https://ria.ru/20240128/memorial-1923987400.html

Мединский отметил вклад Минобороны России в создание мемориала в Гатчине

Мединский отметил вклад Минобороны России в создание мемориала в Гатчине - РИА Новости, 28.01.2024

Мединский отметил вклад Минобороны России в создание мемориала в Гатчине

Помощник президента РФ Владимир Мединский отметил вклад военно-строительного комплекса Минобороны России в создание мемориала памяти жертвам фашизма в Гатчине в РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T16:01

2024-01-28T16:01

2024-01-28T16:03

россия

гатчина

ленинград

владимир мединский

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский отметил вклад военно-строительного комплекса Минобороны России в создание мемориала памяти жертвам фашизма в Гатчине в честь 80-летия полного снятия блокады Ленинграда. "За 11 месяцев мемориал был создан, строительные работы вела военно-строительная компания министерства обороны РФ. Великолепно отработали. Очень быстро, четко и качественно", - сказал Мединский. Созданием мемориального комплекса занимались специалисты военно-строительного комплекса МО РФ совместно с Российским военно-историческим обществом. Общая площадь мемориала составляет 120 тысяч квадратных метров. На кургане выполнена композиция – фигура Родины-матери, обнимающей своих детей. Её высота - 47 метров.

https://ria.ru/20240127/natsisty-1923891310.html

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россия, гатчина, ленинград, владимир мединский