https://ria.ru/20240128/sektakli-1923970374.html
В Театре сатиры отменили вечерние спектакли из-за пожара
В Театре сатиры отменили вечерние спектакли из-за пожара - РИА Новости, 28.01.2024
В Театре сатиры отменили вечерние спектакли из-за пожара
Вечерние спектакли в Театре Сатиры отменили для завершения работ сотрудников МЧС после пожара, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента культуры... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T14:10
2024-01-28T14:10
2024-01-28T14:44
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Вечерние спектакли в Театре Сатиры отменили для завершения работ сотрудников МЧС после пожара, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента культуры столицы.Пожар в московском Театре Сатиры на 250 квадратных метрах потушили, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС."В связи с продолжающимися работами МЧС на крыше Театра Сатиры и для обеспечения безопасности зрителей принято решение об отмене сегодняшних вечерних спектаклей", - пояснили в ведомстве.Сообщается, что в связи с задымлением отменили оба вечерних спектакля: "Невольницы" на Основной сцене театра и "Родненькие мои" на сцене "Чердак Сатиры".Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС сообщали, что пожарные работают в театре Сатиры в центре Москвы, где из-под купола идет дым. По предварительным данным, пострадавших нет. Позже в экстренных службах сообщили, что площадь пожара увеличилась до 250 квадратных метров, а предварительная версия пожара - ремонтные работы в здании.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, новости культуры
Происшествия, Москва, Новости культуры
В Театре сатиры отменили вечерние спектакли из-за пожара
В московском Театре сатиры отменили вечерние спектакли из-за пожара
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Вечерние спектакли в Театре Сатиры отменили для завершения работ сотрудников МЧС после пожара, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента культуры столицы.
Пожар в московском Театре Сатиры на 250 квадратных метрах потушили, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
"В связи с продолжающимися работами МЧС на крыше Театра Сатиры и для обеспечения безопасности зрителей принято решение об отмене сегодняшних вечерних спектаклей", - пояснили в ведомстве.
Сообщается, что в связи с задымлением отменили оба вечерних спектакля: "Невольницы" на Основной сцене театра и "Родненькие мои" на сцене "Чердак Сатиры".
Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС сообщали, что пожарные работают в театре Сатиры в центре Москвы
, где из-под купола идет дым. По предварительным данным, пострадавших нет. Позже в экстренных службах сообщили, что площадь пожара увеличилась до 250 квадратных метров, а предварительная версия пожара - ремонтные работы в здании.
Названа предварительная причина пожара в Театре сатиры в Москве