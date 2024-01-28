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За 30 дней. Конфликт с Россией привел к тревожной проблеме в США
За 30 дней. Конфликт с Россией привел к тревожной проблеме в США - РИА Новости, 28.01.2024
За 30 дней. Конфликт с Россией привел к тревожной проблеме в США
Активные поставки вооружений Киеву привели к тому, что собственных запасов у Соединенных Штатов хватит лишь на месяц полномасштабного военного конфликта,... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T00:30
2024-01-28T00:30
2024-01-28T00:30
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Активные поставки вооружений Киеву привели к тому, что собственных запасов у Соединенных Штатов хватит лишь на месяц полномасштабного военного конфликта, рассказал бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."У нас (США. — Прим. ред.) есть где-то 30-дневный <...> запас боеприпасов, топлива и других вещей, необходимых для конфликта с близким по силе соперником", — отметил эксперт.По словам Шаффера, почти двухлетние поставки военной помощи Украине привели к тому, что Штаты не успевают восполнять арсеналы для собственных нужд. Экс-разведчик предупредил, что Америка оставила без достаточных запасов все свои рода войска, кроме космических сил.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20240120/boepripasy-1922454234.html
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в мире, украина, россия, сша, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, НАТО
За 30 дней. Конфликт с Россией привел к тревожной проблеме в США
Экс-разведчик Шаффер: военных запасов США хватит лишь на месяц большой войны