44

происшествия

москва

новости культуры

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Вечерние спектакли в Театре Сатиры отменили для завершения работ сотрудников МЧС после пожара, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента культуры столицы.Пожар в московском Театре Сатиры на 250 квадратных метрах потушили, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС."В связи с продолжающимися работами МЧС на крыше Театра Сатиры и для обеспечения безопасности зрителей принято решение об отмене сегодняшних вечерних спектаклей", - пояснили в ведомстве.Сообщается, что в связи с задымлением отменили оба вечерних спектакля: "Невольницы" на Основной сцене театра и "Родненькие мои" на сцене "Чердак Сатиры".Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС сообщали, что пожарные работают в театре Сатиры в центре Москвы, где из-под купола идет дым. По предварительным данным, пострадавших нет. Позже в экстренных службах сообщили, что площадь пожара увеличилась до 250 квадратных метров, а предварительная версия пожара - ремонтные работы в здании.

https://ria.ru/20240128/pozhar-1923956523.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва, новости культуры