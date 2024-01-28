https://ria.ru/20240128/pensiya-1923785752.html

Стало известно, какой группе россиян планируют повысить пенсию

Стало известно, какой группе россиян планируют повысить пенсию - РИА Новости, 28.01.2024

Стало известно, какой группе россиян планируют повысить пенсию

Самозанятых россиян, уплачивающих взносы на обязательное пенсионное страхование, могут приравнять к неработающим пенсионерам. Как следствие, им тоже будут... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T02:15

2024-01-28T02:15

2024-01-28T02:15

общество

россия

иван соловьев (юрист)

госдума рф

пенсии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751328791_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_1d2550834183c5c1a0d9b7f50df57f39.jpg

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Самозанятых россиян, уплачивающих взносы на обязательное пенсионное страхование, могут приравнять к неработающим пенсионерам. Как следствие, им тоже будут индексировать пенсию, рассказал в интервью агентству “Прайм” заслуженный юрист России Иван Соловьев.По его словам, для того, чтобы самозанятые пенсионеры получили право на индексацию, Минтруд предлагает исключить их из числа работающих лиц. Сейчас законопроект проходит межведомственное согласование, после чего попадет в Госдуму.“Принятие закона станет стимулом к существенному росту количества самозанятых и дальнейшей легализации сегмента индивидуального предпринимательства”, — отметил Соловьев.Если его примут, пенсии самозанятых будут индексироваться вместе с пенсиями неработающих. Кроме того, они смогут получать ряд других социальных выплат и пособий, заключил он.

https://ria.ru/20240122/pensionery-1922670218.html

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общество, россия, иван соловьев (юрист), госдума рф, пенсии