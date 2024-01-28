https://ria.ru/20240128/pobeda-1923956183.html

"В 2024 году": в США сделали мрачный прогноз по Украине

"В 2024 году": в США сделали мрачный прогноз по Украине - РИА Новости, 28.01.2024

"В 2024 году": в США сделали мрачный прогноз по Украине

Вооруженные силы России полностью разгромят ВСУ и одержат победу в текущем году, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в интервью YouTube-каналу РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T12:26

2024-01-28T12:26

2024-01-28T12:26

россия

украина

сша

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Вооруженные силы России полностью разгромят ВСУ и одержат победу в текущем году, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в интервью YouTube-каналу Cyrus Janssen."Вероятность того, что Россия выиграет в этом конфликте в 2024 году, выше, чем то, что конфликт заморозят, как того хочет Запад. <…> Способность сражаться постепенно снижается у ВСУ и растет у российской армии", — отметил он.Дэвис добавил, что в самом начале конфликта уже был ясен его исход, поскольку Россия обладает большим военным потенциалом, чем Украина. По этой причине, подчеркнул он, западное оружие не поможет ВСУ одержать верх."Шансов (на победу Украины. – Прим. ред.) никогда не было, и неважно, сколько мы им дали оружия", — резюмировал военный.После крупного провала украинского летнего контрнаступления российские войска достигли значительных успехов в зоне специальной военной операции. Так, восемнадцатого января Минобороны России в сводке о ходе спецоперации сообщило, что российские войска взяли под контроль село Веселое на Донецком направлении, а двадцать первого января — освободили населенный пункт Крахмальное в Харьковской области. Кроме того, российские десантники овладели важными позициями в Запорожской области и закрепились на них, после чего провели зачистку местности от противника.

https://ria.ru/20240128/otnosheniya-1923942480.html

https://ria.ru/20240128/initsiativa-1923950305.html

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россия, украина, сша, вооруженные силы украины