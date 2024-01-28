https://ria.ru/20240128/obstrel-1923975941.html

При обстреле Донецка и Горловки пострадал один человек

При обстреле Донецка и Горловки пострадал один человек - РИА Новости, 28.01.2024

При обстреле Донецка и Горловки пострадал один человек

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, всего сброшено два взрывоопасных предмета с беспилотного летательного аппарата и выпущено 30 снарядов... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T14:42

2024-01-28T14:42

2024-01-28T14:42

специальная военная операция на украине

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украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 28 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, всего сброшено два взрывоопасных предмета с беспилотного летательного аппарата и выпущено 30 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, ранен один человек, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале.Как сообщается, в 10.20 и 12.00 на Кировский район Донецка были сброшены взрывоопасные предметы с БПЛА. "Город Донецк (Кировский район): в результате сброса ВОП с БПЛА по ул. Бирюзова, 15 ранен мужчина 1979 г.р.", - говорится в сообщении.Кроме того, с 09.10 до 13.50 были зафиксированы обстрелы Куйбышевского и Кировского районов Донецка, а также Никитовского района Горловки с применением снарядов "натовского" калибра.

https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html

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горловка

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, горловка, сцкк, украина, вооруженные силы украины