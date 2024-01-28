https://ria.ru/20240128/razmeschenie-1923917487.html

Жильцов дома в Ростове-на-Дону временно разместили в школе после обрушения

Жильцов дома в Ростове-на-Дону временно разместили в школе после обрушения - РИА Новости, 28.01.2024

Жильцов дома в Ростове-на-Дону временно разместили в школе после обрушения

Более 50 человек находятся в пункте временного размещения после ЧП в многоквартирном доме в Ростове-на-Дону, сообщил глава администрации города Алексей... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T01:01

2024-01-28T01:01

2024-01-28T01:38

происшествия

нариманов

ростов-на-дону

алексей логвиненко

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 янв - РИА Новости. Более 50 человек находятся в пункте временного размещения после ЧП в многоквартирном доме в Ростове-на-Дону, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко. В субботу вечером произошло частичное обрушение стены первого подъезда пятиэтажного жилого дома на улице Нариманова, 72/3. Спасатели эвакуировали 95 человек, никто не пострадал. По информации Логвиненко, в доме введен режим ЧС. "В настоящее время 53 жителя находятся в пункте временного размещения, который развернут в 82-й школе. Двадцать шесть человек остаются ночевать, остальные поедут к родственникам", - написал глава городской администрации в Telegram. В воскресенье утром планируется переезд этих жильцов в маневренный фонд на улицу Уланская, 15. Глава горадминистрации добавил, что аварийный дом по улице Нариманова, 72/3 включен в областную адресную программу по переселению. Расселению подлежат 155 семей, в настоящее время оценено 140 жилых помещений на общую сумму 169,1 миллиона рублей.

https://ria.ru/20240127/mchs-1923848949.html

https://ria.ru/20240127/doma-1923809998.html

нариманов

ростов-на-дону

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происшествия, нариманов, ростов-на-дону, алексей логвиненко