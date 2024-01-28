https://ria.ru/20240128/otravlenie-1923916922.html
В Ингушетии выясняют обстоятельства смерти ребенка от отравления
В Ингушетии выясняют обстоятельства смерти ребенка от отравления - РИА Новости, 28.01.2024
В Ингушетии выясняют обстоятельства смерти ребенка от отравления
Следственные органы в Ингушетии проводят проверку после смерти пятилетней девочки в больнице после химического отравления, сообщило СУ СК по региону. РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T00:56
2024-01-28T00:56
2024-01-28T00:56
происшествия
назрань
следственный комитет россии (ск рф)
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 28 янв – РИА Новости. Следственные органы в Ингушетии проводят проверку после смерти пятилетней девочки в больнице после химического отравления, сообщило СУ СК по региону. "Двадцать шестого января в детскую республиканскую клиническую больницу доставлена пятилетняя девочка, проживавшая в городе Назрани, с признаками химического отравления, от которого скончалась на следующие сутки", - говорится в сообщении. Организована доследственная проверка, проведен осмотр места происшествия, опрошены свидетели, назначены судебные экспертизы. "По итогам проверки будет принято процессуальное решение", - отмечает ведомство. Свою проверку по факту смерти ребенка проводит и региональная прокуратура. "Прокуратурой будут выяснены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, своевременности и качеству оказанной медицинской помощи, исполнения родителями обязанностей по содержанию и воспитанию своего ребенка", - подчеркивает надзорное ведомство. Уточняется, что ход проверки контролирует прокурор Ингушетии.
https://ria.ru/20240127/napadenie-1923907992.html
назрань
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, назрань, следственный комитет россии (ск рф), республика ингушетия
Происшествия, Назрань, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Ингушетия
В Ингушетии выясняют обстоятельства смерти ребенка от отравления
СК: в Ингушетии выясняют обстоятельства смерти пятилетней девочки от отравления
НАЛЬЧИК, 28 янв – РИА Новости. Следственные органы в Ингушетии проводят проверку после смерти пятилетней девочки в больнице после химического отравления, сообщило СУ СК по региону.
«
"Двадцать шестого января в детскую республиканскую клиническую больницу доставлена пятилетняя девочка, проживавшая в городе Назрани, с признаками химического отравления, от которого скончалась на следующие сутки", - говорится в сообщении.
Организована доследственная проверка, проведен осмотр места происшествия, опрошены свидетели, назначены судебные экспертизы.
"По итогам проверки будет принято процессуальное решение", - отмечает ведомство.
Свою проверку по факту смерти ребенка проводит и региональная прокуратура. "Прокуратурой будут выяснены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, своевременности и качеству оказанной медицинской помощи, исполнения родителями обязанностей по содержанию и воспитанию своего ребенка", - подчеркивает надзорное ведомство.
Уточняется, что ход проверки контролирует прокурор Ингушетии.
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