https://ria.ru/20240128/pogoda-1923967192.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе

Синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе - РИА Новости, 28.01.2024

Синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе

Редкий снег, очаговые ледяные дожди и до плюс 4 градусов ожидаются в Москве в первой половине следующей недели, с пятницы жителей столицы ждут снег, порывистый... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T13:46

2024-01-28T13:46

2024-01-28T13:46

москва

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Редкий снег, очаговые ледяные дожди и до плюс 4 градусов ожидаются в Москве в первой половине следующей недели, с пятницы жителей столицы ждут снег, порывистый ветер, метель и до минус 5 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В понедельник Центральная Россия останется под влиянием северо-восточного крыла антициклона, благодаря чему существенные осадки маловероятны, но из-за инверсии концентрация облаков сохранится высокая. Ночью минус 3-8, днем от 0 до - 5", - рассказал синоптик. Он уточнил, что во вторник температура воздуха повысится до минус 2 - плюс 3 градусов, к вечеру ожидается скоротечный снег. В среду будет пасмурная погода со снегом. Ночью температура составит от 0 до минус 5, а после полудня минус 3 - плюс 2 градуса. "В четверг теплый атмосферный фронт североатлантического циклона принесет порцию влажных снегопадов и оттепель, под утро минус 4 - плюс 1, днем минус 1 - плюс 4. При этом существует вероятность очаговых ледяных дождей", - пояснил Тишковец. Специалист рассказал, что в пятницу в столичный регион прорвется уже холодная фронтальная система. Ожидаются мокрый снег, переходящий в снег, порывистый ветер, метель с ухудшением видимости до 1-4 километров. "Если ночью будет минус 3 - плюс 2, то днем наметится обратный суточный ход температуры 0 - минус 5, на дорогах сформируется гололедица", - добавил синоптик. По его словам, в ночь на субботу, благодаря промежуточному гребню, распогодится и подморозит до минус 5-10 градусов. Днем ожидается снегопад, дневная температура повысится до 0 - минус 5 градусов. Такие же показатели будут и в воскресенье.

https://ria.ru/20240128/fevral-1923956093.html

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, евгений тишковец, погода