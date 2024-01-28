Рейтинг@Mail.ru
За 30 дней. Конфликт с Россией привел к тревожной проблеме в США - РИА Новости, 28.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:30 28.01.2024
https://ria.ru/20240128/mesyats-1923914916.html
За 30 дней. Конфликт с Россией привел к тревожной проблеме в США
За 30 дней. Конфликт с Россией привел к тревожной проблеме в США - РИА Новости, 28.01.2024
За 30 дней. Конфликт с Россией привел к тревожной проблеме в США
Активные поставки вооружений Киеву привели к тому, что собственных запасов у Соединенных Штатов хватит лишь на месяц полномасштабного военного конфликта,... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T00:30
2024-01-28T00:30
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/19/1886261071_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_519a25632e06a5c53ee98405978ee042.jpg
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Активные поставки вооружений Киеву привели к тому, что собственных запасов у Соединенных Штатов хватит лишь на месяц полномасштабного военного конфликта, рассказал бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.&quot;У нас (США. — Прим. ред.) есть где-то 30-дневный &lt;...&gt; запас боеприпасов, топлива и других вещей, необходимых для конфликта с близким по силе соперником&quot;, — отметил эксперт.По словам Шаффера, почти двухлетние поставки военной помощи Украине привели к тому, что Штаты не успевают восполнять арсеналы для собственных нужд. Экс-разведчик предупредил, что Америка оставила без достаточных запасов все свои рода войска, кроме космических сил.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20240120/boepripasy-1922454234.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/19/1886261071_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_3c7a73c7ca904316e37616fc6c659131.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, НАТО
За 30 дней. Конфликт с Россией привел к тревожной проблеме в США

Экс-разведчик Шаффер: военных запасов США хватит лишь на месяц большой войны

© Фото : Staff Sgt. Marco GomezПогрузка военной помощи для Украины
Погрузка военной помощи для Украины - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© Фото : Staff Sgt. Marco Gomez
Погрузка военной помощи для Украины . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Активные поставки вооружений Киеву привели к тому, что собственных запасов у Соединенных Штатов хватит лишь на месяц полномасштабного военного конфликта, рассказал бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«

"У нас (США. — Прим. ред.) есть где-то 30-дневный <...> запас боеприпасов, топлива и других вещей, необходимых для конфликта с близким по силе соперником", — отметил эксперт.

По словам Шаффера, почти двухлетние поставки военной помощи Украине привели к тому, что Штаты не успевают восполнять арсеналы для собственных нужд. Экс-разведчик предупредил, что Америка оставила без достаточных запасов все свои рода войска, кроме космических сил.
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Производство 155-мм артиллерийских снарядов на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, штат Пенсильвания, США - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
В США хотят выделить дополнительные деньги на закупку снарядов, пишут СМИ
20 января, 01:31
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала