https://ria.ru/20240128/samolet-1923921867.html

Источник сообщил, что проверка севшего в Анталье лайнера не выявила проблем

Источник сообщил, что проверка севшего в Анталье лайнера не выявила проблем - РИА Новости, 28.01.2024

Источник сообщил, что проверка севшего в Анталье лайнера не выявила проблем

Проверка самолета турецкой авиакомпании Pegasus, экстренно севшего в аэропорту Антальи, не выявила "негативной ситуации", продолжить полет планируется в... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T01:53

2024-01-28T01:53

2024-01-28T01:53

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СТАМБУЛ, 28 янв - РИА Новости. Проверка самолета турецкой авиакомпании Pegasus, экстренно севшего в аэропорту Антальи, не выявила "негативной ситуации", продолжить полет планируется в ближайшее время, сообщил РИА Новости источник в авиакомпании. Самолет Airbus A321, выполнявший рейс PC690 из Стамбула в Эр-Рияд, экстренно сел в аэропорту Антальи в ночь на воскресенье. Портал HavaSosyalMedya утверждал, что причиной посадки стали крики о помощи из багажного отделения. "По результатам проверки самолета не обнаружено никакой негативной ситуации. Планируется вылет в Эр-Рияд в ближайшее время после дозаправки", - заявил источник. В свою очередь HavaSosyalMedya отмечает без указания источника, что в ходе проверки в багажном отделении никого не обнаружено. Портал пояснил, что ситуация, когда попавший каким-то образом в багажное отделение человек мог выпасть при выпуске шасси при посадке, невозможна, так как отсек для шасси не связан с багажным.

https://ria.ru/20240127/samolet-1923837579.html

https://ria.ru/20240117/samolet-1921850127.html

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анталья (провинция), эр-рияд (город), стамбул, турция, в мире