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Переговоры Путина и Лукашенко в Санкт-Петербурге. Прямая трансляция - РИА Новости, 28.01.2024
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18:03 28.01.2024
https://ria.ru/20240128/peregovory-1923937558.html
Переговоры Путина и Лукашенко в Санкт-Петербурге. Прямая трансляция
Переговоры Путина и Лукашенко в Санкт-Петербурге. Прямая трансляция - РИА Новости, 28.01.2024
Переговоры Путина и Лукашенко в Санкт-Петербурге. Прямая трансляция
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят двустороннюю встречу в Санкт-Петербурге. РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T18:03
2024-01-28T18:03
политика
россия
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
санкт-петербург
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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят двустороннюю встречу в Санкт-Петербурге.
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Переговоры Путина и Лукашенко в Санкт-Петербурге
Переговоры Путина и Лукашенко в Санкт-Петербурге
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Политика, Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Санкт-Петербург
Переговоры Путина и Лукашенко в Санкт-Петербурге. Прямая трансляция
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят двустороннюю встречу в Санкт-Петербурге.
2024-01-28T18:03
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Переговоры Путина и Лукашенко в Санкт-Петербурге. Прямая трансляция

Читать ria.ru в
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят двустороннюю встречу в Санкт-Петербурге.
 
ПолитикаРоссияБелоруссияВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоСанкт-Петербург
 
 
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