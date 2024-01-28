https://ria.ru/20240128/gorlovka-1923999440.html

При обстреле Горловки ранены две женщины

При обстреле Горловки ранены две женщины - РИА Новости, 28.01.2024

При обстреле Горловки ранены две женщины

Две мирные жительницы получили ранения в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T17:31

2024-01-28T17:31

2024-01-28T17:31

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

донецк

сцкк

стирол

происшествия

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ДОНЕЦК, 28 янв - РИА Новости. Две мирные жительницы получили ранения в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 28 января по состоянию на 17.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Горловка (Никитовский район): по улице Отечественной, 70/1 ранена женщина 1975 года рождения; на пересечении улицы Отечественной и улицы Ремесленной ранена женщина 1977 года рождения", - говорится в сообщении представительства. Ранее ведомство сообщало, что украинские войска обстреляли Горловку снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки превышало 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240128/obstrely-1923914727.html

https://ria.ru/20240127/obstrel-1923903621.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

горловка, донецкая народная республика, донецк, сцкк, стирол, происшествия