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Таиланд и Китай подписали соглашение о взаимных безвизовых поездках граждан - РИА Новости, 28.01.2024
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09:55 28.01.2024
https://ria.ru/20240128/kitay-1923943221.html
Таиланд и Китай подписали соглашение о взаимных безвизовых поездках граждан
Таиланд и Китай подписали соглашение о взаимных безвизовых поездках граждан - РИА Новости, 28.01.2024
Таиланд и Китай подписали соглашение о взаимных безвизовых поездках граждан
Вице-премьер и министр иностранных дел Таиланда Панпри Пхиттханукон и член политбюро ЦК Компартии Китая, министр иностранных дел КНР Ван И подписали в... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T09:55
2024-01-28T09:55
в мире
таиланд
китай
бангкок
джейк салливан
ван и (политик)
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БАНГКОК, 28 янв – РИА Новости. Вице-премьер и министр иностранных дел Таиланда Панпри Пхиттханукон и член политбюро ЦК Компартии Китая, министр иностранных дел КНР Ван И подписали в воскресенье в Бангкоке соглашение о взаимных безвизовых поездках граждан сроком до 30 дней, сообщает МИД Таиланда в специальном пресс-релизе, переданном местным и аккредитованным в стране иностранным СМИ. "Министры иностранных дел двух стран подписали сегодня в Бангкоке "Соглашение между Правительством Королевства Таиланд и Правительством Китайской Народной Республики о взаимном освобождение от виз для владельцев обычных паспортов и паспортов по связям с общественностью", - говорится в пресс-релизе. Церемония подписания соглашения, которое вступит в силу 1 марта 2024 года, состоялась в зале приемов Наратхип в здании министерства иностранных дел Таиланда в Бангкоке, говорится в документе. Соглашение предусматривает взаимные безвизовые поездки граждан Таиланда и Китая, путешествующих с обычными паспортами или (в случае Китая – ред.) с обычными паспортами и паспортами по связям с общественностью сроком до 30 дней, но не более трех поездок по 30 дней, в сумме 90 дней из каждых 180 дней, кроме поездок, целью которых является постоянное проживание, осуществление трудовой деятельности, учеба, работа в качестве журналиста и других, на которые необходимо получение особых разрешений властей стран-участниц соглашения. Ван И находится в Таиланде с рабочим визитом с 26 по 29 января. В ходе визита стороны провели первое заседание консультационного механизма на уровне министров иностранных дел между Таиландом и КНР в рамках подписанного в 2023 году протокола об углублении сотрудничества между МИД двух стран. Министры обсудили вопросы, связанные с подготовкой празднования в 2025 году 50-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. Параллельно с переговорами с таиландской стороной министр иностранных дел КНР Ван И провел в Бангкоке двухдневную встречу с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, также находившимся в Бангкоке с рабочим визитом.
https://ria.ru/20240127/kitay-1923867972.html
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в мире, таиланд, китай, бангкок, джейк салливан, ван и (политик)
В мире, Таиланд, Китай, Бангкок, Джейк Салливан, Ван И (политик)
Таиланд и Китай подписали соглашение о взаимных безвизовых поездках граждан

Таиланд и Китай подписали соглашение о безвизовых поездках сроком до 30 дней

© AP Photo / Andy WongМужчины в центральном деловом районе Пекина
Мужчины в центральном деловом районе Пекина - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© AP Photo / Andy Wong
Мужчины в центральном деловом районе Пекина. Архивное фото
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БАНГКОК, 28 янв – РИА Новости. Вице-премьер и министр иностранных дел Таиланда Панпри Пхиттханукон и член политбюро ЦК Компартии Китая, министр иностранных дел КНР Ван И подписали в воскресенье в Бангкоке соглашение о взаимных безвизовых поездках граждан сроком до 30 дней, сообщает МИД Таиланда в специальном пресс-релизе, переданном местным и аккредитованным в стране иностранным СМИ.
"Министры иностранных дел двух стран подписали сегодня в Бангкоке "Соглашение между Правительством Королевства Таиланд и Правительством Китайской Народной Республики о взаимном освобождение от виз для владельцев обычных паспортов и паспортов по связям с общественностью", - говорится в пресс-релизе.
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Церемония подписания соглашения, которое вступит в силу 1 марта 2024 года, состоялась в зале приемов Наратхип в здании министерства иностранных дел Таиланда в Бангкоке, говорится в документе.
Соглашение предусматривает взаимные безвизовые поездки граждан Таиланда и Китая, путешествующих с обычными паспортами или (в случае Китая – ред.) с обычными паспортами и паспортами по связям с общественностью сроком до 30 дней, но не более трех поездок по 30 дней, в сумме 90 дней из каждых 180 дней, кроме поездок, целью которых является постоянное проживание, осуществление трудовой деятельности, учеба, работа в качестве журналиста и других, на которые необходимо получение особых разрешений властей стран-участниц соглашения.
Ван И находится в Таиланде с рабочим визитом с 26 по 29 января. В ходе визита стороны провели первое заседание консультационного механизма на уровне министров иностранных дел между Таиландом и КНР в рамках подписанного в 2023 году протокола об углублении сотрудничества между МИД двух стран. Министры обсудили вопросы, связанные с подготовкой празднования в 2025 году 50-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.
Параллельно с переговорами с таиландской стороной министр иностранных дел КНР Ван И провел в Бангкоке двухдневную встречу с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, также находившимся в Бангкоке с рабочим визитом.
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