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ВСУ за день нанесли 38 ударов по левобережью Херсонской области - РИА Новости, 28.01.2024
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10:28 28.01.2024
https://ria.ru/20240128/obstrely-1923946764.html
ВСУ за день нанесли 38 ударов по левобережью Херсонской области
ВСУ за день нанесли 38 ударов по левобережью Херсонской области - РИА Новости, 28.01.2024
ВСУ за день нанесли 38 ударов по левобережью Херсонской области
Украинские войска за сутки совершили 38 артиллерийских обстрелов мирных объектов и гражданской инфраструктуры левого берега Днепра Херсонской области, под огонь РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T10:28
2024-01-28T10:28
в мире
херсонская область
днепр (город)
новая каховка
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 28 янв - РИА Новости. Украинские войска за сутки совершили 38 артиллерийских обстрелов мирных объектов и гражданской инфраструктуры левого берега Днепра Херсонской области, под огонь попали 8 населенных пунктов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Войска киевского режима продолжают обстрелы левобережья Херсонской области. Вчера в течение дня украинские вооруженные формирования нанесли по населенным пунктам Херсонщины 20 ударов из ствольной артиллерии. С наступлением ночи они провели еще 18 обстрелов", - сообщил источник. Под огонь попали Новая Каховка, Подстепное, Алешки, Старая Збурьевка, Голая Пристань, Казачьи Лагери, Саги, Корсунка. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются. МО РФ накануне сообщило, что российские подразделения уничтожили на херсонском направлении за сутки до 15 военнослужащих ВСУ, поражены четыре украинские самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".
https://ria.ru/20240128/obstrely-1923914727.html
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херсонская область
днепр (город)
новая каховка
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в мире, херсонская область , днепр (город), новая каховка, вооруженные силы украины
В мире, Херсонская область , Днепр (город), Новая Каховка, Вооруженные силы Украины
ВСУ за день нанесли 38 ударов по левобережью Херсонской области

ВСУ за сутки нанесли 38 ударов по мирным объектам в Херсонской области

© Владимир Сальдо/TelegramПоследствие обстрела в Херсонской области
Последствие обстрела в Херсонской области
© Владимир Сальдо/Telegram
Последствие обстрела в Херсонской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК, 28 янв - РИА Новости. Украинские войска за сутки совершили 38 артиллерийских обстрелов мирных объектов и гражданской инфраструктуры левого берега Днепра Херсонской области, под огонь попали 8 населенных пунктов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"Войска киевского режима продолжают обстрелы левобережья Херсонской области. Вчера в течение дня украинские вооруженные формирования нанесли по населенным пунктам Херсонщины 20 ударов из ствольной артиллерии. С наступлением ночи они провели еще 18 обстрелов", - сообщил источник.
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Под огонь попали Новая Каховка, Подстепное, Алешки, Старая Збурьевка, Голая Пристань, Казачьи Лагери, Саги, Корсунка.
Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.
МО РФ накануне сообщило, что российские подразделения уничтожили на херсонском направлении за сутки до 15 военнослужащих ВСУ, поражены четыре украинские самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".
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В миреХерсонская областьДнепр (город)Новая КаховкаВооруженные силы Украины
 
 
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