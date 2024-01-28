Скульптуры двух львов с набережной в Петербурге забрали на реставрацию
Двух львов с Адмиралтейской набережной в Петербурге забрали на реставрацию
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкМонтаж скульптур львов на Адмиралтейской набережной в Петербурге
Монтаж скульптур львов на Адмиралтейской набережной в Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 янв - РИА Новости. Скульптуры двух львов с Адмиралтейской набережной Петербурга демонтировали после многочисленных встреч с туристами для реставрации, сообщает музей городской скульптуры в своем Telegram-канале.
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"Две скульптуры львов с Адмиралтейской набережной демонтированы и транспортированы в реставрационную мастерскую ООО "РМ "Наследие", - сообщает музей.
Отмечается, что основной причиной повреждения скульптур является человеческий фактор. В течение туристического сезона специалисты музея зафиксировали на скульптурах многочисленные повреждения.
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"Скульптуры львов не имеют каркаса, медные листы, из которых выполнены скульптуры, не рассчитаны на регулярные нагрузки, которые испытывают Львы при залезании и сидении на их тонких спинах. При этом форма деформируется, прогибается, ломается, трескается и так далее", - пояснили в музее.
Декоративные скульптуры Львы были установлены в 1832 году. Они выполнены по моделям, аналогичным гипсовым слепкам с флорентийских львов, мастером-чеканщиком Б. И. Прангом. Станины-подставки выполнены из чугуна на Александровском чугунолитейном заводе по рисунку архитектора Л. И. Шарлеманя. Скульптуры полые и состоят из медных пластинок толщиной 1-3 миллиметра.