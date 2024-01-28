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При обстреле Горловки ранены две женщины - РИА Новости, 28.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:31 28.01.2024
https://ria.ru/20240128/gorlovka-1923999440.html
При обстреле Горловки ранены две женщины
При обстреле Горловки ранены две женщины - РИА Новости, 28.01.2024
При обстреле Горловки ранены две женщины
Две мирные жительницы получили ранения в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T17:31
2024-01-28T17:31
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
сцкк
стирол
происшествия
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ДОНЕЦК, 28 янв - РИА Новости. Две мирные жительницы получили ранения в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 28 января по состоянию на 17.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Горловка (Никитовский район): по улице Отечественной, 70/1 ранена женщина 1975 года рождения; на пересечении улицы Отечественной и улицы Ремесленной ранена женщина 1977 года рождения", - говорится в сообщении представительства. Ранее ведомство сообщало, что украинские войска обстреляли Горловку снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки превышало 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240128/obstrely-1923914727.html
https://ria.ru/20240127/obstrel-1923903621.html
горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, донецк, сцкк, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК, Стирол, Происшествия
При обстреле Горловки ранены две женщины

При обстреле Горловки со стороны ВСУ ранены две мирные жительницы

© Приходько РИК/TelegramПоследствия обстрела в Горловке
Последствия обстрела в Горловке
© Приходько РИК/Telegram
Последствия обстрела в Горловке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 28 янв - РИА Новости. Две мирные жительницы получили ранения в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
"По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 28 января по состоянию на 17.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Горловка (Никитовский район): по улице Отечественной, 70/1 ранена женщина 1975 года рождения; на пересечении улицы Отечественной и улицы Ремесленной ранена женщина 1977 года рождения", - говорится в сообщении представительства.
Последствия попадания снаряда в квартиру жилого дома в Донецке
ВСУ за сутки 19 раз обстреляли территорию ДНР
Вчера, 00:16
Ранее ведомство сообщало, что украинские войска обстреляли Горловку снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки превышало 250 тысяч человек.
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ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкСЦККСтиролПроисшествия
 
 
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