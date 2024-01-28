https://ria.ru/20240128/krakh-1923949006.html

В Венгрии рассказали, что сделают с Украиной после ее краха

В Венгрии рассказали, что сделают с Украиной после ее краха - РИА Новости, 28.01.2024

В Венгрии рассказали, что сделают с Украиной после ее краха

Закарпатье может отойти Венгрии после краха Украины в конфликте с Россией, сообщило издание Index со ссылкой на слова лидера венгерской крайне правой партии... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T11:05

2024-01-28T11:05

2024-01-28T13:35

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Закарпатье может отойти Венгрии после краха Украины в конфликте с Россией, сообщило издание Index со ссылкой на слова лидера венгерской крайне правой партии "Наша Родина" Ласло Тороцкаи."Если Украина падет, мы будем претендовать на Закарпатье", — приводят слова политика журналисты.Тороцкаи также призвал к завершению конфликта путем прекращения огня и проведения мирных переговоров с Россией.Ранее Тороцкаи в День независимости Польши написал в Twitter "До встречи на общей польско-венгерской границе!", прикрепив фотографию 1939 года, где изображены польский и венгерский пограничники, пожимающие руки на общей границе, образовавшейся после присоединения Закарпатья к Венгрии. Высказывание Тороцкаи вызвало громкий протест со стороны властей Украины и Польши.Закарпатье входило в состав Австро-Венгерской империи. После распада монархии Габсбургов в результате Первой мировой войны оно отошло к Чехословакии. С 1939 года часть этой территории принадлежала Венгрии, однако после разгрома гитлеровской Германии в Москве подписали соглашение о вхождении области в состав Украинской ССР.

https://ria.ru/20240128/zayavlenie-1923940174.html

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политика, в мире, украина, венгрия, россия, роберт фицо