https://ria.ru/20240128/putin-1924005145.html

Путин пообещал проинформировать Лукашенко о ситуации в зоне спецоперации

Путин пообещал проинформировать Лукашенко о ситуации в зоне спецоперации - РИА Новости, 28.01.2024

Путин пообещал проинформировать Лукашенко о ситуации в зоне спецоперации

Президент России Владимир Путин пообещал проинформировать своего белорусского коллегу Александра Лукашенко о происходящем в зоне спецоперации РФ. РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T18:13

2024-01-28T18:13

2024-01-28T20:07

специальная военная операция на украине

владимир путин

александр лукашенко

россия

белоруссия

политика

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СТРЕЛЬНА (С.-Петербург), 28 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал проинформировать своего белорусского коллегу Александра Лукашенко о происходящем в зоне спецоперации РФ.Лидеры двух стран провели рабочую встречу в Константиновском дворце в воскресенье."Сегодня в ходе нашей беседы подробно проинформирую вас о том, что происходит в зоне специальной военной операции", - сказал Путин.Далее лидеры продолжили общение за деловым ужином.

россия

белоруссия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Встреча Путина и Лукашенко в Константиновском дворце Путин и Лукашенко проводят встречу в Константиновском дворце. Российский лидер пообещал подробно проинформировать Лукашенко о происходящем в зоне спецоперации. 2024-01-28T18:13 true PT2M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия, видео, политика