https://ria.ru/20240128/gorlovka-1923999440.html
При обстреле Горловки ранены две женщины
При обстреле Горловки ранены две женщины - РИА Новости, 28.01.2024
При обстреле Горловки ранены две женщины
Две мирные жительницы получили ранения в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T17:31
2024-01-28T17:31
2024-01-28T17:31
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
сцкк
стирол
происшествия
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ДОНЕЦК, 28 янв - РИА Новости. Две мирные жительницы получили ранения в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 28 января по состоянию на 17.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Горловка (Никитовский район): по улице Отечественной, 70/1 ранена женщина 1975 года рождения; на пересечении улицы Отечественной и улицы Ремесленной ранена женщина 1977 года рождения", - говорится в сообщении представительства. Ранее ведомство сообщало, что украинские войска обстреляли Горловку снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки превышало 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240128/obstrely-1923914727.html
https://ria.ru/20240127/obstrel-1923903621.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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горловка, донецкая народная республика, донецк, сцкк, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК, Стирол, Происшествия
При обстреле Горловки ранены две женщины
При обстреле Горловки со стороны ВСУ ранены две мирные жительницы