https://ria.ru/20240128/otnosheniya-1924004374.html
Путин рассказал об энергичном развитии товарооборота России и Белоруссии
Путин рассказал об энергичном развитии товарооборота России и Белоруссии - РИА Новости, 28.01.2024
Путин рассказал об энергичном развитии товарооборота России и Белоруссии
Президент России Владимир Путин, говоря об отношениях Москвы и Минска, заявил, что ситуация развивается очень энергично, товарооборот составил 42 миллиарда... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T18:06
2024-01-28T18:06
2024-01-28T19:06
россия
белоруссия
москва
экономика
владимир путин
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898672780_0:219:3072:1947_1920x0_80_0_0_da7f96e7cfe7b7e06764e287bd132168.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря об отношениях Москвы и Минска, заявил, что ситуация развивается очень энергично, товарооборот составил 42 миллиарда долларов и продолжает расти."В целом ситуация у нас развивается очень энергично. За первые 10 месяцев прошлого года у нас товарооборот, по нашим данным, 42,5 миллиарда долларов, если в долларовом эквиваленте говорить. Он растет постоянно", - сказал он на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.Путин отметил, что РФ является крупнейшим инвестором и проинвестировала 4 миллиарда долларов в экономику Белоруссии."Эта работа идет в двустороннем режиме", - сказал он.Путин отметил, что отношения развиваются по всем направлениям. "Отношения развиваются по всем направлениям, имею в виду не только промышленную кооперацию, я говорю и о сельском хозяйстве, и о науке, образовании, культурная сфера – всё быстрыми, хорошими темпами растёт", - добавил президент.
https://ria.ru/20240128/putin-1924005145.html
https://ria.ru/20240128/lukashenko-1924005979.html
россия
белоруссия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898672780_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2dbeacc8059ad55ac1b7943c236d70ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, москва, экономика, владимир путин, александр лукашенко
Россия, Белоруссия, Москва, Экономика, Владимир Путин, Александр Лукашенко
Путин рассказал об энергичном развитии товарооборота России и Белоруссии
Путин: отношения России и Белоруссии развиваются энергично
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря об отношениях Москвы и Минска, заявил, что ситуация развивается очень энергично, товарооборот составил 42 миллиарда долларов и продолжает расти.
«
"В целом ситуация у нас развивается очень энергично. За первые 10 месяцев прошлого года у нас товарооборот, по нашим данным, 42,5 миллиарда долларов, если в долларовом эквиваленте говорить. Он растет постоянно", - сказал он на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Путин пообещал проинформировать Лукашенко о ситуации в зоне спецоперации
Путин отметил, что РФ является крупнейшим инвестором и проинвестировала 4 миллиарда долларов в экономику Белоруссии.
«
"Эта работа идет в двустороннем режиме", - сказал он.
Путин отметил, что отношения развиваются по всем направлениям. "Отношения развиваются по всем направлениям, имею в виду не только промышленную кооперацию, я говорю и о сельском хозяйстве, и о науке, образовании, культурная сфера – всё быстрыми, хорошими темпами растёт", - добавил президент.
Путин и Лукашенко обсудили сотрудничество в сфере ВПК с учетом спецоперации