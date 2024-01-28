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Армия Израиля сообщила об ударах по объектам "Хезболлы" - РИА Новости, 28.01.2024
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13:43 28.01.2024 (обновлено: 13:45 28.01.2024)
https://ria.ru/20240128/izrail-1923965787.html
Армия Израиля сообщила об ударах по объектам "Хезболлы"
Армия Израиля сообщила об ударах по объектам "Хезболлы" - РИА Новости, 28.01.2024
Армия Израиля сообщила об ударах по объектам "Хезболлы"
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что нанесла удары по двум объектам движения "Хезболлах" в Ливане. РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T13:43
2024-01-28T13:45
в мире
ливан
израиль
хезболла
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что нанесла удары по двум объектам движения "Хезболлах" в Ливане. "Некоторое время назад истребители нанесли удары по двум военным объектам "Хезболлах" в города Зибкин и Хула в Ливане. Кроме того, артиллерия ЦАХАЛ нанесла удары по ряду районов на юге Ливана с целью устранения угрозы", - говорится в заявлении армии. Ситуация в южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. Резолюция 1701 Совбеза ООН была принята в 2006 году после Второй Ливанской войны между Израилем и движением "Хезболлах". Она предусматривала поддержку территориальной целостности и суверенитета Ливана, одновременный вывод израильских войск из южного Ливана и развертывание там сил ливанским правительством и ООН. Согласно этой резолюции, к югу от реки Литани запрещено присутствие любых военизированных формирований, кроме тех, что относятся к ливанской армии или силам ООН.
https://ria.ru/20240127/khezbolla-1923791965.html
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в мире, ливан, израиль, хезболла, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия Израиля сообщила об ударах по объектам "Хезболлы"

Армия Израиля заявила, что нанесла удары по двум объектам "Хезболлы" в Ливане

© AP Photo / Mohammad ZaatariДым от израильского обстрела на окраине деревни Кфар-Чуба в Ливане
Дым от израильского обстрела на окраине деревни Кфар-Чуба в Ливане - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© AP Photo / Mohammad Zaatari
Дым от израильского обстрела на окраине деревни Кфар-Чуба в Ливане. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что нанесла удары по двум объектам движения "Хезболлах" в Ливане.
"Некоторое время назад истребители нанесли удары по двум военным объектам "Хезболлах" в города Зибкин и Хула в Ливане. Кроме того, артиллерия ЦАХАЛ нанесла удары по ряду районов на юге Ливана с целью устранения угрозы", - говорится в заявлении армии.
Дым над позицией израильской армии, которую атаковали боевики Хезболлы - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
"Хезболла" заявила, что нанесла удары по девяти позициям израильской армии
27 января, 01:38
Ситуация в южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
Резолюция 1701 Совбеза ООН была принята в 2006 году после Второй Ливанской войны между Израилем и движением "Хезболлах". Она предусматривала поддержку территориальной целостности и суверенитета Ливана, одновременный вывод израильских войск из южного Ливана и развертывание там сил ливанским правительством и ООН. Согласно этой резолюции, к югу от реки Литани запрещено присутствие любых военизированных формирований, кроме тех, что относятся к ливанской армии или силам ООН.
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27 января, 23:54
 
В миреЛиванИзраильХезболлаООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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