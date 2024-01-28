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"Это ловушка". В США сделали неожиданное заявление о ситуации в Техасе - РИА Новости, 28.01.2024
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04:10 28.01.2024
https://ria.ru/20240128/lovushka-1923926741.html
"Это ловушка". В США сделали неожиданное заявление о ситуации в Техасе
"Это ловушка". В США сделали неожиданное заявление о ситуации в Техасе - РИА Новости, 28.01.2024
"Это ловушка". В США сделали неожиданное заявление о ситуации в Техасе
Гражданам США не стоит самим решать вопрос с мигрантами в Техасе, чтобы не попасть в ловушку властей, написала американская журналистка Томи Ларен в соцсети X. РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T04:10
2024-01-28T04:10
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Гражданам США не стоит самим решать вопрос с мигрантами в Техасе, чтобы не попасть в ловушку властей, написала американская журналистка Томи Ларен в соцсети X."Я согласна с тем, что ситуация на границе вышла из-под контроля, но важно, чтобы именно Техас и национальная гвардия занимались этим вопросом. Обеспокоенные американцы не должны пытаться добраться до границы. Это ловушка", — заявила она.По ее мнению, власти США "устроят шестое января", если люди начнут приезжать к границе. Журналистка призвала сограждан не делать этого.Ранее губернатор Техаса Грег Эбботт объявил о "вторжении" мигрантов и принятии мер по самозащите. По его словам, штат будет проводить собственную политику, поскольку федеральные власти не справляются с охраной границы.Вашингтон называет действия властей Техаса неконституционными, а методы избыточными.Действия Эббота поддержали губернаторы-республиканцы 25 американских штатов, выпустив заявление, в котором обвинили Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией. Главы Оклахомы и Флориды сообщили о готовности отправить в Техас нацгвардию. Кроме того, решения Эббота поддержал Трамп.
https://ria.ru/20240128/tramp-1923917796.html
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в мире, техас, сша, томи ларен
В мире, Техас, США, Томи Ларен
"Это ловушка". В США сделали неожиданное заявление о ситуации в Техасе

Журналистка Ларен: власти США сделали ловушку для американцев на границе Техаса

© AP Photo / Andres LeightonНацгвардия Техаса на границе США
Нацгвардия Техаса на границе США - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© AP Photo / Andres Leighton
Нацгвардия Техаса на границе США. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Гражданам США не стоит самим решать вопрос с мигрантами в Техасе, чтобы не попасть в ловушку властей, написала американская журналистка Томи Ларен в соцсети X.
«
"Я согласна с тем, что ситуация на границе вышла из-под контроля, но важно, чтобы именно Техас и национальная гвардия занимались этим вопросом. Обеспокоенные американцы не должны пытаться добраться до границы. Это ловушка", — заявила она.
По ее мнению, власти США "устроят шестое января", если люди начнут приезжать к границе. Журналистка призвала сограждан не делать этого.

Шестого января 2021 года сторонники Дональда Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. После того как протестующих выдворили из здания, парламентарии утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни американцев арестовали по обвинениям, связанным с участием в штурме. Некоторые из них назвали произошедшее "подставой" ради психологической операции против Трампа.

Ранее губернатор Техаса Грег Эбботт объявил о "вторжении" мигрантов и принятии мер по самозащите. По его словам, штат будет проводить собственную политику, поскольку федеральные власти не справляются с охраной границы.
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Вашингтон называет действия властей Техаса неконституционными, а методы избыточными.
Действия Эббота поддержали губернаторы-республиканцы 25 американских штатов, выпустив заявление, в котором обвинили Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией. Главы Оклахомы и Флориды сообщили о готовности отправить в Техас нацгвардию. Кроме того, решения Эббота поддержал Трамп.
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В миреТехасСШАТоми Ларен
 
 
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