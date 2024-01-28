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Путин пообещал проинформировать Лукашенко о ситуации в зоне спецоперации - РИА Новости, 28.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:13 28.01.2024 (обновлено: 20:07 28.01.2024)
https://ria.ru/20240128/putin-1924005145.html
Путин пообещал проинформировать Лукашенко о ситуации в зоне спецоперации
Путин пообещал проинформировать Лукашенко о ситуации в зоне спецоперации - РИА Новости, 28.01.2024
Путин пообещал проинформировать Лукашенко о ситуации в зоне спецоперации
Президент России Владимир Путин пообещал проинформировать своего белорусского коллегу Александра Лукашенко о происходящем в зоне спецоперации РФ. РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T18:13
2024-01-28T20:07
специальная военная операция на украине
владимир путин
александр лукашенко
россия
белоруссия
политика
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СТРЕЛЬНА (С.-Петербург), 28 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал проинформировать своего белорусского коллегу Александра Лукашенко о происходящем в зоне спецоперации РФ.Лидеры двух стран провели рабочую встречу в Константиновском дворце в воскресенье.&quot;Сегодня в ходе нашей беседы подробно проинформирую вас о том, что происходит в зоне специальной военной операции&quot;, - сказал Путин.Далее лидеры продолжили общение за деловым ужином.
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353
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Встреча Путина и Лукашенко в Константиновском дворце
Путин и Лукашенко проводят встречу в Константиновском дворце. Российский лидер пообещал подробно проинформировать Лукашенко о происходящем в зоне спецоперации.
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РИА Новости
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владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия, видео, политика
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Россия, Белоруссия, Политика
Путин пообещал проинформировать Лукашенко о ситуации в зоне спецоперации
СТРЕЛЬНА (С.-Петербург), 28 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал проинформировать своего белорусского коллегу Александра Лукашенко о происходящем в зоне спецоперации РФ.
2024-01-28T18:13
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Путин пообещал проинформировать Лукашенко о ситуации в зоне спецоперации

Путин пообещал подробно проинформировать Лукашенко о происходящем в зоне СВО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи. Архивное фото
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СТРЕЛЬНА (С.-Петербург), 28 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал проинформировать своего белорусского коллегу Александра Лукашенко о происходящем в зоне спецоперации РФ.
Лидеры двух стран провели рабочую встречу в Константиновском дворце в воскресенье.
«

"Сегодня в ходе нашей беседы подробно проинформирую вас о том, что происходит в зоне специальной военной операции", - сказал Путин.

Далее лидеры продолжили общение за деловым ужином.
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоРоссияБелоруссияПолитика
 
 
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