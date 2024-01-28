https://ria.ru/20240128/novikov-1923987257.html
Умер худрук Театра имени Комиссаржевской Виктор Новиков
Умер худрук Театра имени Комиссаржевской Виктор Новиков - РИА Новости, 28.01.2024
Умер худрук Театра имени Комиссаржевской Виктор Новиков
Художественный руководитель Театра имени Комиссаржевской в Санкт-Петербурге Виктор Новиков умер в возрасте 80 лет, сообщил вице-губернатор города Борис... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T16:01
2024-01-28T16:01
2024-01-28T16:36
санкт-петербург
пугачев
саратовская область
борис пиотровский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1c/1923987043_0:18:581:344_1920x0_80_0_0_9f5056feddb9a1a4c6767608f1273c30.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 янв — РИА Новости. Художественный руководитель Театра имени Комиссаржевской в Санкт-Петербурге Виктор Новиков умер в возрасте 80 лет, сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский. "Сегодня ушел Виктор Абрамович Новиков. Художественный руководитель Театра имени В. Ф. Комиссаржевской, он служил ему более 55 лет", — написал он в Telegram-канале.Пиотровский добавил, что смерть Новикова стала невосполнимой утратой для Петербурга. Виктор Новиков родился 23 марта 1943 года в городе Пугачеве Саратовской области. Учился в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии по специальности "театровед". С 1992 года работал художественным руководителем Санкт-Петербургского драматического Академического театра имени В. Ф. Комиссаржевской. Имеет звания "Заслуженный работник культуры России" и "Заслуженный деятель искусств России".
санкт-петербург
пугачев
саратовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1c/1923987043_0:0:511:383_1920x0_80_0_0_2aae3b23b3b6d7825b059438c1afdf02.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, пугачев, саратовская область, борис пиотровский
Санкт-Петербург, Пугачев, Саратовская область, Борис Пиотровский
Умер худрук Театра имени Комиссаржевской Виктор Новиков
Умер худрук Театра имени Комиссаржевской в Петербурге Виктор Новиков