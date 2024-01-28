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Первые российско-белорусские самолеты планируется выпустить к 2026 году - РИА Новости, 28.01.2024
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22:14 28.01.2024 (обновлено: 22:22 28.01.2024)
https://ria.ru/20240128/samolety-1924031274.html
Первые российско-белорусские самолеты планируется выпустить к 2026 году
Первые российско-белорусские самолеты планируется выпустить к 2026 году - РИА Новости, 28.01.2024
Первые российско-белорусские самолеты планируется выпустить к 2026 году
Вице-премьер Белоруссии Петр Пархомчик сообщил, что к 2026 году будут произведены первые два совместных с РФ самолета, до 2030 года планируется выпустить... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T22:14
2024-01-28T22:22
белоруссия
россия
роман головченко
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МИНСК, 28 янв – РИА Новости. Вице-премьер Белоруссии Петр Пархомчик сообщил, что к 2026 году будут произведены первые два совместных с РФ самолета, до 2030 года планируется выпустить минимум 85-100 штук. В июле прошлого года премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что Белоруссия при поддержке России начнет производство легких двухмоторных самолетов. В Госкомвоенпроме Белоруссии сообщали, что в июле в рамках выставки "Иннопром" с РФ подписана комплексная межведомственная программа по сотрудничеству в области авиастроения. Достигнуты договоренности о совместной разработке и организации в Белоруссии серийного производства двухмоторного 19-местного самолета.&quot;Мы двигаемся (по проекту производства самолетов – ред.) довольно быстро. В прошлом году… между нашими (белорусским и российским - ред.) предприятиями подписано соглашение по созданию 19-местного двухмоторного самолета. Мы сегодня вместе разрабатываем, создаем этот самолет. Очень сложная задача стоит: мы должны к 2026 году произвести первых два самолета&quot;, - сказал Пархомчик в интервью телеканалу &quot;Беларусь 1&quot;.Он подчеркнул, что уже сегодня есть "твердый заказ" на их производство. "То есть минимальное количество самолетов, которое мы должны произвести до 2030 года, - 85-100 штук. Но это минимальное количество, которое мы должны будем произвести в стране. Если мы будем успешно выполнять поставленные задачи, то их может быть и больше", - сообщил вице-премьер.Вице-премьер Белоруссии обратил внимание, что опытно-конструкторские работы финансирует Россия.По его словам, утвержден бизнес-план, в рамках развития действующего авиазавода в белорусских Барановичах предстоит построить 20 тысяч квадратных метров дополнительных производственных площадей и приобрести около 100 единиц высокосложного оборудования. "Все эти работы ведутся… будем стараться делать все значительно быстрее, чем мы наметили ", - отметил вице-премьер.
https://ria.ru/20240128/vstrecha-1924021226.html
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белоруссия, россия, роман головченко
Белоруссия, Россия, Роман Головченко
Первые российско-белорусские самолеты планируется выпустить к 2026 году

Белоруссия намерена выпустить первые совместные с Россией самолеты к 2026 году

© Fotolia / feldsher03Крыло самолёта
Крыло самолёта - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© Fotolia / feldsher03
Крыло самолёта. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 28 янв – РИА Новости. Вице-премьер Белоруссии Петр Пархомчик сообщил, что к 2026 году будут произведены первые два совместных с РФ самолета, до 2030 года планируется выпустить минимум 85-100 штук.
В июле прошлого года премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что Белоруссия при поддержке России начнет производство легких двухмоторных самолетов. В Госкомвоенпроме Белоруссии сообщали, что в июле в рамках выставки "Иннопром" с РФ подписана комплексная межведомственная программа по сотрудничеству в области авиастроения. Достигнуты договоренности о совместной разработке и организации в Белоруссии серийного производства двухмоторного 19-местного самолета.
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"Мы двигаемся (по проекту производства самолетов – ред.) довольно быстро. В прошлом году… между нашими (белорусским и российским - ред.) предприятиями подписано соглашение по созданию 19-местного двухмоторного самолета. Мы сегодня вместе разрабатываем, создаем этот самолет. Очень сложная задача стоит: мы должны к 2026 году произвести первых два самолета", - сказал Пархомчик в интервью телеканалу "Беларусь 1".

Он подчеркнул, что уже сегодня есть "твердый заказ" на их производство. "То есть минимальное количество самолетов, которое мы должны произвести до 2030 года, - 85-100 штук. Но это минимальное количество, которое мы должны будем произвести в стране. Если мы будем успешно выполнять поставленные задачи, то их может быть и больше", - сообщил вице-премьер.
Вице-премьер Белоруссии обратил внимание, что опытно-конструкторские работы финансирует Россия.
По его словам, утвержден бизнес-план, в рамках развития действующего авиазавода в белорусских Барановичах предстоит построить 20 тысяч квадратных метров дополнительных производственных площадей и приобрести около 100 единиц высокосложного оборудования. "Все эти работы ведутся… будем стараться делать все значительно быстрее, чем мы наметили ", - отметил вице-премьер.
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