https://ria.ru/20240128/pvo-1923974090.html
Российская ПВО за сутки сбила 28 украинских дронов
Российская ПВО за сутки сбила 28 украинских дронов - РИА Новости, 28.01.2024
Российская ПВО за сутки сбила 28 украинских дронов
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 28 украинских беспилотников и три снаряда РСЗО "Ураган" и HIMARS, сообщили в воскресенье в пресс-службе... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T14:31
2024-01-28T14:31
2024-01-28T14:31
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 28 украинских беспилотников и три снаряда РСЗО "Ураган" и HIMARS, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбито три реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган". Кроме того, уничтожены 28 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Водяное, Белогоровка, Марьинка, Ямполовка, Спорное, Пески Донецкой народной республики, Приволье, Новознаменка,Шипиловка Луганской народной республики, Новая Маячка Херсонской области, Ольшана и Горобьевка Харьковской области", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 568 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 11 311 беспилотных летательных аппаратов, 456 зенитных ракетных комплексов, 14 814 танков и других боевых бронированных машин, 1211 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7887 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17 990 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20240127/pvo-1923848276.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, марьинка (днр), донецкая народная республика
В мире, Россия, Марьинка (ДНР), Донецкая Народная Республика
Российская ПВО за сутки сбила 28 украинских дронов
Минобороны: российская ПВО за сутки сбила 28 дронов и три снаряда РСЗО ВСУ