https://ria.ru/20240128/samolety-1924031274.html

Первые российско-белорусские самолеты планируется выпустить к 2026 году

Первые российско-белорусские самолеты планируется выпустить к 2026 году - РИА Новости, 28.01.2024

Первые российско-белорусские самолеты планируется выпустить к 2026 году

Вице-премьер Белоруссии Петр Пархомчик сообщил, что к 2026 году будут произведены первые два совместных с РФ самолета, до 2030 года планируется выпустить... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T22:14

2024-01-28T22:14

2024-01-28T22:22

белоруссия

россия

роман головченко

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МИНСК, 28 янв – РИА Новости. Вице-премьер Белоруссии Петр Пархомчик сообщил, что к 2026 году будут произведены первые два совместных с РФ самолета, до 2030 года планируется выпустить минимум 85-100 штук. В июле прошлого года премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что Белоруссия при поддержке России начнет производство легких двухмоторных самолетов. В Госкомвоенпроме Белоруссии сообщали, что в июле в рамках выставки "Иннопром" с РФ подписана комплексная межведомственная программа по сотрудничеству в области авиастроения. Достигнуты договоренности о совместной разработке и организации в Белоруссии серийного производства двухмоторного 19-местного самолета."Мы двигаемся (по проекту производства самолетов – ред.) довольно быстро. В прошлом году… между нашими (белорусским и российским - ред.) предприятиями подписано соглашение по созданию 19-местного двухмоторного самолета. Мы сегодня вместе разрабатываем, создаем этот самолет. Очень сложная задача стоит: мы должны к 2026 году произвести первых два самолета", - сказал Пархомчик в интервью телеканалу "Беларусь 1".Он подчеркнул, что уже сегодня есть "твердый заказ" на их производство. "То есть минимальное количество самолетов, которое мы должны произвести до 2030 года, - 85-100 штук. Но это минимальное количество, которое мы должны будем произвести в стране. Если мы будем успешно выполнять поставленные задачи, то их может быть и больше", - сообщил вице-премьер.Вице-премьер Белоруссии обратил внимание, что опытно-конструкторские работы финансирует Россия.По его словам, утвержден бизнес-план, в рамках развития действующего авиазавода в белорусских Барановичах предстоит построить 20 тысяч квадратных метров дополнительных производственных площадей и приобрести около 100 единиц высокосложного оборудования. "Все эти работы ведутся… будем стараться делать все значительно быстрее, чем мы наметили ", - отметил вице-премьер.

https://ria.ru/20240128/vstrecha-1924021226.html

https://ria.ru/20240128/putin-1924005145.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белоруссия, россия, роман головченко