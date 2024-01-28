https://ria.ru/20240128/samolet-1924003119.html

В Бельгии при крушении легкомоторного самолета погибли два человека

В Бельгии при крушении легкомоторного самолета погибли два человека - РИА Новости, 28.01.2024

В Бельгии при крушении легкомоторного самолета погибли два человека

Легкомоторный самолет разбился возле аэродрома в бельгийском городе Спа, погиб пилот и один пассажир, сообщила администрация района в коммюнике. РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T17:57

2024-01-28T17:57

2024-01-28T17:57

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БРЮССЕЛЬ, 28 янв - РИА Новости. Легкомоторный самолет разбился возле аэродрома в бельгийском городе Спа, погиб пилот и один пассажир, сообщила администрация района в коммюнике. "С сожалением сообщаем о трагической аварии, произошедшей в воскресенье в 9.30 (11.30 мск), в результате которой самолет из Германии упал на машину, стоявшую рядом с аэродромом на национальной трассе RN62… Два человека, находившиеся в самолете, погибли", - говорится в коммюнике. На земле в результате аварии никто не пострадал. По данным бельгийских СМИ, погибшие – граждане Германии. Сообщается также, что пилот 1992 года рождения, вероятно, не справился с управлением при посадке, в результате чего самолет врезался в припаркованный рядом с аэродромом автомобиль. После аварии власти закрыли аэродром Спа до понедельника. Спасатели продолжают ликвидацию последствий катастрофы, в том числе разлив топлива.

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, германия, бельгия