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Жителя Турции обязали выплатить жене компенсацию за несоблюдение гигиены - РИА Новости, 28.01.2024
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15:24 28.01.2024 (обновлено: 22:00 28.01.2024)
https://ria.ru/20240128/gigiena-1923980871.html
Жителя Турции обязали выплатить жене компенсацию за несоблюдение гигиены
Жителя Турции обязали выплатить жене компенсацию за несоблюдение гигиены - РИА Новости, 28.01.2024
Жителя Турции обязали выплатить жене компенсацию за несоблюдение гигиены
Суд в Турции обязал жителя Анкары выплатить жене компенсацию в размере 16,5 тысячи долларов из-за нечистоплотности, передает портал Haber. РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T15:24
2024-01-28T22:00
в мире
анкара (провинция)
сша
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АНКАРА, 28 янв — РИА Новости. Суд в Турции обязал жителя Анкары выплатить жене компенсацию в размере 16,5 тысячи долларов из-за нечистоплотности, передает портал Haber.Уточняется, что женщина решила развестись с мужем на том основании, что он чистит зубы один-два раза в неделю, носит одну и ту же одежду по пять дней и не следит за личной гигиеной.После рассмотрения дела суд удовлетворил просьбу супруги о разводе, а также присудил компенсацию в размере 500 000 турецких лир (16,5 тысячи долларов США).Судебный процесс вызвал большой интерес и стал поводом для дискуссий в соцсетях. Один из местных телеканалов пообещал подписчикам обсудить тему в ближайшем выпуске передачи о социальных проблемах.
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в мире, анкара (провинция), сша
В мире, Анкара (провинция), США
Жителя Турции обязали выплатить жене компенсацию за несоблюдение гигиены

Суд в Турции обязал мужчину выплатить супруге $16,5 тыс. из-за нечистоплотности

© РИА Новости / Елена Палажченко | Перейти в медиабанкДворец правосудия Анкары
Дворец правосудия Анкары - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© РИА Новости / Елена Палажченко
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Дворец правосудия Анкары. Архивное фото
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АНКАРА, 28 янв — РИА Новости. Суд в Турции обязал жителя Анкары выплатить жене компенсацию в размере 16,5 тысячи долларов из-за нечистоплотности, передает портал Haber.
Уточняется, что женщина решила развестись с мужем на том основании, что он чистит зубы один-два раза в неделю, носит одну и ту же одежду по пять дней и не следит за личной гигиеной.
После рассмотрения дела суд удовлетворил просьбу супруги о разводе, а также присудил компенсацию в размере 500 000 турецких лир (16,5 тысячи долларов США).
Судебный процесс вызвал большой интерес и стал поводом для дискуссий в соцсетях. Один из местных телеканалов пообещал подписчикам обсудить тему в ближайшем выпуске передачи о социальных проблемах.
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