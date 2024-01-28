https://ria.ru/20240128/kabel-1924020720.html

Место повреждения финско-эстонского энергокабеля обнаружили

Место повреждения финско-эстонского энергокабеля обнаружили - РИА Новости, 28.01.2024

Место повреждения финско-эстонского энергокабеля обнаружили

Неисправность подводного электрокабеля Estlink 2 между Финляндией и Эстонией была обнаружена на эстонской стороне и не вызвана внешними факторами, сообщает в... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T20:38

2024-01-28T20:38

2024-01-28T20:38

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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Неисправность подводного электрокабеля Estlink 2 между Финляндией и Эстонией была обнаружена на эстонской стороне и не вызвана внешними факторами, сообщает в воскресенье финская электросетевая компания Fingrid. В пятницу эстонская энергетическая компания Elering сообщила о сбое в работе электрокабеля. "В воскресенье неисправность была обнаружена в прибрежной зоне Эстонии. Продолжается дальнейшее определение места повреждения… Судя по информации, полученной и собранной в ходе расследования, неисправность не была вызвана внешними факторами", – говорится в сообщении Fingrid. Линия электропередачи в данный момент находится в нерабочем состоянии. Работа энергосистемы Финляндии не нарушена, уточняет компания. Estlink 2 состоит из преобразовательных станций в Эстонии и Финляндии и более 170 километров линий постоянного тока, из которых около 147 километров линий проложены под водой. Совокупная мощность электропередачи Estlink 1 и Estlink 2 составляет 1000 МВт, причем две трети совокупной мощности приходится на Estlink 2, отмечает Elering.

https://ria.ru/20231124/gazoprovod-1911515614.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

финляндия, эстония, в мире, elering