https://ria.ru/20240128/izrail-1923965787.html

Армия Израиля сообщила об ударах по объектам "Хезболлы"

Армия Израиля сообщила об ударах по объектам "Хезболлы" - РИА Новости, 28.01.2024

Армия Израиля сообщила об ударах по объектам "Хезболлы"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что нанесла удары по двум объектам движения "Хезболлах" в Ливане. РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T13:43

2024-01-28T13:43

2024-01-28T13:45

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хезболла

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что нанесла удары по двум объектам движения "Хезболлах" в Ливане. "Некоторое время назад истребители нанесли удары по двум военным объектам "Хезболлах" в города Зибкин и Хула в Ливане. Кроме того, артиллерия ЦАХАЛ нанесла удары по ряду районов на юге Ливана с целью устранения угрозы", - говорится в заявлении армии. Ситуация в южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. Резолюция 1701 Совбеза ООН была принята в 2006 году после Второй Ливанской войны между Израилем и движением "Хезболлах". Она предусматривала поддержку территориальной целостности и суверенитета Ливана, одновременный вывод израильских войск из южного Ливана и развертывание там сил ливанским правительством и ООН. Согласно этой резолюции, к югу от реки Литани запрещено присутствие любых военизированных формирований, кроме тех, что относятся к ливанской армии или силам ООН.

https://ria.ru/20240127/khezbolla-1923791965.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ливан, израиль, хезболла, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году