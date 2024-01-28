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Песков рассказал, как совмещает отцовство и работу - РИА Новости, 28.01.2024
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10:50 28.01.2024 (обновлено: 15:35 28.01.2024)
https://ria.ru/20240128/peskov-1923947749.html
Песков рассказал, как совмещает отцовство и работу
Песков рассказал, как совмещает отцовство и работу - РИА Новости, 28.01.2024
Песков рассказал, как совмещает отцовство и работу
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, как ему удается совмещать отцовские обязанности с работой. РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T10:50
2024-01-28T15:35
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, как ему удается совмещать отцовские обязанности с работой. "Я думаю, что вряд ли стоит, наверное, усложнять то, что не так сложно. Но и упрощать тоже нельзя. Вообще это счастье. И преодолевать все проблемы, связанные с рождением детей, с воспитанием детей, с введением их в мир, в учебу, в работу потом. Потом они растут, проблем становится еще больше. Это прекрасно", — сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину. На вопрос, часто ли приходится жертвовать семейными делами ради работы, Песков ответил, что приходится. "Внутренне обижаются. Они понимают, они привыкают, но обида есть. По мере того как они взрослеют, они потом эти обиды начинают изливать, раскатывать. Становится стыдно", — рассказал он. На вопрос, "наверстает" ли он, Песков выразил надежду, что сможет сделать это.&quot;Потому что на самом деле дети важнее, чем работа&quot;, — подчеркнул пресс-секретарь.По его словам, понимание этого приходит с годами.
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дмитрий песков, павел зарубин, россия
Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Россия
Песков рассказал, как совмещает отцовство и работу

Песков: с годами становится понятно, что дети важнее, чем работа

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, как ему удается совмещать отцовские обязанности с работой.
"Я думаю, что вряд ли стоит, наверное, усложнять то, что не так сложно. Но и упрощать тоже нельзя. Вообще это счастье. И преодолевать все проблемы, связанные с рождением детей, с воспитанием детей, с введением их в мир, в учебу, в работу потом. Потом они растут, проблем становится еще больше. Это прекрасно", — сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину.
На вопрос, часто ли приходится жертвовать семейными делами ради работы, Песков ответил, что приходится.
"Внутренне обижаются. Они понимают, они привыкают, но обида есть. По мере того как они взрослеют, они потом эти обиды начинают изливать, раскатывать. Становится стыдно", — рассказал он.
На вопрос, "наверстает" ли он, Песков выразил надежду, что сможет сделать это.
«

"Потому что на самом деле дети важнее, чем работа", — подчеркнул пресс-секретарь.

По его словам, понимание этого приходит с годами.
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