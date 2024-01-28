В Калининградской области прошел "Марш Жизни" в память о жертвах нацистов
Под Калининградом прошел "Марш Жизни" в память о убийстве евреев в 1945 году
© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкПамятник жертвам Холокоста в Калининградской области
Памятник жертвам Холокоста в Калининградской области. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 28 янв — РИА Новости. "Марш Жизни" в память о жертвах массового убийства в Пальмникен (название посёлка городского типа Янтарный Калининградской области до 1947 года), совершенного нацистами 31 января 1945 года, прошел в Янтарном под Калининградом, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов в своем Telegram-канале.
В ночь с 31 января на 1 февраля 1945 года на берегу Балтийского моря нацисты расстреляли тысячи узников концлагеря "Штутгоф", большинство из которых были евреи.
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"Каждый год в конце января мы проходим "Марш Жизни" в память о жертвах массового убийства в Пальмникене (Янтарный), совершенного нацистами 31 января 1945 года. Марш всегда заканчивается митингом возле памятника жертвам... Нацизм это зло. Был злом тогда, остаётся сейчас. Нельзя дать ему поднять голову", - написал губернатор.
Алиханов отметил, что местные жители и местные руководители препятствовали нацистам, пытались помочь, разместили в закрытом помещении, накормили, укрыли у себя нескольких человек. К сожалению, тогда этих сил оказалось недостаточно, чтобы спасти всех.
Губернатор напомнил, что в момент той трагедии уже шла Восточно-Прусская операция, но, к сожалению, тогда, несмотря на попытки пробиться к концлагерю, советские солдаты, отдавая свои жизни в боях с нацистами, не успели спасти узников лагеря. "Мы шли сегодня от посёлка Русское, где как раз захоронены советские солдаты, пытавшиеся пробиться и помешать этому маршу смерти", - написал Алиханов.
Ранее сообщалось, что факт массового расстрела пленных на льду Балтийского моря в 1945 году вошел в доказательную базу для приговора Калининградского областного суда, признавшего 1 декабря 2023 года геноцидом зверства нацистов на территории Восточной Пруссии (ныне - Калининградская область России).