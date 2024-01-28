Армия Израиля сообщила об ударах по объектам "Хезболлы"
Армия Израиля заявила, что нанесла удары по двум объектам "Хезболлы" в Ливане
© AP Photo / Mohammad ZaatariДым от израильского обстрела на окраине деревни Кфар-Чуба в Ливане
© AP Photo / Mohammad Zaatari
Дым от израильского обстрела на окраине деревни Кфар-Чуба в Ливане. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что нанесла удары по двум объектам движения "Хезболлах" в Ливане.
"Некоторое время назад истребители нанесли удары по двум военным объектам "Хезболлах" в города Зибкин и Хула в Ливане. Кроме того, артиллерия ЦАХАЛ нанесла удары по ряду районов на юге Ливана с целью устранения угрозы", - говорится в заявлении армии.
Ситуация в южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
Резолюция 1701 Совбеза ООН была принята в 2006 году после Второй Ливанской войны между Израилем и движением "Хезболлах". Она предусматривала поддержку территориальной целостности и суверенитета Ливана, одновременный вывод израильских войск из южного Ливана и развертывание там сил ливанским правительством и ООН. Согласно этой резолюции, к югу от реки Литани запрещено присутствие любых военизированных формирований, кроме тех, что относятся к ливанской армии или силам ООН.