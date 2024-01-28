https://ria.ru/20240128/italiya-1923920953.html

В Италии фермеры заблокировали развязку на главной автотрассе

В Италии фермеры заблокировали развязку на главной автотрассе - РИА Новости, 28.01.2024

В Италии фермеры заблокировали развязку на главной автотрассе

Несколько десятков тракторов и другой сельскохозяйственной техники итальянских фермеров в субботу заблокировали развязку на главной автостраде Италии А1,... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T01:42

2024-01-28T01:42

2024-01-28T01:42

в мире

италия

евросоюз

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РИМ, 28 янв – РИА Новости. Несколько десятков тракторов и другой сельскохозяйственной техники итальянских фермеров в субботу заблокировали развязку на главной автостраде Италии А1, ведущей из Милана в Неаполь, сообщила газета Il Giornale. Фермеры, протестующие против новой аграрной политики ЕС, вышли колонной на автомагистраль в районе города Орте в провинции Витербо к северу от Рима, заблокировав движение в обе стороны. Хронику ситуации в своих соцсетях отслеживала компания Autostrade per l"Italia (Aspi) контролирующая платную автотрассу. На плакатах протестующих содержались призывы к защите продукции, произведенной в Италии, и требования к установлению справедливых расценок вместо субсидий. Серьезность намерений фермеров, как отмечает il Giornale, подкрепляла полевая кухня, которую они разместили в центре автомобильной развязки. На место манифестации выехали экипажи местной дорожной полиции. Движение по автомагистрали возобновилось спустя несколько часов. Также в субботу протестующие фермеры проехали на тракторах около 30 километров в районе города Пескара. Ранее на неделе колонны сельхозтехники, вышедшей на крупные автодороги в знак несогласия с политикой ЕС, появились на Сицилии, в столичном Лацио и других регионах Италии. Протесты фермеров набирают обороты и во Франции. С четверга они блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Блокированы шоссе в районе таких крупных городов, как Тулуза, Страсбург, Лион, Бордо, а также Кале, Бове и других. Протестующие предупредили, что вскоре протесты дойдут до Парижа. Более 72 тысяч фермеров во Франции вышли на масштабные протесты почти по всей стране из-за недовольства политикой правительства, в акциях задействовано более 41 тысячи тракторов, сообщал в пятницу ведущий профсоюз аграриев - Национальная федерация сельскохозяйственных профсоюзов Франции (FNSEA). Планы по отмене субсидий для фермеров также вызвали массовые протесты аграриев в Германии, Польше и Румынии.

https://ria.ru/20240127/fermery-1923858410.html

https://ria.ru/20240126/protest-1923779183.html

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в мире, италия, евросоюз