https://ria.ru/20240128/kazan-1923979657.html

В больнице в Казани потушили пожар

В больнице в Казани потушили пожар - РИА Новости, 28.01.2024

В больнице в Казани потушили пожар

Пожарные потушили возгорание в лаборатории городской больницы №18 в Казани на площади 60 квадратных метров, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T15:08

2024-01-28T15:08

2024-01-28T15:08

происшествия

казань

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 28 янв – РИА Новости. Пожарные потушили возгорание в лаборатории городской больницы №18 в Казани на площади 60 квадратных метров, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по Татарстану. Ранее в Минздраве Татарстана сообщили, что произошло задымление в городской клинической больнице №18. "В 13.24 28 января поступило сообщение о горении в административном здании городской больницы №18… По прибытии пожарных подразделений ГУМЧС России по Республике Татарстан происходило выделение густого черного дыма из окон второго этажа двухэтажного здания. Происходило горение в лаборатории", - говорится в сообщении. В 13.56 пожар был локализован на предварительной площади 60 квадратных метров. В 13.58 открытое горение ликвидировали. По предварительной информации, в результате пожара пострадавших нет, эвакуировались самостоятельно 22 человека, в том числе 15 посетителей и семь человек персонала. К тушению пожара привлекались 59 человек и 20 единиц техники.

https://ria.ru/20240128/pozhar-1923949675.html

казань

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, казань, республика татарстан (татарстан)