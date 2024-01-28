https://ria.ru/20240128/novikov-1923987257.html

Умер худрук Театра имени Комиссаржевской Виктор Новиков

Умер худрук Театра имени Комиссаржевской Виктор Новиков - РИА Новости, 28.01.2024

Умер худрук Театра имени Комиссаржевской Виктор Новиков

Художественный руководитель Театра имени Комиссаржевской в Санкт-Петербурге Виктор Новиков умер в возрасте 80 лет, сообщил вице-губернатор города Борис... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T16:01

2024-01-28T16:01

2024-01-28T16:36

санкт-петербург

пугачев

саратовская область

борис пиотровский

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 янв — РИА Новости. Художественный руководитель Театра имени Комиссаржевской в Санкт-Петербурге Виктор Новиков умер в возрасте 80 лет, сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский. "Сегодня ушел Виктор Абрамович Новиков. Художественный руководитель Театра имени В. Ф. Комиссаржевской, он служил ему более 55 лет", — написал он в Telegram-канале.Пиотровский добавил, что смерть Новикова стала невосполнимой утратой для Петербурга. Виктор Новиков родился 23 марта 1943 года в городе Пугачеве Саратовской области. Учился в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии по специальности "театровед". С 1992 года работал художественным руководителем Санкт-Петербургского драматического Академического театра имени В. Ф. Комиссаржевской. Имеет звания "Заслуженный работник культуры России" и "Заслуженный деятель искусств России".

санкт-петербург

пугачев

саратовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

санкт-петербург, пугачев, саратовская область, борис пиотровский