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При обстреле Донецка и Горловки пострадал один человек - РИА Новости, 28.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:42 28.01.2024
https://ria.ru/20240128/obstrel-1923975941.html
При обстреле Донецка и Горловки пострадал один человек
При обстреле Донецка и Горловки пострадал один человек - РИА Новости, 28.01.2024
При обстреле Донецка и Горловки пострадал один человек
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, всего сброшено два взрывоопасных предмета с беспилотного летательного аппарата и выпущено 30 снарядов... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T14:42
2024-01-28T14:42
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
горловка
сцкк
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 28 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, всего сброшено два взрывоопасных предмета с беспилотного летательного аппарата и выпущено 30 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, ранен один человек, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале.Как сообщается, в 10.20 и 12.00 на Кировский район Донецка были сброшены взрывоопасные предметы с БПЛА. "Город Донецк (Кировский район): в результате сброса ВОП с БПЛА по ул. Бирюзова, 15 ранен мужчина 1979 г.р.", - говорится в сообщении.Кроме того, с 09.10 до 13.50 были зафиксированы обстрелы Куйбышевского и Кировского районов Донецка, а также Никитовского района Горловки с применением снарядов "натовского" калибра.
https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html
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в мире, донецк, горловка, сцкк, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Горловка, СЦКК, Украина, Вооруженные силы Украины
При обстреле Донецка и Горловки пострадал один человек

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку и Горловке 30 натовских снарядов

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкСотрудник СЦКК Донецкой народной республики на месте обстрела в Донецке
Сотрудник СЦКК Донецкой народной республики на месте обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Сотрудник СЦКК Донецкой народной республики на месте обстрела в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, всего сброшено два взрывоопасных предмета с беспилотного летательного аппарата и выпущено 30 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, ранен один человек, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале.
Как сообщается, в 10.20 и 12.00 на Кировский район Донецка были сброшены взрывоопасные предметы с БПЛА.
«
"Город Донецк (Кировский район): в результате сброса ВОП с БПЛА по ул. Бирюзова, 15 ранен мужчина 1979 г.р.", - говорится в сообщении.
Кроме того, с 09.10 до 13.50 были зафиксированы обстрелы Куйбышевского и Кировского районов Донецка, а также Никитовского района Горловки с применением снарядов "натовского" калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкГорловкаСЦККУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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