https://ria.ru/20240128/peregovory-1923937558.html
Переговоры Путина и Лукашенко в Санкт-Петербурге. Прямая трансляция
Переговоры Путина и Лукашенко в Санкт-Петербурге. Прямая трансляция - РИА Новости, 28.01.2024
Переговоры Путина и Лукашенко в Санкт-Петербурге. Прямая трансляция
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят двустороннюю встречу в Санкт-Петербурге. РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T18:03
2024-01-28T18:03
2024-01-28T18:03
политика
россия
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
санкт-петербург
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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят двустороннюю встречу в Санкт-Петербурге.
россия
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1c/1923939065_70:0:950:660_1920x0_80_0_0_c56974135a1d8986980135bbe7bf645b.jpg
Переговоры Путина и Лукашенко в Санкт-Петербурге
Переговоры Путина и Лукашенко в Санкт-Петербурге
2024-01-28T18:03
true
PT7M50S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, санкт-петербург, видео
Политика, Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Санкт-Петербург
Переговоры Путина и Лукашенко в Санкт-Петербурге. Прямая трансляция
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят двустороннюю встречу в Санкт-Петербурге.
2024-01-28T18:03
true
PT7M50S
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят двустороннюю встречу в Санкт-Петербурге.