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США видят признаки прогресса в сделке между Израилем и ХАМАС, пишут СМИ

США видят признаки прогресса в сделке между Израилем и ХАМАС, пишут СМИ - РИА Новости, 28.01.2024

США видят признаки прогресса в сделке между Израилем и ХАМАС, пишут СМИ

Посредники от США на переговорах между Израилем и палестинским движением ХАМАС добились прогресса в разработке соглашения, по которому Израиль прекратит военные РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T09:50

2024-01-28T09:50

2024-01-28T09:50

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Посредники от США на переговорах между Израилем и палестинским движением ХАМАС добились прогресса в разработке соглашения, по которому Израиль прекратит военные действия в секторе Газа на два месяца в обмен на освобождение более 100 заложников, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на двух высокопоставленных представителей администрации США. Ранее СМИ сообщали со ссылкой на источники, что Израиль и ХАМАС с помощью посредников обсуждают возможность временного перемирия и обмена израильских заложников на палестинских заключенных. Официально декларируемые требования и намерения сторон при этом несопоставимы, так как Израиль поставил цель полностью ликвидировать военный и политический потенциал ХАМАС, а руководство палестинского движения требует полного прекращения военных действий и вывода израильских войск из анклава. Отмечается, что реализация сделки планируется в два этапа. В рамках первого предусматривается прекращение боевых действий, чтобы ХАМАС мог отпустить женщин, пожилых и раненых заложников. Затем Израиль и ХАМАС намерены в течение первых 30 дней паузы проработать детали второго этапа, в ходе которого будут освобождены израильские военные и гражданские лица. Разрабатываемая сделка также призывает Израиль разрешить доставку в Газу большего количества гуманитарной помощи. "Хотя предлагаемая сделка не положит конец войне, американские чиновники надеются, что подобное соглашение может заложить основу для долгосрочного урегулирования конфликта", - отмечает агентство. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября выросло до 25,4 тысячи, более 63 тысяч человек получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240128/oon-1923935048.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша