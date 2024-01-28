Пашинян предложил Баку подписать пакт о ненападении
Никол Пашинян предложил Азербайджану заключить пакт о ненападении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян . Архивное фото
ЕРЕВАН, 28 янв - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил Азербайджану заключить пакт о ненападении, если процесс подписания мирного договора затянется
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"Мы предложили Азербайджану демилитаризацию границы, механизм взаимного контроля над вооружениями, также подписание пакта о ненападении, если окажется, что подписание мирного договора займет больше времени, чем ожидалось", - заявил Пашинян на торжественном заседании по случаю Дня армии Армении.
По его словам, Армения не имеет претензий ни на какую территорию, кроме своей суверенной, и никто не может иметь никаких претензий на какую-либо территорию Армении.
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"Как я уже сказал, мы готовы дать такие гарантии, прочные и необратимые гарантии, но ожидаем аналогичных гарантий и от других. Мы готовы пойти по этому пути и, кроме того, предложили Азербайджану несколько механизмов гарантий безопасности. Например, зеркальный отвод войск от административной границы Армянской ССР и Азербайджанской ССР. Эта граница в соответствии с Алма-Атинской декларацией 1991 года стала государственной границей, и 6 октября 2022 года в Праге Армения и Азербайджан договорились, что признают территориальную целостность друг друга на этом основании. Зеркальный отвод войск позволит, чтобы все территории Азербайджанской ССР были под контролем Азербайджана, а все территории Армянской ССР — под контролем Армении", - приводит слова Пашиняна правительственная пресс-службе.
В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. Армения за все время существования непризнанной республики в Карабахе не признавала ее суверенитет, а армянский премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, а затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью Азербайджана.
В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявлял Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.