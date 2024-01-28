https://ria.ru/20240128/lukashenko-1923992852.html

Лукашенко поблагодарил Россию за помощь белорусским полярникам

Лукашенко поблагодарил Россию за помощь белорусским полярникам - РИА Новости, 28.01.2024

Лукашенко поблагодарил Россию за помощь белорусским полярникам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил российскую сторону за помощь сотрудникам Белорусской антарктической экспедиции и заявил, что Минск будет... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T16:35

2024-01-28T16:35

2024-01-28T16:35

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

россия

антарктида

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873918002_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_91724426c3f590fe868c1a2958e566e0.jpg

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил российскую сторону за помощь сотрудникам Белорусской антарктической экспедиции и заявил, что Минск будет уделять больше внимания исследованиям Антарктики. Ранее президент России Владимир Путин по видео-конференц-связи дал старт вводу в опытную эксплуатацию зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде. В мероприятии принял участие президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Хотел бы поблагодарить наших российских друзей, которые все это время помогали и помогают белорусским ученым с размещением, поддерживают исследования, делятся научными данными, предоставляют оборудование", - сказал Лукашенко по видео-конференц-связи во время церемонии ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса российской станции "Восток" в Антарктиде. Лукашенко обратил внимание, что и белорусское оборудование тоже работает в Антарктиде – ультрафиолетовый фотометр. "Программа с использованием этого оборудования будет продолжаться... Я обращу внимание в Беларуси более пристальное на развитие этого сектора науки и практики… Это даст хороший толчок развитию, мы серьезно к этому отнесемся… Мы горды что имеем отношение к этому. Мы будем более активно включаться в эти процессы", - пообещал белорусский президент. Белорусский лидер отметил, что Антарктида по сей день является самым малоизученным материком планеты. Однако Лукашенко дал высокую оценку тем темпам изучения Антарктики, которые демонстрируют российские ученые, назвав их работу подвигом и обратив также внимание на то, что эта научная деятельность требует больших финансовых вложений. "Россия является лидером в изучении Антарктики на сегодняшний день, никто не может с ней сравниться. У нас была великая страна - СССР, мы вместе работали. Много ученых было с разных городов и поселков там. Если кто-то (за рубежом – ред.) надеялся, что это всё погибнет – оказывается не погибло, а вышло на более высокий уровень", - подчеркнул Лукашенко. По его словам, трудно осознать результаты работы исследователей Антарктики. "Ребята делают очень хорошую работу. Хочу поздравить всех вас с открытием нового зимовочного комплекса станции "Восток"… Это немалые деньги, миллиарды рублей, вложены, чтобы создать такую уютную красотищу для работы ребят", - сказал белорусский президент. Глава белорусского государства обратил внимание, что белорусская антарктическая станция "создана по соседству (от российской – ред.) – всего где-то 20 км", но погода не позволила белорусским полярникам выйти на связь и тоже принять участие в данной церемонии. "Живите дружно, мы братья, нам делить нечего, вклад в науку должен быть как со стороны России, так и Белоруссии", - призвал ученых Лукашенко. В конце прошлого года в Антарктиду в составе 16-й Белорусской антарктической экспедиции отправились 13 человек.

https://ria.ru/20240128/antarktida-1923977040.html

https://ria.ru/20240128/vostok-1923967894.html

белоруссия

россия

антарктида

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, россия, антарктида