https://ria.ru/20240128/peregovory-1923937558.html

Переговоры Путина и Лукашенко в Санкт-Петербурге. Прямая трансляция

Переговоры Путина и Лукашенко в Санкт-Петербурге. Прямая трансляция - РИА Новости, 28.01.2024

Переговоры Путина и Лукашенко в Санкт-Петербурге. Прямая трансляция

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят двустороннюю встречу в Санкт-Петербурге. РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T18:03

2024-01-28T18:03

2024-01-28T18:03

политика

россия

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

санкт-петербург

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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят двустороннюю встречу в Санкт-Петербурге.

россия

белоруссия

санкт-петербург

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Илья Абрамов

Илья Абрамов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Переговоры Путина и Лукашенко в Санкт-Петербурге Переговоры Путина и Лукашенко в Санкт-Петербурге 2024-01-28T18:03 true PT7M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Илья Абрамов

политика, россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, санкт-петербург, видео