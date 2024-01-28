"Это ловушка". В США сделали неожиданное заявление о ситуации в Техасе
Журналистка Ларен: власти США сделали ловушку для американцев на границе Техаса
© AP Photo / Andres LeightonНацгвардия Техаса на границе США
© AP Photo / Andres Leighton
Нацгвардия Техаса на границе США. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Гражданам США не стоит самим решать вопрос с мигрантами в Техасе, чтобы не попасть в ловушку властей, написала американская журналистка Томи Ларен в соцсети X.
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"Я согласна с тем, что ситуация на границе вышла из-под контроля, но важно, чтобы именно Техас и национальная гвардия занимались этим вопросом. Обеспокоенные американцы не должны пытаться добраться до границы. Это ловушка", — заявила она.
По ее мнению, власти США "устроят шестое января", если люди начнут приезжать к границе. Журналистка призвала сограждан не делать этого.
Шестого января 2021 года сторонники Дональда Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. После того как протестующих выдворили из здания, парламентарии утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни американцев арестовали по обвинениям, связанным с участием в штурме. Некоторые из них назвали произошедшее "подставой" ради психологической операции против Трампа.
Ранее губернатор Техаса Грег Эбботт объявил о "вторжении" мигрантов и принятии мер по самозащите. По его словам, штат будет проводить собственную политику, поскольку федеральные власти не справляются с охраной границы.
Вашингтон называет действия властей Техаса неконституционными, а методы избыточными.