https://ria.ru/20240128/obrushenie-1923980552.html

Ростовчане из обрушившегося дома попросили заселить их в муниципальный фонд

Ростовчане из обрушившегося дома попросили заселить их в муниципальный фонд - РИА Новости, 28.01.2024

Ростовчане из обрушившегося дома попросили заселить их в муниципальный фонд

Почти 100 жильцов частично обрушившегося дома в Ростове-на-Дону подали заявления на заселение в маневренный фонд, сообщил губернатор Ростовской области Василий... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T15:22

2024-01-28T15:22

2024-01-28T15:24

происшествия

ростов-на-дону

нариманов

ростовская область

василий голубев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1c/1923942038_0:145:1192:816_1920x0_80_0_0_cebf9b89ec9dcb07c86b671668325a36.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 янв - РИА Новости. Почти 100 жильцов частично обрушившегося дома в Ростове-на-Дону подали заявления на заселение в маневренный фонд, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале."По состоянию на 14.00 поданы заявления на заселение в муниципальный маневренный фонд 97 человек, которые проживали в аварийном доме по адресу улица Нариманова, 72/3", - написал он.За единовременной материальной помощью в связи с утратой имущества первой необходимости обратились 82 семьи. Для охраны общественного порядка в зоне ЧС организовано дежурство сотрудников полиции. Чтобы обеспечить круглосуточный мониторинг визуального состояния аварийного дома, организовано подключение камер видеонаблюдения системы "Безопасный город". В субботу вечером произошло частичное обрушение стены первого подъезда пятиэтажного жилого дома на улице Нариманова, 72/3. Спасатели эвакуировали 95 человек. В воскресенье утром первый подъезд дома полностью обрушился. Никто не пострадал, поскольку жильцы были эвакуированы накануне.

https://ria.ru/20240128/obrushenie-1923977530.html

ростов-на-дону

нариманов

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обрушение дома в Ростове-на-Дону Обрушилась часть дома в Ростове-на-Дону, откуда эвакуировали жильцов. 2024-01-28T15:22 true PT0M38S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, ростов-на-дону, нариманов, ростовская область, василий голубев