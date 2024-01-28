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СМИ рассказали, почему США хотят замедлить поставки оружия Израилю - РИА Новости, 28.01.2024
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19:00 28.01.2024
https://ria.ru/20240128/postavki-1924012659.html
СМИ рассказали, почему США хотят замедлить поставки оружия Израилю
СМИ рассказали, почему США хотят замедлить поставки оружия Израилю - РИА Новости, 28.01.2024
СМИ рассказали, почему США хотят замедлить поставки оружия Израилю
Администрация США рассматривает возможность использования поставок оружия Израилю в качестве рычага давления на правительство премьер-министра Биньямина... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T19:00
2024-01-28T19:00
в мире
израиль
сша
палестина
владимир путин
биньямин нетаньяху
хамас
nbc
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ВАШИНГТОН, 28 янв – РИА Новости. Администрация США рассматривает возможность использования поставок оружия Израилю в качестве рычага давления на правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху, чтобы побудить его сократить масштаб военной операции в секторе Газа, передает в воскресенье телеканал NBC со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. По его данным, в настоящее время Пентагон по указанию Белого дома изучает, какие из запрошенных Израилем вооружений могут быть использованы для достижения данной цели. Отмечается, что никаких окончательных решений пока принято не было. Израиль продолжает направлять США запросы на поставки все больших объемов вооружений, включая авиационные бомбы, артиллерийские боеприпасы и средства противовоздушной обороны. Как информирует телеканал, Вашингтон рассматривает возможность замедления или приостановки поставок определенных вооружений в расчете, что это побудит Израиль открыть коридоры для поставки дополнительной гумпомощи гражданскому населению Палестины. В случае одобрения данная мера с высокой вероятностью затронет некоторые разновидности наступательных вооружений, отмечают источники NBC. По их словам, маловероятно, что замедление поставок коснется средств ПВО или иных систем, которые помогают Израилю обеспечивать безопасность своих граждан и мирной инфраструктуры. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября выросло до 26,4 тысячи, более 65 тысяч человек получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240128/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240125/politika-1923506131.html
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в мире, израиль, сша, палестина, владимир путин, биньямин нетаньяху, хамас, nbc, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Палестина, Владимир Путин, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, NBC, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ рассказали, почему США хотят замедлить поставки оружия Израилю

NBC: США хотят замедлить поставки оружия Израилю, чтобы надавить на Нетаньяху

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом США в Вашингтоне
Белый дом США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 янв – РИА Новости. Администрация США рассматривает возможность использования поставок оружия Израилю в качестве рычага давления на правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху, чтобы побудить его сократить масштаб военной операции в секторе Газа, передает в воскресенье телеканал NBC со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
По его данным, в настоящее время Пентагон по указанию Белого дома изучает, какие из запрошенных Израилем вооружений могут быть использованы для достижения данной цели. Отмечается, что никаких окончательных решений пока принято не было.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Израиль продолжает направлять США запросы на поставки все больших объемов вооружений, включая авиационные бомбы, артиллерийские боеприпасы и средства противовоздушной обороны. Как информирует телеканал, Вашингтон рассматривает возможность замедления или приостановки поставок определенных вооружений в расчете, что это побудит Израиль открыть коридоры для поставки дополнительной гумпомощи гражданскому населению Палестины.
В случае одобрения данная мера с высокой вероятностью затронет некоторые разновидности наступательных вооружений, отмечают источники NBC. По их словам, маловероятно, что замедление поставок коснется средств ПВО или иных систем, которые помогают Израилю обеспечивать безопасность своих граждан и мирной инфраструктуры.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Журналист Сеймур Херш - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
В мире растет недовольство Зеленским, Байденом и Нетаньяху, считает Херш
25 января, 19:32
Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября выросло до 26,4 тысячи, более 65 тысяч человек получили ранения.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Палестинцы укрываются от израильского удара по сектору Газа. 20 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
Минздрав Палестины назвал число погибших при ударах Израиля в секторе Газа
Вчера, 11:43
 
В миреИзраильСШАПалестинаВладимир ПутинБиньямин НетаньяхуХАМАСNBCООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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