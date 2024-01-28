https://ria.ru/20240128/gaz-1924001757.html
В Ингушетии пять человек отравились угарным газом
В Ингушетии пять человек отравились угарным газом - РИА Новости, 28.01.2024
В Ингушетии пять человек отравились угарным газом
Пять человек, включая четырех детей, попали в больницу в результате отравления угарным газом в городе Малгобек в Ингушетии, их жизни ничего не угрожает,... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T17:45
2024-01-28T17:45
2024-01-28T18:54
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НАЛЬЧИК, 28 янв – РИА Новости. Пять человек, включая четырех детей, попали в больницу в результате отравления угарным газом в городе Малгобек в Ингушетии, их жизни ничего не угрожает, сообщило региональное ГУМЧС РФ. "В 13.55 мск в воскресенье поступило сообщение, что произошло отравление угарным газом в квартире дома по улице Этуша в городе Малгобек… Пострадало 5 человек, в том числе 4 ребенка", - говорится в сообщении. Уточняется, что пострадавшие доставлены в центральную районную больницу Малгобека, их состояние стабильное, угрозы жизни нет. По данным ведомства, причиной отравления могла стать неисправность вытяжной системы газовой водонагревательной колонки.Региональная прокуратура сообщила, что по факту отравления многодетной семьи организована проверка. "В ходе проверки прокуратурой будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, проверено соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасного использования и содержания газового оборудования, а также дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования", - подчеркивает надзорное ведомство.
https://ria.ru/20240127/mchs-1923794078.html
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происшествия, малгобек, россия
Происшествия, Малгобек, Россия
В Ингушетии пять человек отравились угарным газом
В Ингушетии взрослый и четыре ребенка отравились угарным газом