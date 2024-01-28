https://ria.ru/20240128/samolet-1923916587.html
Севший в Анталье лайнер вылетит в Эр-Рияд после проверки, сообщил источник
Севший в Анталье лайнер вылетит в Эр-Рияд после проверки, сообщил источник - РИА Новости, 28.01.2024
Севший в Анталье лайнер вылетит в Эр-Рияд после проверки, сообщил источник
Авиалайнер турецкой авиакомпании Pegasus, экстренно севший в аэропорту Антальи, вновь вылетит в Эр-Рияд после дозаправки, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T00:50
2024-01-28T00:50
2024-01-28T00:50
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СТАМБУЛ, 28 янв - РИА Новости. Авиалайнер турецкой авиакомпании Pegasus, экстренно севший в аэропорту Антальи, вновь вылетит в Эр-Рияд после дозаправки, сообщил РИА Новости источник в авиакомпании. Самолет Airbus A321, выполнявший рейс PC690 из Стамбула в Эр-Рияд, экстренно сел в аэропорту Антальи в ночь на воскресенье. Портал HavaSosyalMedya утверждает, что причиной посадки стали крики о помощи из багажного отделения. "Проводится проверка. Если нет никаких технических проблем, будет произведена дозаправка самолета, и он вновь вылетит в Эр-Рияд", - сообщил источник. При этом он не стал комментировать сообщения в СМИ о причинах посадки.
https://ria.ru/20240127/samolet-1923837579.html
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анталья (провинция), эр-рияд (город), стамбул, турция, в мире
Анталья (провинция), Эр-Рияд (город), Стамбул, Турция, В мире
Севший в Анталье лайнер вылетит в Эр-Рияд после проверки, сообщил источник
Экстренно севший в Анталье лайнер Pegasus вылетит в Эр-Рияд после проверки