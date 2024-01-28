https://ria.ru/20240128/kndr-1923928709.html

КНДР пустила несколько крылатых ракет с восточного побережья, пишут СМИ

КНДР пустила несколько крылатых ракет с восточного побережья, пишут СМИ - РИА Новости, 28.01.2024

КНДР пустила несколько крылатых ракет с восточного побережья, пишут СМИ

КНДР пустила несколько крылатых ракет в сторону Японского моря, передает агентство Ренхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T05:08

2024-01-28T05:08

2024-01-28T05:20

в мире

кндр (северная корея)

южная корея

японское море

желтое море

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СЕУЛ, 28 янв – РИА Новости. КНДР пустила несколько крылатых ракет в сторону Японского моря, передает агентство Ренхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.Сообщается, что ракеты были выпущены около 8.00 (2.00 мск) с моря вблизи северокорейского Синпхо в провинции Хамгён-Намдо на восточном побережье страны."Детали анализируются разведывательными органами Южной Кореи и США", - говорится в сообщении военных.Военные заявили, что усилили наблюдение и готовность, а также тесно сотрудничают с американской стороной, наблюдая за дальнейшей деятельностью КНДР.Южнокорейские военные ранее - 24 января около 7.00 (1.00 мск) - также засекли пуск КНДР нескольких крылатых ракет в сторону Желтого моря. Позже КНДР завила, что ее главное управление ракетостроения произвело первый испытательный запуск стратегической крылатой ракеты нового типа "Пульхвасаль-3-31" ("Огненная стрела -3-31"), которая находится в разработке.

https://ria.ru/20240119/kndr-1922243361.html

https://ria.ru/20240123/otnosheniya-1923063786.html

кндр (северная корея)

южная корея

японское море

желтое море

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в мире, кндр (северная корея), южная корея, японское море, желтое море