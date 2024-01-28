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Жильцов дома в Ростове-на-Дону временно разместили в школе после обрушения - РИА Новости, 28.01.2024
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01:01 28.01.2024 (обновлено: 01:38 28.01.2024)
https://ria.ru/20240128/razmeschenie-1923917487.html
Жильцов дома в Ростове-на-Дону временно разместили в школе после обрушения
Жильцов дома в Ростове-на-Дону временно разместили в школе после обрушения - РИА Новости, 28.01.2024
Жильцов дома в Ростове-на-Дону временно разместили в школе после обрушения
Более 50 человек находятся в пункте временного размещения после ЧП в многоквартирном доме в Ростове-на-Дону, сообщил глава администрации города Алексей... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T01:01
2024-01-28T01:38
происшествия
нариманов
ростов-на-дону
алексей логвиненко
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 янв - РИА Новости. Более 50 человек находятся в пункте временного размещения после ЧП в многоквартирном доме в Ростове-на-Дону, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко. В субботу вечером произошло частичное обрушение стены первого подъезда пятиэтажного жилого дома на улице Нариманова, 72/3. Спасатели эвакуировали 95 человек, никто не пострадал. По информации Логвиненко, в доме введен режим ЧС. "В настоящее время 53 жителя находятся в пункте временного размещения, который развернут в 82-й школе. Двадцать шесть человек остаются ночевать, остальные поедут к родственникам", - написал глава городской администрации в Telegram. В воскресенье утром планируется переезд этих жильцов в маневренный фонд на улицу Уланская, 15. Глава горадминистрации добавил, что аварийный дом по улице Нариманова, 72/3 включен в областную адресную программу по переселению. Расселению подлежат 155 семей, в настоящее время оценено 140 жилых помещений на общую сумму 169,1 миллиона рублей.
https://ria.ru/20240127/mchs-1923848949.html
https://ria.ru/20240127/doma-1923809998.html
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происшествия, нариманов, ростов-на-дону, алексей логвиненко
Происшествия, Нариманов, Ростов-на-Дону, Алексей Логвиненко
Жильцов дома в Ростове-на-Дону временно разместили в школе после обрушения

В Ростове более 50 жильцов дома находятся в пункте временного размещения

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 янв - РИА Новости. Более 50 человек находятся в пункте временного размещения после ЧП в многоквартирном доме в Ростове-на-Дону, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.
В субботу вечером произошло частичное обрушение стены первого подъезда пятиэтажного жилого дома на улице Нариманова, 72/3. Спасатели эвакуировали 95 человек, никто не пострадал.
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По информации Логвиненко, в доме введен режим ЧС.
"В настоящее время 53 жителя находятся в пункте временного размещения, который развернут в 82-й школе. Двадцать шесть человек остаются ночевать, остальные поедут к родственникам", - написал глава городской администрации в Telegram. В воскресенье утром планируется переезд этих жильцов в маневренный фонд на улицу Уланская, 15.
Глава горадминистрации добавил, что аварийный дом по улице Нариманова, 72/3 включен в областную адресную программу по переселению. Расселению подлежат 155 семей, в настоящее время оценено 140 жилых помещений на общую сумму 169,1 миллиона рублей.
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ПроисшествияНаримановРостов-на-ДонуАлексей Логвиненко
 
 
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