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Севший в Анталье самолет продолжил полет в Эр-Рияд, сообщил источник - РИА Новости, 28.01.2024
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02:27 28.01.2024
https://ria.ru/20240128/samolet-1923924737.html
Севший в Анталье самолет продолжил полет в Эр-Рияд, сообщил источник
Севший в Анталье самолет продолжил полет в Эр-Рияд, сообщил источник - РИА Новости, 28.01.2024
Севший в Анталье самолет продолжил полет в Эр-Рияд, сообщил источник
Экстренно севший в аэропорту Антальи самолет турецкой авиакомпании Pegasus продолжил путь в Эр-Рияд после проверки, не выявившей проблем, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T02:27
2024-01-28T02:27
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СТАМБУЛ, 28 янв - РИА Новости. Экстренно севший в аэропорту Антальи самолет турецкой авиакомпании Pegasus продолжил путь в Эр-Рияд после проверки, не выявившей проблем, сообщил РИА Новости источник в авиакомпании. Самолет Airbus A321, выполнявший рейс PC690 из Стамбула в Эр-Рияд, экстренно сел в аэропорту Антальи в ночь на воскресенье. Портал HavaSosyalMedya утверждал, что причиной посадки стали крики о помощи из багажного отделения. Проверка лайнера не выявила никакой "негативной ситуации", сообщал РИА Новости источник в Pegasus. HavaSosyalMedya также информировал, что в ходе проверки в багажном отделении никого не обнаружено. "Самолет после проверки и дозаправки вылетел из международного аэропорта Антальи в Эр-Рияд в 02.20 (время совпадает с мск - ред.)", - заявил источник.
https://ria.ru/20240106/samolet-1919901599.html
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анталья (провинция), эр-рияд (город), стамбул, в мире, турция
Анталья (провинция), Эр-Рияд (город), Стамбул, В мире, Турция
Севший в Анталье самолет продолжил полет в Эр-Рияд, сообщил источник

Экстренно севший в Анталье самолет Pegasus продолжил полет в Эр-Рияд

© Sputnik / Туран Салджы | Перейти в медиабанкАэропорт Антальи
Аэропорт Антальи - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
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СТАМБУЛ, 28 янв - РИА Новости. Экстренно севший в аэропорту Антальи самолет турецкой авиакомпании Pegasus продолжил путь в Эр-Рияд после проверки, не выявившей проблем, сообщил РИА Новости источник в авиакомпании.
Самолет Airbus A321, выполнявший рейс PC690 из Стамбула в Эр-Рияд, экстренно сел в аэропорту Антальи в ночь на воскресенье. Портал HavaSosyalMedya утверждал, что причиной посадки стали крики о помощи из багажного отделения. Проверка лайнера не выявила никакой "негативной ситуации", сообщал РИА Новости источник в Pegasus. HavaSosyalMedya также информировал, что в ходе проверки в багажном отделении никого не обнаружено.
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"Самолет после проверки и дозаправки вылетел из международного аэропорта Антальи в Эр-Рияд в 02.20 (время совпадает с мск - ред.)", - заявил источник.
 
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