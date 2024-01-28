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Скульптуры двух львов с набережной в Петербурге забрали на реставрацию - РИА Новости, 28.01.2024
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16:23 28.01.2024 (обновлено: 16:24 28.01.2024)
https://ria.ru/20240128/lvy-1923990776.html
Скульптуры двух львов с набережной в Петербурге забрали на реставрацию
Скульптуры двух львов с набережной в Петербурге забрали на реставрацию - РИА Новости, 28.01.2024
Скульптуры двух львов с набережной в Петербурге забрали на реставрацию
Telegram-канале. РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T16:23
2024-01-28T16:24
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 янв - РИА Новости. Скульптуры двух львов с Адмиралтейской набережной Петербурга демонтировали после многочисленных встреч с туристами для реставрации, сообщает музей городской скульптуры в своем Telegram-канале. &quot;Две скульптуры львов с Адмиралтейской набережной демонтированы и транспортированы в реставрационную мастерскую ООО &quot;РМ &quot;Наследие&quot;, - сообщает музей.Отмечается, что основной причиной повреждения скульптур является человеческий фактор. В течение туристического сезона специалисты музея зафиксировали на скульптурах многочисленные повреждения. "Скульптуры львов не имеют каркаса, медные листы, из которых выполнены скульптуры, не рассчитаны на регулярные нагрузки, которые испытывают Львы при залезании и сидении на их тонких спинах. При этом форма деформируется, прогибается, ломается, трескается и так далее", - пояснили в музее. Декоративные скульптуры Львы были установлены в 1832 году. Они выполнены по моделям, аналогичным гипсовым слепкам с флорентийских львов, мастером-чеканщиком Б. И. Прангом. Станины-подставки выполнены из чугуна на Александровском чугунолитейном заводе по рисунку архитектора Л. И. Шарлеманя. Скульптуры полые и состоят из медных пластинок толщиной 1-3 миллиметра.
https://radiosputnik.ru/20231212/restavratsiya-1915330932.html
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санкт-петербург, городское хозяйство москвы
Санкт-Петербург, Городское хозяйство Москвы
Скульптуры двух львов с набережной в Петербурге забрали на реставрацию

Двух львов с Адмиралтейской набережной в Петербурге забрали на реставрацию

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкМонтаж скульптур львов на Адмиралтейской набережной в Петербурге
Монтаж скульптур львов на Адмиралтейской набережной в Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Монтаж скульптур львов на Адмиралтейской набережной в Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 янв - РИА Новости. Скульптуры двух львов с Адмиралтейской набережной Петербурга демонтировали после многочисленных встреч с туристами для реставрации, сообщает музей городской скульптуры в своем Telegram-канале.
«

"Две скульптуры львов с Адмиралтейской набережной демонтированы и транспортированы в реставрационную мастерскую ООО "РМ "Наследие", - сообщает музей.

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Отмечается, что основной причиной повреждения скульптур является человеческий фактор. В течение туристического сезона специалисты музея зафиксировали на скульптурах многочисленные повреждения.
«
"Скульптуры львов не имеют каркаса, медные листы, из которых выполнены скульптуры, не рассчитаны на регулярные нагрузки, которые испытывают Львы при залезании и сидении на их тонких спинах. При этом форма деформируется, прогибается, ломается, трескается и так далее", - пояснили в музее.
Декоративные скульптуры Львы были установлены в 1832 году. Они выполнены по моделям, аналогичным гипсовым слепкам с флорентийских львов, мастером-чеканщиком Б. И. Прангом. Станины-подставки выполнены из чугуна на Александровском чугунолитейном заводе по рисунку архитектора Л. И. Шарлеманя. Скульптуры полые и состоят из медных пластинок толщиной 1-3 миллиметра.
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