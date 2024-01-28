https://ria.ru/20240128/krym-1923950756.html

Крымчан загнали в состав Украины помимо их воли, заявил Константинов

Крымчан загнали в состав Украины помимо их воли, заявил Константинов - РИА Новости, 28.01.2024

Крымчан загнали в состав Украины помимо их воли, заявил Константинов

Крым намерен инициировать вопрос признания незаконными и юридически ничтожными годы нахождения полуострова в составе независимой Украины, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T11:28

2024-01-28T11:28

2024-01-28T11:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости. Крым намерен инициировать вопрос признания незаконными и юридически ничтожными годы нахождения полуострова в составе независимой Украины, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. "Тема, определившая нашу судьбу и загнавшая крымчан против их воли в состав независимой Украины, должна получить четкую юридическую оценку. Нахождение Крыма в составе независимой Украины было незаконным, также как и развал Советского Союза. Замечу, что и Беловежские соглашения, и сам процесс "развода" союзных республик по сути являлся антиконституционным, был от начала до конца предательским", - сказал Константинов РИА Новости. Кроме того, по его словам, специальная рабочая группа также продолжает работу по обоснованию признания незаконными актов 1954 года, согласно которым полуостров был передан из РСФСР в состав УССР. "Мы проводили в 1991 году в Крыму референдум о государственном статусе именно для того, чтобы активно участвовать в обновлении СССР, в том числе - в разработке и подписании нового союзного договора. Предательство в Беловежской пуще перечеркнуло усилия реформаторов, которые хотели радикальных перемен, но не развала страны. Но главное - оно, как и акты 1954 года, так и не получило пока юридической оценки. Такие вердикты высшей юридической инстанции необходимы для того, чтобы назвать вещи своими именами", - подчеркнул Константинов. В Крымской области, переданной в состав УССР в 1954 году, 20 января 1991 года состоялся референдум по вопросу воссоздания Крымской АССР. Это был первый плебисцит в истории СССР. По его итогам, за воссоздание Крымской АССР как субъекта СССР и участника Союзного договора проголосовало 93,26% избирателей. На основании результатов референдума 12 февраля 1991 года Верховная рада Украины приняла закон "О восстановлении Крымской Автономной Советской Социалистической Республики", при этом вторая часть вопроса, вынесенного на референдум - о повышении статуса Крыма до уровня субъекта СССР и участника Союзного договора - в данном законе не была учтена. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20240128/aksenov-1923945609.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, ссср, россия, владимир константинов, владимир путин, верховная рада украины, оон, политика