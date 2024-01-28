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В больнице в Казани потушили пожар - РИА Новости, 28.01.2024
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15:08 28.01.2024
https://ria.ru/20240128/kazan-1923979657.html
В больнице в Казани потушили пожар
В больнице в Казани потушили пожар - РИА Новости, 28.01.2024
В больнице в Казани потушили пожар
Пожарные потушили возгорание в лаборатории городской больницы №18 в Казани на площади 60 квадратных метров, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T15:08
2024-01-28T15:08
происшествия
казань
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 28 янв – РИА Новости. Пожарные потушили возгорание в лаборатории городской больницы №18 в Казани на площади 60 квадратных метров, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по Татарстану. Ранее в Минздраве Татарстана сообщили, что произошло задымление в городской клинической больнице №18. "В 13.24 28 января поступило сообщение о горении в административном здании городской больницы №18… По прибытии пожарных подразделений ГУМЧС России по Республике Татарстан происходило выделение густого черного дыма из окон второго этажа двухэтажного здания. Происходило горение в лаборатории", - говорится в сообщении. В 13.56 пожар был локализован на предварительной площади 60 квадратных метров. В 13.58 открытое горение ликвидировали. По предварительной информации, в результате пожара пострадавших нет, эвакуировались самостоятельно 22 человека, в том числе 15 посетителей и семь человек персонала. К тушению пожара привлекались 59 человек и 20 единиц техники.
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происшествия, казань, республика татарстан (татарстан)
Происшествия, Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
В больнице в Казани потушили пожар

Пожар в больнице в Казани потушили на 60 квадратных метрах

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 28 янв – РИА Новости. Пожарные потушили возгорание в лаборатории городской больницы №18 в Казани на площади 60 квадратных метров, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по Татарстану.
Ранее в Минздраве Татарстана сообщили, что произошло задымление в городской клинической больнице №18.
"В 13.24 28 января поступило сообщение о горении в административном здании городской больницы №18… По прибытии пожарных подразделений ГУМЧС России по Республике Татарстан происходило выделение густого черного дыма из окон второго этажа двухэтажного здания. Происходило горение в лаборатории", - говорится в сообщении.
В 13.56 пожар был локализован на предварительной площади 60 квадратных метров. В 13.58 открытое горение ликвидировали.
Работа пожарных
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По предварительной информации, в результате пожара пострадавших нет, эвакуировались самостоятельно 22 человека, в том числе 15 посетителей и семь человек персонала.
К тушению пожара привлекались 59 человек и 20 единиц техники.
 
ПроисшествияКазаньРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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