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Стало известно, какой группе россиян планируют повысить пенсию - РИА Новости, 28.01.2024
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02:15 28.01.2024
https://ria.ru/20240128/pensiya-1923785752.html
Стало известно, какой группе россиян планируют повысить пенсию
Стало известно, какой группе россиян планируют повысить пенсию - РИА Новости, 28.01.2024
Стало известно, какой группе россиян планируют повысить пенсию
Самозанятых россиян, уплачивающих взносы на обязательное пенсионное страхование, могут приравнять к неработающим пенсионерам. Как следствие, им тоже будут... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T02:15
2024-01-28T02:15
общество
россия
иван соловьев (юрист)
госдума рф
пенсии
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Самозанятых россиян, уплачивающих взносы на обязательное пенсионное страхование, могут приравнять к неработающим пенсионерам. Как следствие, им тоже будут индексировать пенсию, рассказал в интервью агентству “Прайм” заслуженный юрист России Иван Соловьев.По его словам, для того, чтобы самозанятые пенсионеры получили право на индексацию, Минтруд предлагает исключить их из числа работающих лиц. Сейчас законопроект проходит межведомственное согласование, после чего попадет в Госдуму.“Принятие закона станет стимулом к существенному росту количества самозанятых и дальнейшей легализации сегмента индивидуального предпринимательства”, — отметил Соловьев.Если его примут, пенсии самозанятых будут индексироваться вместе с пенсиями неработающих. Кроме того, они смогут получать ряд других социальных выплат и пособий, заключил он.
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общество, россия, иван соловьев (юрист), госдума рф, пенсии
Общество, Россия, Иван Соловьев (юрист), Госдума РФ, Пенсии
Стало известно, какой группе россиян планируют повысить пенсию

Юрист Соловьев: самозанятым могут повысить пенсию

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкОтделение пенсионного фонда
Отделение пенсионного фонда - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Самозанятых россиян, уплачивающих взносы на обязательное пенсионное страхование, могут приравнять к неработающим пенсионерам. Как следствие, им тоже будут индексировать пенсию, рассказал в интервью агентству “Прайм” заслуженный юрист России Иван Соловьев.
По его словам, для того, чтобы самозанятые пенсионеры получили право на индексацию, Минтруд предлагает исключить их из числа работающих лиц. Сейчас законопроект проходит межведомственное согласование, после чего попадет в Госдуму.
«
“Принятие закона станет стимулом к существенному росту количества самозанятых и дальнейшей легализации сегмента индивидуального предпринимательства”, — отметил Соловьев.
Если его примут, пенсии самозанятых будут индексироваться вместе с пенсиями неработающих. Кроме того, они смогут получать ряд других социальных выплат и пособий, заключил он.
Пенсионеры - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
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ОбществоРоссияИван Соловьев (юрист)Госдума РФПенсии
 
 
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