https://ria.ru/20240128/germaniya-1923992113.html

В Германии пожалели о разрыве дружбы с Россией из-за скандала на Украине

В Германии пожалели о разрыве дружбы с Россией из-за скандала на Украине - РИА Новости, 28.01.2024

В Германии пожалели о разрыве дружбы с Россией из-за скандала на Украине

Читатели Die Welt после новости об очередном коррупционном скандале на Украине заявили о том, что жалеют о прекращении дружеских отношений между Берлином и... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T16:33

2024-01-28T16:33

2024-01-28T16:35

в мире

украина

россия

евросоюз

страна.ua

служба безопасности украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767610550_0:192:3072:1920_1920x0_80_0_0_01369679a70f914fcf744c4bd7aed3f6.jpg

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Читатели Die Welt после новости об очередном коррупционном скандале на Украине заявили о том, что жалеют о прекращении дружеских отношений между Берлином и Москвой из-за Киева."Вот куда уходят наши налоговые миллиарды. Люди даже не представляют, насколько слепо наши политики выбрасывают наши налоги <…> в эту чужую страну, на Украину. <…> Все это из-за якобы страха перед Россией, которая на нас никогда не нападала, с которой мы мирно сосуществовали при Коле, Меркель и Шредере", — возмутился Dieter S."Боюсь, это всего лишь капля в море", — прокомментировала коррупционный скандал на Украине Elke A."Украина была и остается насквозь коррумпированной, и это также может быть причиной, по которой госпожа фон дер Ляйен так хотела бы видеть ее в ЕС", —предположил Anton E."Потом в Берлине всерьез удивляются, почему, например, бастуют фермеры? Когда деньги, которые отбирают у трудолюбивых фермеров, исчезают где-то в коррупционном болоте, и никто не делает из этого никаких выводов?" — задался вопросом Markus S."Неудобная правда заключается в том, что мы не защищаем нашу свободу на Украине, <…> а просто прожигаем деньги налогоплательщиков", — резюмировал Ulrich T.В воскресенье Telegram-канал издания "Страна.ua" со ссылкой на заявление СБУ сообщил, что у чиновников министерства обороны и менеджеров фирмы "Львовский арсенал" прошли обыски. По версии следствия, они украли почти 1,5 миллиарда гривен (39,6 миллиона долларов. — Прим. ред.) при закупке снарядов.По информации издания, к сделке причастны бывшие и действующие чиновники Минобороны Украины и руководители аффилированных компаний.

https://ria.ru/20240128/initsiativa-1923950305.html

https://ria.ru/20240128/dostup-1923972142.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, евросоюз, страна.ua, служба безопасности украины