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При обстреле Донецка и Горловки пострадал один человек
При обстреле Донецка и Горловки пострадал один человек - РИА Новости, 28.01.2024
При обстреле Донецка и Горловки пострадал один человек
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, всего сброшено два взрывоопасных предмета с беспилотного летательного аппарата и выпущено 30 снарядов... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T14:42
2024-01-28T14:42
2024-01-28T14:42
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ДОНЕЦК, 28 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, всего сброшено два взрывоопасных предмета с беспилотного летательного аппарата и выпущено 30 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, ранен один человек, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале.Как сообщается, в 10.20 и 12.00 на Кировский район Донецка были сброшены взрывоопасные предметы с БПЛА. "Город Донецк (Кировский район): в результате сброса ВОП с БПЛА по ул. Бирюзова, 15 ранен мужчина 1979 г.р.", - говорится в сообщении.Кроме того, с 09.10 до 13.50 были зафиксированы обстрелы Куйбышевского и Кировского районов Донецка, а также Никитовского района Горловки с применением снарядов "натовского" калибра.
https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк, горловка, сцкк, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Горловка, СЦКК, Украина, Вооруженные силы Украины
При обстреле Донецка и Горловки пострадал один человек
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку и Горловке 30 натовских снарядов