https://ria.ru/20240128/otnosheniya-1924004374.html

Путин рассказал об энергичном развитии товарооборота России и Белоруссии

Путин рассказал об энергичном развитии товарооборота России и Белоруссии - РИА Новости, 28.01.2024

Путин рассказал об энергичном развитии товарооборота России и Белоруссии

Президент России Владимир Путин, говоря об отношениях Москвы и Минска, заявил, что ситуация развивается очень энергично, товарооборот составил 42 миллиарда... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T18:06

2024-01-28T18:06

2024-01-28T19:06

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белоруссия

москва

экономика

владимир путин

александр лукашенко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря об отношениях Москвы и Минска, заявил, что ситуация развивается очень энергично, товарооборот составил 42 миллиарда долларов и продолжает расти."В целом ситуация у нас развивается очень энергично. За первые 10 месяцев прошлого года у нас товарооборот, по нашим данным, 42,5 миллиарда долларов, если в долларовом эквиваленте говорить. Он растет постоянно", - сказал он на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.Путин отметил, что РФ является крупнейшим инвестором и проинвестировала 4 миллиарда долларов в экономику Белоруссии."Эта работа идет в двустороннем режиме", - сказал он.Путин отметил, что отношения развиваются по всем направлениям. "Отношения развиваются по всем направлениям, имею в виду не только промышленную кооперацию, я говорю и о сельском хозяйстве, и о науке, образовании, культурная сфера – всё быстрыми, хорошими темпами растёт", - добавил президент.

https://ria.ru/20240128/putin-1924005145.html

https://ria.ru/20240128/lukashenko-1924005979.html

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россия, белоруссия, москва, экономика, владимир путин, александр лукашенко