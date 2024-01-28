https://ria.ru/20240128/obstrely-1923946764.html

ВСУ за день нанесли 38 ударов по левобережью Херсонской области

ВСУ за день нанесли 38 ударов по левобережью Херсонской области - РИА Новости, 28.01.2024

ВСУ за день нанесли 38 ударов по левобережью Херсонской области

Украинские войска за сутки совершили 38 артиллерийских обстрелов мирных объектов и гражданской инфраструктуры левого берега Днепра Херсонской области, под огонь РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T10:28

2024-01-28T10:28

2024-01-28T10:28

в мире

херсонская область

днепр (город)

новая каховка

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК, 28 янв - РИА Новости. Украинские войска за сутки совершили 38 артиллерийских обстрелов мирных объектов и гражданской инфраструктуры левого берега Днепра Херсонской области, под огонь попали 8 населенных пунктов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Войска киевского режима продолжают обстрелы левобережья Херсонской области. Вчера в течение дня украинские вооруженные формирования нанесли по населенным пунктам Херсонщины 20 ударов из ствольной артиллерии. С наступлением ночи они провели еще 18 обстрелов", - сообщил источник. Под огонь попали Новая Каховка, Подстепное, Алешки, Старая Збурьевка, Голая Пристань, Казачьи Лагери, Саги, Корсунка. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются. МО РФ накануне сообщило, что российские подразделения уничтожили на херсонском направлении за сутки до 15 военнослужащих ВСУ, поражены четыре украинские самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".

https://ria.ru/20240128/obstrely-1923914727.html

https://ria.ru/20240127/obstrel-1923826529.html

херсонская область

днепр (город)

новая каховка

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Дарья Буймова

в мире, херсонская область , днепр (город), новая каховка, вооруженные силы украины