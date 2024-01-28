В Италии фермеры заблокировали развязку на главной автотрассе
В Италии фермеры на несколько часов заблокировали развязку на главной автотрассе
© AP Photo / Matthieu MirvilleПротестующие фермеры
© AP Photo / Matthieu Mirville
Протестующие фермеры. Архивное фото
РИМ, 28 янв – РИА Новости. Несколько десятков тракторов и другой сельскохозяйственной техники итальянских фермеров в субботу заблокировали развязку на главной автостраде Италии А1, ведущей из Милана в Неаполь, сообщила газета Il Giornale.
Фермеры, протестующие против новой аграрной политики ЕС, вышли колонной на автомагистраль в районе города Орте в провинции Витербо к северу от Рима, заблокировав движение в обе стороны. Хронику ситуации в своих соцсетях отслеживала компания Autostrade per l"Italia (Aspi) контролирующая платную автотрассу.
На плакатах протестующих содержались призывы к защите продукции, произведенной в Италии, и требования к установлению справедливых расценок вместо субсидий. Серьезность намерений фермеров, как отмечает il Giornale, подкрепляла полевая кухня, которую они разместили в центре автомобильной развязки. На место манифестации выехали экипажи местной дорожной полиции.
Движение по автомагистрали возобновилось спустя несколько часов.
Протесты фермеров набирают обороты и во Франции. С четверга они блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Блокированы шоссе в районе таких крупных городов, как Тулуза, Страсбург, Лион, Бордо, а также Кале, Бове и других. Протестующие предупредили, что вскоре протесты дойдут до Парижа.
Более 72 тысяч фермеров во Франции вышли на масштабные протесты почти по всей стране из-за недовольства политикой правительства, в акциях задействовано более 41 тысячи тракторов, сообщал в пятницу ведущий профсоюз аграриев - Национальная федерация сельскохозяйственных профсоюзов Франции (FNSEA).