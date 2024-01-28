https://ria.ru/20240128/lovushka-1923926741.html

"Это ловушка". В США сделали неожиданное заявление о ситуации в Техасе

"Это ловушка". В США сделали неожиданное заявление о ситуации в Техасе - РИА Новости, 28.01.2024

"Это ловушка". В США сделали неожиданное заявление о ситуации в Техасе

Гражданам США не стоит самим решать вопрос с мигрантами в Техасе, чтобы не попасть в ловушку властей, написала американская журналистка Томи Ларен в соцсети X. РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T04:10

2024-01-28T04:10

2024-01-28T04:10

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техас

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томи ларен

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Гражданам США не стоит самим решать вопрос с мигрантами в Техасе, чтобы не попасть в ловушку властей, написала американская журналистка Томи Ларен в соцсети X."Я согласна с тем, что ситуация на границе вышла из-под контроля, но важно, чтобы именно Техас и национальная гвардия занимались этим вопросом. Обеспокоенные американцы не должны пытаться добраться до границы. Это ловушка", — заявила она.По ее мнению, власти США "устроят шестое января", если люди начнут приезжать к границе. Журналистка призвала сограждан не делать этого.Ранее губернатор Техаса Грег Эбботт объявил о "вторжении" мигрантов и принятии мер по самозащите. По его словам, штат будет проводить собственную политику, поскольку федеральные власти не справляются с охраной границы.Вашингтон называет действия властей Техаса неконституционными, а методы избыточными.Действия Эббота поддержали губернаторы-республиканцы 25 американских штатов, выпустив заявление, в котором обвинили Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией. Главы Оклахомы и Флориды сообщили о готовности отправить в Техас нацгвардию. Кроме того, решения Эббота поддержал Трамп.

https://ria.ru/20240128/tramp-1923917796.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, техас, сша, томи ларен