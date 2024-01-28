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КНДР пустила несколько крылатых ракет с восточного побережья, пишут СМИ - РИА Новости, 28.01.2024
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05:08 28.01.2024 (обновлено: 05:20 28.01.2024)
https://ria.ru/20240128/kndr-1923928709.html
КНДР пустила несколько крылатых ракет с восточного побережья, пишут СМИ
КНДР пустила несколько крылатых ракет с восточного побережья, пишут СМИ - РИА Новости, 28.01.2024
КНДР пустила несколько крылатых ракет с восточного побережья, пишут СМИ
КНДР пустила несколько крылатых ракет в сторону Японского моря, передает агентство Ренхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T05:08
2024-01-28T05:20
в мире
кндр (северная корея)
южная корея
японское море
желтое море
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СЕУЛ, 28 янв – РИА Новости. КНДР пустила несколько крылатых ракет в сторону Японского моря, передает агентство Ренхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.Сообщается, что ракеты были выпущены около 8.00 (2.00 мск) с моря вблизи северокорейского Синпхо в провинции Хамгён-Намдо на восточном побережье страны."Детали анализируются разведывательными органами Южной Кореи и США", - говорится в сообщении военных.Военные заявили, что усилили наблюдение и готовность, а также тесно сотрудничают с американской стороной, наблюдая за дальнейшей деятельностью КНДР.Южнокорейские военные ранее - 24 января около 7.00 (1.00 мск) - также засекли пуск КНДР нескольких крылатых ракет в сторону Желтого моря. Позже КНДР завила, что ее главное управление ракетостроения произвело первый испытательный запуск стратегической крылатой ракеты нового типа "Пульхвасаль-3-31" ("Огненная стрела -3-31"), которая находится в разработке.
https://ria.ru/20240119/kndr-1922243361.html
https://ria.ru/20240123/otnosheniya-1923063786.html
кндр (северная корея)
южная корея
японское море
желтое море
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в мире, кндр (северная корея), южная корея, японское море, желтое море
В мире, КНДР (Северная Корея), Южная Корея, Японское море, Желтое море
КНДР пустила несколько крылатых ракет с восточного побережья, пишут СМИ

Ренхап: КНДР пустила несколько крылатых ракет с восточного побережья

© РИА Новости / Мария Фролова | Перейти в медиабанкКНДР
КНДР - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© РИА Новости / Мария Фролова
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КНДР. Архивное фото
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СЕУЛ, 28 янв – РИА Новости. КНДР пустила несколько крылатых ракет в сторону Японского моря, передает агентство Ренхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Сообщается, что ракеты были выпущены около 8.00 (2.00 мск) с моря вблизи северокорейского Синпхо в провинции Хамгён-Намдо на восточном побережье страны.
Пхеньян - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
КНДР провела испытание подводной системы ядерного оружия
19 января, 05:21
"Детали анализируются разведывательными органами Южной Кореи и США", - говорится в сообщении военных.
Военные заявили, что усилили наблюдение и готовность, а также тесно сотрудничают с американской стороной, наблюдая за дальнейшей деятельностью КНДР.
Южнокорейские военные ранее - 24 января около 7.00 (1.00 мск) - также засекли пуск КНДР нескольких крылатых ракет в сторону Желтого моря. Позже КНДР завила, что ее главное управление ракетостроения произвело первый испытательный запуск стратегической крылатой ракеты нового типа "Пульхвасаль-3-31" ("Огненная стрела -3-31"), которая находится в разработке.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
Россия и КНДР не нарушают норм международного права, заявил Лавров
23 января, 19:00
 
В миреКНДР (Северная Корея)Южная КореяЯпонское мореЖелтое море
 
 
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