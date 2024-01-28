https://ria.ru/20240128/karera-1923935595.html

Россияне без высшего образования чаще довольны карьерой, показал опрос

Россияне без высшего образования чаще довольны карьерой, показал опрос - РИА Новости, 28.01.2024

Россияне без высшего образования чаще довольны карьерой, показал опрос

Россияне со средним профессиональным образованием оказываются гораздо чаще довольны развитием своей карьеры по сравнению с выпускниками вузов, говорится в... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T08:25

2024-01-28T08:25

2024-01-28T08:25

общество

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915699571_0:88:3072:1815_1920x0_80_0_0_add008fb8be7fedd42783a9b9e2e5287.jpg

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Россияне со средним профессиональным образованием оказываются гораздо чаще довольны развитием своей карьеры по сравнению с выпускниками вузов, говорится в исследовании SuperJob, которое имеется в распоряжении РИА Новости. "Россияне со средним профессиональным образованием довольны развитием карьеры больше тех, у кого есть диплом вуза: в среднем 6,1 балла против 5,7 соответственно. Каждый четвертый респондент с дипломом ссуза оценил динамику своей карьеры за год на максимальный балл", - показал опрос 1600 респондентов. Ситуация, по мнению авторов исследования, вполне ожидаемая: в стране острый дефицит квалифицированных рабочих, их зарплаты за год выросли сильнее. Развитие карьеры в прошлом году среднестатистический россиянин оценил в среднем на 5,8 балла по шкале от 1 до 10. Судя по ответам, женщинам удалось достичь большего из запланированного либо они чаще радуются своим успехам: их средняя оценка составляет 6,1 балла против 5,6 балла у мужчин. Выше всего свои успехи в карьерном плане оценивает молодежь до 24 лет: в среднем на 6,4 балла. Для сравнения, у россиян старше 45 лет средний балл — всего лишь 5,6, и среди них больше всего тех, кто оценил карьерную динамику за год на минимальный балл. Удовлетворенность развитием карьеры растет с увеличением уровня дохода опрошенных: 5,6 балла — у респондентов с зарплатой до 50 тысяч рублей против 6,3 балла у тех, кто зарабатывает больше 100 тысяч рублей в месяц.

https://ria.ru/20240105/professii-1919763102.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия