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Жителя Турции обязали выплатить жене компенсацию за несоблюдение гигиены

Жителя Турции обязали выплатить жене компенсацию за несоблюдение гигиены - РИА Новости, 28.01.2024

Жителя Турции обязали выплатить жене компенсацию за несоблюдение гигиены

Суд в Турции обязал жителя Анкары выплатить жене компенсацию в размере 16,5 тысячи долларов из-за нечистоплотности, передает портал Haber. РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T15:24

2024-01-28T15:24

2024-01-28T22:00

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АНКАРА, 28 янв — РИА Новости. Суд в Турции обязал жителя Анкары выплатить жене компенсацию в размере 16,5 тысячи долларов из-за нечистоплотности, передает портал Haber.Уточняется, что женщина решила развестись с мужем на том основании, что он чистит зубы один-два раза в неделю, носит одну и ту же одежду по пять дней и не следит за личной гигиеной.После рассмотрения дела суд удовлетворил просьбу супруги о разводе, а также присудил компенсацию в размере 500 000 турецких лир (16,5 тысячи долларов США).Судебный процесс вызвал большой интерес и стал поводом для дискуссий в соцсетях. Один из местных телеканалов пообещал подписчикам обсудить тему в ближайшем выпуске передачи о социальных проблемах.

https://ria.ru/20230331/ubiystvo-1862286541.html

анкара (провинция)

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в мире, анкара (провинция), сша