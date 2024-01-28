https://ria.ru/20240128/pvo-1923974090.html

Российская ПВО за сутки сбила 28 украинских дронов

Российская ПВО за сутки сбила 28 украинских дронов - РИА Новости, 28.01.2024

Российская ПВО за сутки сбила 28 украинских дронов

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 28 украинских беспилотников и три снаряда РСЗО "Ураган" и HIMARS, сообщили в воскресенье в пресс-службе... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T14:31

2024-01-28T14:31

2024-01-28T14:31

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 28 украинских беспилотников и три снаряда РСЗО "Ураган" и HIMARS, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбито три реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган". Кроме того, уничтожены 28 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Водяное, Белогоровка, Марьинка, Ямполовка, Спорное, Пески Донецкой народной республики, Приволье, Новознаменка,Шипиловка Луганской народной республики, Новая Маячка Херсонской области, Ольшана и Горобьевка Харьковской области", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 568 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 11 311 беспилотных летательных аппаратов, 456 зенитных ракетных комплексов, 14 814 танков и других боевых бронированных машин, 1211 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7887 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17 990 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20240127/pvo-1923848276.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, марьинка (днр), донецкая народная республика