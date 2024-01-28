https://ria.ru/20240128/samolet-1923924737.html
Севший в Анталье самолет продолжил полет в Эр-Рияд, сообщил источник
Севший в Анталье самолет продолжил полет в Эр-Рияд, сообщил источник - РИА Новости, 28.01.2024
Севший в Анталье самолет продолжил полет в Эр-Рияд, сообщил источник
Экстренно севший в аэропорту Антальи самолет турецкой авиакомпании Pegasus продолжил путь в Эр-Рияд после проверки, не выявившей проблем, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T02:27
2024-01-28T02:27
2024-01-28T02:27
анталья (провинция)
эр-рияд (город)
стамбул
в мире
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1889967203_0:128:1946:1223_1920x0_80_0_0_f6cfe124ef8296dcb5314c9f0983e805.jpg
СТАМБУЛ, 28 янв - РИА Новости. Экстренно севший в аэропорту Антальи самолет турецкой авиакомпании Pegasus продолжил путь в Эр-Рияд после проверки, не выявившей проблем, сообщил РИА Новости источник в авиакомпании. Самолет Airbus A321, выполнявший рейс PC690 из Стамбула в Эр-Рияд, экстренно сел в аэропорту Антальи в ночь на воскресенье. Портал HavaSosyalMedya утверждал, что причиной посадки стали крики о помощи из багажного отделения. Проверка лайнера не выявила никакой "негативной ситуации", сообщал РИА Новости источник в Pegasus. HavaSosyalMedya также информировал, что в ходе проверки в багажном отделении никого не обнаружено. "Самолет после проверки и дозаправки вылетел из международного аэропорта Антальи в Эр-Рияд в 02.20 (время совпадает с мск - ред.)", - заявил источник.
https://ria.ru/20240106/samolet-1919901599.html
анталья (провинция)
эр-рияд (город)
стамбул
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1889967203_54:0:1891:1378_1920x0_80_0_0_24d9281c060aa169955215ca57fdf7e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анталья (провинция), эр-рияд (город), стамбул, в мире, турция
Анталья (провинция), Эр-Рияд (город), Стамбул, В мире, Турция
Севший в Анталье самолет продолжил полет в Эр-Рияд, сообщил источник
Экстренно севший в Анталье самолет Pegasus продолжил полет в Эр-Рияд