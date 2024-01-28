Рейтинг@Mail.ru
Умер худрук Театра имени Комиссаржевской Виктор Новиков - РИА Новости, 28.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:01 28.01.2024 (обновлено: 16:36 28.01.2024)
https://ria.ru/20240128/novikov-1923987257.html
Умер худрук Театра имени Комиссаржевской Виктор Новиков
Умер худрук Театра имени Комиссаржевской Виктор Новиков - РИА Новости, 28.01.2024
Умер худрук Театра имени Комиссаржевской Виктор Новиков
Художественный руководитель Театра имени Комиссаржевской в Санкт-Петербурге Виктор Новиков умер в возрасте 80 лет, сообщил вице-губернатор города Борис... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T16:01
2024-01-28T16:36
санкт-петербург
пугачев
саратовская область
борис пиотровский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1c/1923987043_0:18:581:344_1920x0_80_0_0_9f5056feddb9a1a4c6767608f1273c30.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 янв — РИА Новости. Художественный руководитель Театра имени Комиссаржевской в Санкт-Петербурге Виктор Новиков умер в возрасте 80 лет, сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский. &quot;Сегодня ушел Виктор Абрамович Новиков. Художественный руководитель Театра имени В. Ф. Комиссаржевской, он служил ему более 55 лет&quot;, — написал он в Telegram-канале.Пиотровский добавил, что смерть Новикова стала невосполнимой утратой для Петербурга. Виктор Новиков родился 23 марта 1943 года в городе Пугачеве Саратовской области. Учился в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии по специальности "театровед". С 1992 года работал художественным руководителем Санкт-Петербургского драматического Академического театра имени В. Ф. Комиссаржевской. Имеет звания "Заслуженный работник культуры России" и "Заслуженный деятель искусств России".
санкт-петербург
пугачев
саратовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1c/1923987043_0:0:511:383_1920x0_80_0_0_2aae3b23b3b6d7825b059438c1afdf02.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, пугачев, саратовская область, борис пиотровский
Санкт-Петербург, Пугачев, Саратовская область, Борис Пиотровский
Умер худрук Театра имени Комиссаржевской Виктор Новиков

Умер худрук Театра имени Комиссаржевской в Петербурге Виктор Новиков

© Фото : Академический Драматический Театр им. В.Ф. КомиссаржевскойВиктор Новиков
Виктор Новиков - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© Фото : Академический Драматический Театр им. В.Ф. Комиссаржевской
Виктор Новиков. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 янв — РИА Новости. Художественный руководитель Театра имени Комиссаржевской в Санкт-Петербурге Виктор Новиков умер в возрасте 80 лет, сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский.
«

"Сегодня ушел Виктор Абрамович Новиков. Художественный руководитель Театра имени В. Ф. Комиссаржевской, он служил ему более 55 лет", — написал он в Telegram-канале.

Пиотровский добавил, что смерть Новикова стала невосполнимой утратой для Петербурга.
Виктор Новиков родился 23 марта 1943 года в городе Пугачеве Саратовской области. Учился в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии по специальности "театровед". С 1992 года работал художественным руководителем Санкт-Петербургского драматического Академического театра имени В. Ф. Комиссаржевской. Имеет звания "Заслуженный работник культуры России" и "Заслуженный деятель искусств России".
 
Санкт-ПетербургПугачевСаратовская областьБорис Пиотровский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала