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Ростовчане из обрушившегося дома попросили заселить их в муниципальный фонд - РИА Новости, 28.01.2024
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15:22 28.01.2024 (обновлено: 15:24 28.01.2024)
https://ria.ru/20240128/obrushenie-1923980552.html
Ростовчане из обрушившегося дома попросили заселить их в муниципальный фонд
Ростовчане из обрушившегося дома попросили заселить их в муниципальный фонд - РИА Новости, 28.01.2024
Ростовчане из обрушившегося дома попросили заселить их в муниципальный фонд
Почти 100 жильцов частично обрушившегося дома в Ростове-на-Дону подали заявления на заселение в маневренный фонд, сообщил губернатор Ростовской области Василий... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T15:22
2024-01-28T15:24
происшествия
ростов-на-дону
нариманов
ростовская область
василий голубев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 янв - РИА Новости. Почти 100 жильцов частично обрушившегося дома в Ростове-на-Дону подали заявления на заселение в маневренный фонд, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале."По состоянию на 14.00 поданы заявления на заселение в муниципальный маневренный фонд 97 человек, которые проживали в аварийном доме по адресу улица Нариманова, 72/3", - написал он.За единовременной материальной помощью в связи с утратой имущества первой необходимости обратились 82 семьи. Для охраны общественного порядка в зоне ЧС организовано дежурство сотрудников полиции. Чтобы обеспечить круглосуточный мониторинг визуального состояния аварийного дома, организовано подключение камер видеонаблюдения системы "Безопасный город". В субботу вечером произошло частичное обрушение стены первого подъезда пятиэтажного жилого дома на улице Нариманова, 72/3. Спасатели эвакуировали 95 человек. В воскресенье утром первый подъезд дома полностью обрушился. Никто не пострадал, поскольку жильцы были эвакуированы накануне.
https://ria.ru/20240128/obrushenie-1923977530.html
ростов-на-дону
нариманов
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Обрушение дома в Ростове-на-Дону
Обрушилась часть дома в Ростове-на-Дону, откуда эвакуировали жильцов.
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происшествия, ростов-на-дону, нариманов, ростовская область, василий голубев
Происшествия, Ростов-на-Дону, Нариманов, Ростовская область, Василий Голубев
Ростовчане из обрушившегося дома попросили заселить их в муниципальный фонд

В Ростове-на-Дону 97 жильцов рухнувшего дома просят заселения в маневренный фонд

© Фото : МЧС Ростовской области/TelegramОбрушение фрагмента стены на 1 этаже дома в Ростове-на-Дону
Обрушение фрагмента стены на 1 этаже дома в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© Фото : МЧС Ростовской области/Telegram
Обрушение фрагмента стены на 1 этаже дома в Ростове-на-Дону
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 янв - РИА Новости. Почти 100 жильцов частично обрушившегося дома в Ростове-на-Дону подали заявления на заселение в маневренный фонд, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.
«
"По состоянию на 14.00 поданы заявления на заселение в муниципальный маневренный фонд 97 человек, которые проживали в аварийном доме по адресу улица Нариманова, 72/3", - написал он.
За единовременной материальной помощью в связи с утратой имущества первой необходимости обратились 82 семьи.
Для охраны общественного порядка в зоне ЧС организовано дежурство сотрудников полиции. Чтобы обеспечить круглосуточный мониторинг визуального состояния аварийного дома, организовано подключение камер видеонаблюдения системы "Безопасный город".
В субботу вечером произошло частичное обрушение стены первого подъезда пятиэтажного жилого дома на улице Нариманова, 72/3. Спасатели эвакуировали 95 человек. В воскресенье утром первый подъезд дома полностью обрушился. Никто не пострадал, поскольку жильцы были эвакуированы накануне.
Обрушение фрагмента стены на 1 этаже дома в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
МЧС оценит аварийность обрушившегося дома в Ростове-на-Дону
Вчера, 14:55
 
ПроисшествияРостов-на-ДонуНаримановРостовская областьВасилий Голубев
 
 
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