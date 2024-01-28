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СМИ: провал в Йемене вскрыл слабость ВМС Британии перед Россией - РИА Новости, 28.01.2024
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08:58 28.01.2024 (обновлено: 09:08 28.01.2024)
https://ria.ru/20240128/flot-1923937614.html
СМИ: провал в Йемене вскрыл слабость ВМС Британии перед Россией
СМИ: провал в Йемене вскрыл слабость ВМС Британии перед Россией - РИА Новости, 28.01.2024
СМИ: провал в Йемене вскрыл слабость ВМС Британии перед Россией
Ни один британский корабль не смог нанести удар по наземным целям хуситов в Йемене из-за нехватки огневой мощи, что ставит под сомнение способность ВМС... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T08:58
2024-01-28T09:08
в мире
великобритания
сша
йемен
военная операция сша и британии в йемене
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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Ни один британский корабль не смог нанести удар по наземным целям хуситов в Йемене из-за нехватки огневой мощи, что ставит под сомнение способность ВМС Великобритании противостоять России, пишет The Telegraph."Ни один из эсминцев или фрегатов Королевского флота не имеет возможности поражать наземные цели, в результате чего США должны наносить большинство ударов по целям хуситов", – отметили в статье.Эта проблема, по словам британского контр-адмирала в отставке Криса Пэрри, вскрыла невозможность флота Великобритании конкурировать с российским и китайским, говорится в материале."Беспокойство заключается в том, что мы не можем идти нога в ногу с российскими и китайскими противниками, и мы будем видеть все больше и больше подобных проблем", – заявил он.Ранее сообщалось, что cилы США и Великобритании нанесли удары по восьми объектам йеменских хуситов. В частности, целями стали "подземное хранилище", а также места, где располагаются ракетные объекты хуситов.В середине ноября хуситы в знак поддержки палестинцев в секторе Газа начали атаковать связанные с Израилем суда в Красном море, из-за чего морские перевозки через Суэц резко сократились.
https://ria.ru/20240126/khusity-1923777748.html
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в мире, великобритания, сша, йемен, военная операция сша и британии в йемене
В мире, Великобритания, США, Йемен, Военная операция США и Британии в Йемене
СМИ: провал в Йемене вскрыл слабость ВМС Британии перед Россией

Telegraph: ВМС Британии не хватает огневой мощи для нанесения ударов по хуситам

© Фото : Crown Copyright / LA(Phot) Chris MumbyЭсминец Defender Королевских ВМС Великобритании
Эсминец Defender Королевских ВМС Великобритании - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© Фото : Crown Copyright / LA(Phot) Chris Mumby
Эсминец Defender Королевских ВМС Великобритании. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Ни один британский корабль не смог нанести удар по наземным целям хуситов в Йемене из-за нехватки огневой мощи, что ставит под сомнение способность ВМС Великобритании противостоять России, пишет The Telegraph.
"Ни один из эсминцев или фрегатов Королевского флота не имеет возможности поражать наземные цели, в результате чего США должны наносить большинство ударов по целям хуситов", – отметили в статье.
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Эта проблема, по словам британского контр-адмирала в отставке Криса Пэрри, вскрыла невозможность флота Великобритании конкурировать с российским и китайским, говорится в материале.
"Беспокойство заключается в том, что мы не можем идти нога в ногу с российскими и китайскими противниками, и мы будем видеть все больше и больше подобных проблем", – заявил он.
Ранее сообщалось, что cилы США и Великобритании нанесли удары по восьми объектам йеменских хуситов. В частности, целями стали "подземное хранилище", а также места, где располагаются ракетные объекты хуситов.
В середине ноября хуситы в знак поддержки палестинцев в секторе Газа начали атаковать связанные с Израилем суда в Красном море, из-за чего морские перевозки через Суэц резко сократились.
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