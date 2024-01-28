https://ria.ru/20240128/izrail-1923948579.html

СМИ сообщили, сколько тоннелей ХАМАС выведено из строя

СМИ сообщили, сколько тоннелей ХАМАС выведено из строя - РИА Новости, 28.01.2024

СМИ сообщили, сколько тоннелей ХАМАС выведено из строя

Израилю пока удалось повредить или вывести из строя лишь от 20% до 40% подземных тоннелей движения ХАМАС в секторе Газа, также имеются сложности с оценкой... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T11:01

2024-01-28T11:01

2024-01-28T11:01

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Израилю пока удалось повредить или вывести из строя лишь от 20% до 40% подземных тоннелей движения ХАМАС в секторе Газа, также имеются сложности с оценкой масштабов этой подземной сети, сообщает американская газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников. В декабре 2023 года газета Wall Street Journal сообщала со ссылкой на неназванных чиновников США, что Израиль установил насосы, с помощью которых может затопить морской водой систему тоннелей ХАМАС. По информации газеты, система из пяти насосов расположена недалеко от лагеря беженцев "Аш-Шати" на севере анклава. "У американских и израильских чиновников возникли сложности в точной оценке уровня разрушения тоннелей, отчасти из-за того, что они не могут сказать наверняка, сколько миль тоннелей существует. Как сообщили американские чиновники, согласно оценкам официальных лиц из обеих стран, от 20% до 40% тоннелей были повреждены или выведены из строя", - пишет газета. Американский чиновник заявил изданию, что ранее в январе Израиль установил по меньшей мере один насос в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа для разрушения там сети тоннелей. Через этот насос поступает вода из Израиля, тогда как в первых насосах, установленных в Газе, использовалась вода из Средиземного моря, добавил чиновник. По словам американских официальных лиц, в некоторых местах стены и другие неожиданные препятствия замедлили или остановили поток воды в тоннелях, пишет издание. Чиновники отметили, что морская вода разъела некоторые из тоннелей, но в целом усилия оказались не такими эффективными, как того ожидали в Израиле. Источники газеты указали, что Израиль нуждается в большем числе военных, специализирующихся на расчистке тоннелей, при этом отдельно стоит проблема поиска там заложников и лидеров ХАМАС. Израильские чиновники заявили газете, что некоторые из заложников удерживаются в командном центре в тоннеле под Хан-Юнисом, где якобы также укрывается лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар. Бывшие израильские чиновники и военные аналитики указали, что рейд на этот командный центр может подвергнуть опасности заложников, пишет издание. Ранее в январе газета New York Times со ссылкой на израильских чиновников писала, что армия Израиля предполагает, что сеть тоннелей, построенных ХАМАС под сектором Газа, может быть гораздо больше, чем предполагалось, и что понадобятся годы, чтобы ее полностью разрушить. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября выросло до 25,4 тысячи, более 63 тысяч человек получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231217/izrail-1916346049.html

https://ria.ru/20231217/gaza-1916301970.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, россия, сша, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году