https://ria.ru/20240128/lvy-1923990776.html

Скульптуры двух львов с набережной в Петербурге забрали на реставрацию

Скульптуры двух львов с набережной в Петербурге забрали на реставрацию - РИА Новости, 28.01.2024

Скульптуры двух львов с набережной в Петербурге забрали на реставрацию

Telegram-канале. РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T16:23

2024-01-28T16:23

2024-01-28T16:24

санкт-петербург

городское хозяйство москвы

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 янв - РИА Новости. Скульптуры двух львов с Адмиралтейской набережной Петербурга демонтировали после многочисленных встреч с туристами для реставрации, сообщает музей городской скульптуры в своем Telegram-канале. "Две скульптуры львов с Адмиралтейской набережной демонтированы и транспортированы в реставрационную мастерскую ООО "РМ "Наследие", - сообщает музей.Отмечается, что основной причиной повреждения скульптур является человеческий фактор. В течение туристического сезона специалисты музея зафиксировали на скульптурах многочисленные повреждения. "Скульптуры львов не имеют каркаса, медные листы, из которых выполнены скульптуры, не рассчитаны на регулярные нагрузки, которые испытывают Львы при залезании и сидении на их тонких спинах. При этом форма деформируется, прогибается, ломается, трескается и так далее", - пояснили в музее. Декоративные скульптуры Львы были установлены в 1832 году. Они выполнены по моделям, аналогичным гипсовым слепкам с флорентийских львов, мастером-чеканщиком Б. И. Прангом. Станины-подставки выполнены из чугуна на Александровском чугунолитейном заводе по рисунку архитектора Л. И. Шарлеманя. Скульптуры полые и состоят из медных пластинок толщиной 1-3 миллиметра.

https://radiosputnik.ru/20231212/restavratsiya-1915330932.html

https://realty.ria.ru/20240126/ostankino-1923573796.html

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санкт-петербург, городское хозяйство москвы