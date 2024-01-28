https://ria.ru/20240128/memorial-1923987400.html
Мединский отметил вклад Минобороны России в создание мемориала в Гатчине
Мединский отметил вклад Минобороны России в создание мемориала в Гатчине - РИА Новости, 28.01.2024
Мединский отметил вклад Минобороны России в создание мемориала в Гатчине
Помощник президента РФ Владимир Мединский отметил вклад военно-строительного комплекса Минобороны России в создание мемориала памяти жертвам фашизма в Гатчине в РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T16:01
2024-01-28T16:01
2024-01-28T16:03
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владимир мединский
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский отметил вклад военно-строительного комплекса Минобороны России в создание мемориала памяти жертвам фашизма в Гатчине в честь 80-летия полного снятия блокады Ленинграда. "За 11 месяцев мемориал был создан, строительные работы вела военно-строительная компания министерства обороны РФ. Великолепно отработали. Очень быстро, четко и качественно", - сказал Мединский. Созданием мемориального комплекса занимались специалисты военно-строительного комплекса МО РФ совместно с Российским военно-историческим обществом. Общая площадь мемориала составляет 120 тысяч квадратных метров. На кургане выполнена композиция – фигура Родины-матери, обнимающей своих детей. Её высота - 47 метров.
https://ria.ru/20240127/natsisty-1923891310.html
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россия, гатчина, ленинград, владимир мединский
Россия, Гатчина, Ленинград, Владимир Мединский
Мединский отметил вклад Минобороны России в создание мемориала в Гатчине
Мединский отметил вклад МО в создание мемориала памяти жертвам фашизма в Гатчине