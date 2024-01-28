https://ria.ru/20240128/samolet-1923921867.html
Источник сообщил, что проверка севшего в Анталье лайнера не выявила проблем
Источник сообщил, что проверка севшего в Анталье лайнера не выявила проблем - РИА Новости, 28.01.2024
Источник сообщил, что проверка севшего в Анталье лайнера не выявила проблем
Проверка самолета турецкой авиакомпании Pegasus, экстренно севшего в аэропорту Антальи, не выявила "негативной ситуации", продолжить полет планируется в... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T01:53
2024-01-28T01:53
2024-01-28T01:53
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СТАМБУЛ, 28 янв - РИА Новости. Проверка самолета турецкой авиакомпании Pegasus, экстренно севшего в аэропорту Антальи, не выявила "негативной ситуации", продолжить полет планируется в ближайшее время, сообщил РИА Новости источник в авиакомпании. Самолет Airbus A321, выполнявший рейс PC690 из Стамбула в Эр-Рияд, экстренно сел в аэропорту Антальи в ночь на воскресенье. Портал HavaSosyalMedya утверждал, что причиной посадки стали крики о помощи из багажного отделения. "По результатам проверки самолета не обнаружено никакой негативной ситуации. Планируется вылет в Эр-Рияд в ближайшее время после дозаправки", - заявил источник. В свою очередь HavaSosyalMedya отмечает без указания источника, что в ходе проверки в багажном отделении никого не обнаружено. Портал пояснил, что ситуация, когда попавший каким-то образом в багажное отделение человек мог выпасть при выпуске шасси при посадке, невозможна, так как отсек для шасси не связан с багажным.
https://ria.ru/20240127/samolet-1923837579.html
https://ria.ru/20240117/samolet-1921850127.html
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анталья (провинция), эр-рияд (город), стамбул, турция, в мире
Анталья (провинция), Эр-Рияд (город), Стамбул, Турция, В мире
Источник сообщил, что проверка севшего в Анталье лайнера не выявила проблем
Проверка севшего в Анталье самолета не выявила "негатива", полет скоро продолжат
СТАМБУЛ, 28 янв - РИА Новости. Проверка самолета турецкой авиакомпании Pegasus, экстренно севшего в аэропорту Антальи, не выявила "негативной ситуации", продолжить полет планируется в ближайшее время, сообщил РИА Новости источник в авиакомпании.
Самолет Airbus A321, выполнявший рейс PC690 из Стамбула
в Эр-Рияд
, экстренно сел в аэропорту Антальи в ночь на воскресенье. Портал HavaSosyalMedya утверждал, что причиной посадки стали крики о помощи из багажного отделения.
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"По результатам проверки самолета не обнаружено никакой негативной ситуации. Планируется вылет в Эр-Рияд в ближайшее время после дозаправки", - заявил источник.
В свою очередь HavaSosyalMedya отмечает без указания источника, что в ходе проверки в багажном отделении никого не обнаружено. Портал пояснил, что ситуация, когда попавший каким-то образом в багажное отделение человек мог выпасть при выпуске шасси при посадке, невозможна, так как отсек для шасси не связан с багажным.
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