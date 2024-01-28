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Украине пора переходить к мирным переговорам, считают в минобороны Словакии
Украине пора переходить к мирным переговорам, считают в минобороны Словакии - РИА Новости, 28.01.2024
Украине пора переходить к мирным переговорам, считают в минобороны Словакии
Украина всегда будет иметь границу с Россией, мирные усилия - это то, в чем она ныне больше всего нуждается, заявил в воскресенье министр обороны Словакии... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T19:49
2024-01-28T19:49
2024-01-28T19:49
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БРАТИСЛАВА 28 янв – РИА Новости. Украина всегда будет иметь границу с Россией, мирные усилия - это то, в чем она ныне больше всего нуждается, заявил в воскресенье министр обороны Словакии Роберт Калиняк. "Независимо от того, как закончится конфликт, Украина всегда будет иметь границу с Россией. Она (никуда) не переедет. Мирные усилия - это то, в чем она больше всего нуждается", - сказал Калиняк, выступая по Словацкому ТВ. По словам министра, в настоящее время ситуация на линии соприкосновения заморожена. Учитывая, в каком состоянии сейчас находится военный конфликт, необходимо начать говорить о мирных переговорах, в которых должны принять участие и лидеры Европейского союза, и США, полагает Калиняк. Одновременно глава словацкого минобороны опроверг сообщения местных СМИ о том, что иностранные спецслужбы якобы перестали в последнее время делиться секретной информацией со своими словацкими коллегами. Наоборот, считает Калиняк, подобный обмен активизировался.
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в мире, украина, словакия, роберт калиняк, россия
В мире, Украина, Словакия, Роберт Калиняк, Россия
Украине пора переходить к мирным переговорам, считают в минобороны Словакии
Глава минобороны Словакии: Украине пора переходить к мирным переговорам