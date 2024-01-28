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Пашинян предложил Баку подписать пакт о ненападении - РИА Новости, 28.01.2024
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22:49 28.01.2024
https://ria.ru/20240128/pakt-1924033808.html
Пашинян предложил Баку подписать пакт о ненападении
Пашинян предложил Баку подписать пакт о ненападении - РИА Новости, 28.01.2024
Пашинян предложил Баку подписать пакт о ненападении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил Азербайджану заключить пакт о ненападении, если процесс подписания мирного договора затянется РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T22:49
2024-01-28T22:49
в мире
армения
ереван
владимир путин
никол пашинян
азербайджан
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ЕРЕВАН, 28 янв - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил Азербайджану заключить пакт о ненападении, если процесс подписания мирного договора затянется "Мы предложили Азербайджану демилитаризацию границы, механизм взаимного контроля над вооружениями, также подписание пакта о ненападении, если окажется, что подписание мирного договора займет больше времени, чем ожидалось", - заявил Пашинян на торжественном заседании по случаю Дня армии Армении. По его словам, Армения не имеет претензий ни на какую территорию, кроме своей суверенной, и никто не может иметь никаких претензий на какую-либо территорию Армении. "Как я уже сказал, мы готовы дать такие гарантии, прочные и необратимые гарантии, но ожидаем аналогичных гарантий и от других. Мы готовы пойти по этому пути и, кроме того, предложили Азербайджану несколько механизмов гарантий безопасности. Например, зеркальный отвод войск от административной границы Армянской ССР и Азербайджанской ССР. Эта граница в соответствии с Алма-Атинской декларацией 1991 года стала государственной границей, и 6 октября 2022 года в Праге Армения и Азербайджан договорились, что признают территориальную целостность друг друга на этом основании. Зеркальный отвод войск позволит, чтобы все территории Азербайджанской ССР были под контролем Азербайджана, а все территории Армянской ССР — под контролем Армении", - приводит слова Пашиняна правительственная пресс-службе. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. Армения за все время существования непризнанной республики в Карабахе не признавала ее суверенитет, а армянский премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, а затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью Азербайджана. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявлял Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
https://ria.ru/20240120/pretenzii-1922496364.html
https://ria.ru/20240118/uregulirovanie-1922059090.html
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в мире, армения, ереван, владимир путин, никол пашинян, азербайджан
В мире, Армения, Ереван, Владимир Путин, Никол Пашинян, Азербайджан
Пашинян предложил Баку подписать пакт о ненападении

Никол Пашинян предложил Азербайджану заключить пакт о ненападении

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян . Архивное фото
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ЕРЕВАН, 28 янв - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил Азербайджану заключить пакт о ненападении, если процесс подписания мирного договора затянется
«
"Мы предложили Азербайджану демилитаризацию границы, механизм взаимного контроля над вооружениями, также подписание пакта о ненападении, если окажется, что подписание мирного договора займет больше времени, чем ожидалось", - заявил Пашинян на торжественном заседании по случаю Дня армии Армении.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
Пашинян призвал Баку к взаимным дополнительным гарантиям
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По его словам, Армения не имеет претензий ни на какую территорию, кроме своей суверенной, и никто не может иметь никаких претензий на какую-либо территорию Армении.
«
"Как я уже сказал, мы готовы дать такие гарантии, прочные и необратимые гарантии, но ожидаем аналогичных гарантий и от других. Мы готовы пойти по этому пути и, кроме того, предложили Азербайджану несколько механизмов гарантий безопасности. Например, зеркальный отвод войск от административной границы Армянской ССР и Азербайджанской ССР. Эта граница в соответствии с Алма-Атинской декларацией 1991 года стала государственной границей, и 6 октября 2022 года в Праге Армения и Азербайджан договорились, что признают территориальную целостность друг друга на этом основании. Зеркальный отвод войск позволит, чтобы все территории Азербайджанской ССР были под контролем Азербайджана, а все территории Армянской ССР — под контролем Армении", - приводит слова Пашиняна правительственная пресс-службе.
В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. Армения за все время существования непризнанной республики в Карабахе не признавала ее суверенитет, а армянский премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, а затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью Азербайджана.
В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявлял Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
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В миреАрменияЕреванВладимир ПутинНикол ПашинянАзербайджан
 
 
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