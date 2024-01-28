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В Германии пожалели о разрыве дружбы с Россией из-за скандала на Украине - РИА Новости, 28.01.2024
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16:33 28.01.2024 (обновлено: 16:35 28.01.2024)
https://ria.ru/20240128/germaniya-1923992113.html
В Германии пожалели о разрыве дружбы с Россией из-за скандала на Украине
В Германии пожалели о разрыве дружбы с Россией из-за скандала на Украине - РИА Новости, 28.01.2024
В Германии пожалели о разрыве дружбы с Россией из-за скандала на Украине
Читатели Die Welt после новости об очередном коррупционном скандале на Украине заявили о том, что жалеют о прекращении дружеских отношений между Берлином и... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T16:33
2024-01-28T16:35
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Читатели Die Welt после новости об очередном коррупционном скандале на Украине заявили о том, что жалеют о прекращении дружеских отношений между Берлином и Москвой из-за Киева."Вот куда уходят наши налоговые миллиарды. Люди даже не представляют, насколько слепо наши политики выбрасывают наши налоги &lt;…&gt; в эту чужую страну, на Украину. &lt;…&gt; Все это из-за якобы страха перед Россией, которая на нас никогда не нападала, с которой мы мирно сосуществовали при Коле, Меркель и Шредере", — возмутился Dieter S."Боюсь, это всего лишь капля в море", — прокомментировала коррупционный скандал на Украине Elke A."Украина была и остается насквозь коррумпированной, и это также может быть причиной, по которой госпожа фон дер Ляйен так хотела бы видеть ее в ЕС", —предположил Anton E."Потом в Берлине всерьез удивляются, почему, например, бастуют фермеры? Когда деньги, которые отбирают у трудолюбивых фермеров, исчезают где-то в коррупционном болоте, и никто не делает из этого никаких выводов?" — задался вопросом Markus S."Неудобная правда заключается в том, что мы не защищаем нашу свободу на Украине, &lt;…&gt; а просто прожигаем деньги налогоплательщиков", — резюмировал Ulrich T.В воскресенье Telegram-канал издания "Страна.ua" со ссылкой на заявление СБУ сообщил, что у чиновников министерства обороны и менеджеров фирмы "Львовский арсенал" прошли обыски. По версии следствия, они украли почти 1,5 миллиарда гривен (39,6 миллиона долларов. — Прим. ред.) при закупке снарядов.По информации издания, к сделке причастны бывшие и действующие чиновники Минобороны Украины и руководители аффилированных компаний.
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в мире, украина, россия, евросоюз, страна.ua, служба безопасности украины
В мире, Украина, Россия, Евросоюз, Страна.ua, Служба безопасности Украины
В Германии пожалели о разрыве дружбы с Россией из-за скандала на Украине

Читатели Die Welt пожалели о разрыве дружбы Германии с Россией из-за Украины

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв РИА Новости. Читатели Die Welt после новости об очередном коррупционном скандале на Украине заявили о том, что жалеют о прекращении дружеских отношений между Берлином и Москвой из-за Киева.
"Вот куда уходят наши налоговые миллиарды. Люди даже не представляют, насколько слепо наши политики выбрасывают наши налоги <…> в эту чужую страну, на Украину. <…> Все это из-за якобы страха перед Россией, которая на нас никогда не нападала, с которой мы мирно сосуществовали при Коле, Меркель и Шредере", — возмутился Dieter S.
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"Боюсь, это всего лишь капля в море", — прокомментировала коррупционный скандал на Украине Elke A.
"Украина была и остается насквозь коррумпированной, и это также может быть причиной, по которой госпожа фон дер Ляйен так хотела бы видеть ее в ЕС", —предположил Anton E.
"Потом в Берлине всерьез удивляются, почему, например, бастуют фермеры? Когда деньги, которые отбирают у трудолюбивых фермеров, исчезают где-то в коррупционном болоте, и никто не делает из этого никаких выводов?" — задался вопросом Markus S.
"Неудобная правда заключается в том, что мы не защищаем нашу свободу на Украине, <…> а просто прожигаем деньги налогоплательщиков", — резюмировал Ulrich T.
В воскресенье Telegram-канал издания "Страна.ua" со ссылкой на заявление СБУ сообщил, что у чиновников министерства обороны и менеджеров фирмы "Львовский арсенал" прошли обыски. По версии следствия, они украли почти 1,5 миллиарда гривен (39,6 миллиона долларов. — Прим. ред.) при закупке снарядов.
По информации издания, к сделке причастны бывшие и действующие чиновники Минобороны Украины и руководители аффилированных компаний.
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