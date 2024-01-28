https://ria.ru/20240128/putin-1924005145.html
Путин пообещал проинформировать Лукашенко о ситуации в зоне спецоперации
Путин пообещал проинформировать Лукашенко о ситуации в зоне спецоперации - РИА Новости, 28.01.2024
Путин пообещал проинформировать Лукашенко о ситуации в зоне спецоперации
Президент России Владимир Путин пообещал проинформировать своего белорусского коллегу Александра Лукашенко о происходящем в зоне спецоперации РФ. РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T18:13
2024-01-28T18:13
2024-01-28T20:07
специальная военная операция на украине
владимир путин
александр лукашенко
россия
белоруссия
политика
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СТРЕЛЬНА (С.-Петербург), 28 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал проинформировать своего белорусского коллегу Александра Лукашенко о происходящем в зоне спецоперации РФ.Лидеры двух стран провели рабочую встречу в Константиновском дворце в воскресенье."Сегодня в ходе нашей беседы подробно проинформирую вас о том, что происходит в зоне специальной военной операции", - сказал Путин.Далее лидеры продолжили общение за деловым ужином.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Встреча Путина и Лукашенко в Константиновском дворце
Путин и Лукашенко проводят встречу в Константиновском дворце. Российский лидер пообещал подробно проинформировать Лукашенко о происходящем в зоне спецоперации.
2024-01-28T18:13
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PT2M52S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия, видео, политика
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Россия, Белоруссия, Политика
Путин пообещал проинформировать Лукашенко о ситуации в зоне спецоперации
СТРЕЛЬНА (С.-Петербург), 28 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал проинформировать своего белорусского коллегу Александра Лукашенко о происходящем в зоне спецоперации РФ.
2024-01-28T18:13
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PT2M52S
Путин пообещал проинформировать Лукашенко о ситуации в зоне спецоперации
Путин пообещал подробно проинформировать Лукашенко о происходящем в зоне СВО