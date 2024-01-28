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Место повреждения финско-эстонского энергокабеля обнаружили - РИА Новости, 28.01.2024
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20:38 28.01.2024
https://ria.ru/20240128/kabel-1924020720.html
Место повреждения финско-эстонского энергокабеля обнаружили
Место повреждения финско-эстонского энергокабеля обнаружили - РИА Новости, 28.01.2024
Место повреждения финско-эстонского энергокабеля обнаружили
Неисправность подводного электрокабеля Estlink 2 между Финляндией и Эстонией была обнаружена на эстонской стороне и не вызвана внешними факторами, сообщает в... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T20:38
2024-01-28T20:38
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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Неисправность подводного электрокабеля Estlink 2 между Финляндией и Эстонией была обнаружена на эстонской стороне и не вызвана внешними факторами, сообщает в воскресенье финская электросетевая компания Fingrid. В пятницу эстонская энергетическая компания Elering сообщила о сбое в работе электрокабеля. "В воскресенье неисправность была обнаружена в прибрежной зоне Эстонии. Продолжается дальнейшее определение места повреждения… Судя по информации, полученной и собранной в ходе расследования, неисправность не была вызвана внешними факторами", – говорится в сообщении Fingrid. Линия электропередачи в данный момент находится в нерабочем состоянии. Работа энергосистемы Финляндии не нарушена, уточняет компания. Estlink 2 состоит из преобразовательных станций в Эстонии и Финляндии и более 170 километров линий постоянного тока, из которых около 147 километров линий проложены под водой. Совокупная мощность электропередачи Estlink 1 и Estlink 2 составляет 1000 МВт, причем две трети совокупной мощности приходится на Estlink 2, отмечает Elering.
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финляндия, эстония, в мире, elering
Финляндия, Эстония, В мире, Elering
Место повреждения финско-эстонского энергокабеля обнаружили

Fingrid: кабель между Эстонией и Финляндией был поврежден не из-за "внешних сил"

© РИА Новости / Марина ДавыдоваФинский залив
Финский залив - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© РИА Новости / Марина Давыдова
Финский залив . Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Неисправность подводного электрокабеля Estlink 2 между Финляндией и Эстонией была обнаружена на эстонской стороне и не вызвана внешними факторами, сообщает в воскресенье финская электросетевая компания Fingrid.
В пятницу эстонская энергетическая компания Elering сообщила о сбое в работе электрокабеля.
«
"В воскресенье неисправность была обнаружена в прибрежной зоне Эстонии. Продолжается дальнейшее определение места повреждения… Судя по информации, полученной и собранной в ходе расследования, неисправность не была вызвана внешними факторами", – говорится в сообщении Fingrid.
Линия электропередачи в данный момент находится в нерабочем состоянии. Работа энергосистемы Финляндии не нарушена, уточняет компания.
Estlink 2 состоит из преобразовательных станций в Эстонии и Финляндии и более 170 километров линий постоянного тока, из которых около 147 километров линий проложены под водой. Совокупная мощность электропередачи Estlink 1 и Estlink 2 составляет 1000 МВт, причем две трети совокупной мощности приходится на Estlink 2, отмечает Elering.
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