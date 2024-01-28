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В Венгрии рассказали, что сделают с Украиной после ее краха
В Венгрии рассказали, что сделают с Украиной после ее краха - РИА Новости, 28.01.2024
В Венгрии рассказали, что сделают с Украиной после ее краха
Закарпатье может отойти Венгрии после краха Украины в конфликте с Россией, сообщило издание Index со ссылкой на слова лидера венгерской крайне правой партии... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T11:05
2024-01-28T11:05
2024-01-28T13:35
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Закарпатье может отойти Венгрии после краха Украины в конфликте с Россией, сообщило издание Index со ссылкой на слова лидера венгерской крайне правой партии "Наша Родина" Ласло Тороцкаи."Если Украина падет, мы будем претендовать на Закарпатье", — приводят слова политика журналисты.Тороцкаи также призвал к завершению конфликта путем прекращения огня и проведения мирных переговоров с Россией.Ранее Тороцкаи в День независимости Польши написал в Twitter "До встречи на общей польско-венгерской границе!", прикрепив фотографию 1939 года, где изображены польский и венгерский пограничники, пожимающие руки на общей границе, образовавшейся после присоединения Закарпатья к Венгрии. Высказывание Тороцкаи вызвало громкий протест со стороны властей Украины и Польши.Закарпатье входило в состав Австро-Венгерской империи. После распада монархии Габсбургов в результате Первой мировой войны оно отошло к Чехословакии. С 1939 года часть этой территории принадлежала Венгрии, однако после разгрома гитлеровской Германии в Москве подписали соглашение о вхождении области в состав Украинской ССР.
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политика, в мире, украина, венгрия, россия, роберт фицо
Политика, В мире, Украина, Венгрия, Россия, Роберт Фицо
В Венгрии рассказали, что сделают с Украиной после ее краха
Политик Тороцкаи: Венгрия будет претендовать на Закарпатье после поражения ВСУ
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости.
Закарпатье может отойти Венгрии после краха Украины в конфликте с Россией, сообщило издание Index
со ссылкой на слова лидера венгерской крайне правой партии "Наша Родина" Ласло Тороцкаи.
«
"Если Украина падет, мы будем претендовать на Закарпатье", — приводят слова политика журналисты.
Тороцкаи также призвал к завершению конфликта путем прекращения огня и проведения мирных переговоров с Россией.
Ранее Тороцкаи в День независимости Польши написал в Twitter "До встречи на общей польско-венгерской границе!", прикрепив фотографию 1939 года, где изображены польский и венгерский пограничники, пожимающие руки на общей границе, образовавшейся после присоединения Закарпатья к Венгрии. Высказывание Тороцкаи вызвало громкий протест со стороны властей Украины и Польши.
Закарпатье входило в состав Австро-Венгерской империи. После распада монархии Габсбургов в результате Первой мировой войны оно отошло к Чехословакии. С 1939 года часть этой территории принадлежала Венгрии, однако после разгрома гитлеровской Германии в Москве подписали соглашение о вхождении области в состав Украинской ССР.
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