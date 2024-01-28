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В Бельгии при крушении легкомоторного самолета погибли два человека - РИА Новости, 28.01.2024
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17:57 28.01.2024
https://ria.ru/20240128/samolet-1924003119.html
В Бельгии при крушении легкомоторного самолета погибли два человека
В Бельгии при крушении легкомоторного самолета погибли два человека - РИА Новости, 28.01.2024
В Бельгии при крушении легкомоторного самолета погибли два человека
Легкомоторный самолет разбился возле аэродрома в бельгийском городе Спа, погиб пилот и один пассажир, сообщила администрация района в коммюнике. РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T17:57
2024-01-28T17:57
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БРЮССЕЛЬ, 28 янв - РИА Новости. Легкомоторный самолет разбился возле аэродрома в бельгийском городе Спа, погиб пилот и один пассажир, сообщила администрация района в коммюнике. "С сожалением сообщаем о трагической аварии, произошедшей в воскресенье в 9.30 (11.30 мск), в результате которой самолет из Германии упал на машину, стоявшую рядом с аэродромом на национальной трассе RN62… Два человека, находившиеся в самолете, погибли", - говорится в коммюнике. На земле в результате аварии никто не пострадал. По данным бельгийских СМИ, погибшие – граждане Германии. Сообщается также, что пилот 1992 года рождения, вероятно, не справился с управлением при посадке, в результате чего самолет врезался в припаркованный рядом с аэродромом автомобиль. После аварии власти закрыли аэродром Спа до понедельника. Спасатели продолжают ликвидацию последствий катастрофы, в том числе разлив топлива.
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в мире, германия, бельгия
В мире, Германия, Бельгия
В Бельгии при крушении легкомоторного самолета погибли два человека

В Бельгии в городе Спа разбился легкомоторный самолет, погибли пилот и пассажир

CC BY 2.0 / Redvers / Emergency at BlankenbergeБельгийская скорая помощь
Бельгийская скорая помощь - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
CC BY 2.0 / Redvers / Emergency at Blankenberge
Бельгийская скорая помощь. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 28 янв - РИА Новости. Легкомоторный самолет разбился возле аэродрома в бельгийском городе Спа, погиб пилот и один пассажир, сообщила администрация района в коммюнике.
«
"С сожалением сообщаем о трагической аварии, произошедшей в воскресенье в 9.30 (11.30 мск), в результате которой самолет из Германии упал на машину, стоявшую рядом с аэродромом на национальной трассе RN62… Два человека, находившиеся в самолете, погибли", - говорится в коммюнике.
На земле в результате аварии никто не пострадал.
По данным бельгийских СМИ, погибшие – граждане Германии. Сообщается также, что пилот 1992 года рождения, вероятно, не справился с управлением при посадке, в результате чего самолет врезался в припаркованный рядом с аэродромом автомобиль.
После аварии власти закрыли аэродром Спа до понедельника. Спасатели продолжают ликвидацию последствий катастрофы, в том числе разлив топлива.
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