https://ria.ru/20240128/gigiena-1923980871.html
Жителя Турции обязали выплатить жене компенсацию за несоблюдение гигиены
Жителя Турции обязали выплатить жене компенсацию за несоблюдение гигиены - РИА Новости, 28.01.2024
Жителя Турции обязали выплатить жене компенсацию за несоблюдение гигиены
Суд в Турции обязал жителя Анкары выплатить жене компенсацию в размере 16,5 тысячи долларов из-за нечистоплотности, передает портал Haber. РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T15:24
2024-01-28T15:24
2024-01-28T22:00
в мире
анкара (провинция)
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/09/1600531130_0:60:2730:1596_1920x0_80_0_0_0af78224a130e94266d308a3e49d61a1.jpg
АНКАРА, 28 янв — РИА Новости. Суд в Турции обязал жителя Анкары выплатить жене компенсацию в размере 16,5 тысячи долларов из-за нечистоплотности, передает портал Haber.Уточняется, что женщина решила развестись с мужем на том основании, что он чистит зубы один-два раза в неделю, носит одну и ту же одежду по пять дней и не следит за личной гигиеной.После рассмотрения дела суд удовлетворил просьбу супруги о разводе, а также присудил компенсацию в размере 500 000 турецких лир (16,5 тысячи долларов США).Судебный процесс вызвал большой интерес и стал поводом для дискуссий в соцсетях. Один из местных телеканалов пообещал подписчикам обсудить тему в ближайшем выпуске передачи о социальных проблемах.
https://ria.ru/20230331/ubiystvo-1862286541.html
анкара (провинция)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/09/1600531130_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_295e38c625866733d6d52759a13b6d09.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, анкара (провинция), сша
В мире, Анкара (провинция), США
Жителя Турции обязали выплатить жене компенсацию за несоблюдение гигиены
Суд в Турции обязал мужчину выплатить супруге $16,5 тыс. из-за нечистоплотности
АНКАРА, 28 янв — РИА Новости.
Суд в Турции обязал жителя Анкары выплатить жене компенсацию в размере 16,5 тысячи долларов из-за нечистоплотности, передает портал Haber
.
Уточняется, что женщина решила развестись с мужем на том основании, что он чистит зубы один-два раза в неделю, носит одну и ту же одежду по пять дней и не следит за личной гигиеной.
После рассмотрения дела суд удовлетворил просьбу супруги о разводе, а также присудил компенсацию в размере 500 000 турецких лир (16,5 тысячи долларов США).
Судебный процесс вызвал большой интерес и стал поводом для дискуссий в соцсетях. Один из местных телеканалов пообещал подписчикам обсудить тему в ближайшем выпуске передачи о социальных проблемах.
В Турции муж убил уроженку России после ссоры