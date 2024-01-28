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Москвичам рассказали о погоде в феврале - РИА Новости, 28.01.2024
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12:25 28.01.2024 (обновлено: 12:47 28.01.2024)
https://ria.ru/20240128/fevral-1923956093.html
Москвичам рассказали о погоде в феврале
Москвичам рассказали о погоде в феврале - РИА Новости, 28.01.2024
Москвичам рассказали о погоде в феврале
Февраль в Москве ожидается теплее нормы на 2-3 градуса, а количество осадков может превысить климатическую норму в 1,5 раза, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T12:25
2024-01-28T12:47
погода
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Февраль в Москве ожидается теплее нормы на 2-3 градуса, а количество осадков может превысить климатическую норму в 1,5 раза, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Холодная хватка зимы ослабевает, и грядущий относительно теплый февраль, на 2-3 градуса выше нормы, станет тому подтверждением. А вот снега в последний месяц зимы будет еще очень много", - рассказал Тишковец.Согласно его словам, по предварительным прогнозам, количество осадков превысит климатическую норму в 1,5 раза.
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погода, москва, евгений тишковец
Погода, Москва, Евгений Тишковец
Москвичам рассказали о погоде в феврале

Февраль в Москве ожидается теплым, а количество осадков может превысить норму

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЖенщина гуляет с ребенком во время снегопада
Женщина гуляет с ребенком во время снегопада - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Женщина гуляет с ребенком во время снегопада. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Февраль в Москве ожидается теплее нормы на 2-3 градуса, а количество осадков может превысить климатическую норму в 1,5 раза, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Холодная хватка зимы ослабевает, и грядущий относительно теплый февраль, на 2-3 градуса выше нормы, станет тому подтверждением. А вот снега в последний месяц зимы будет еще очень много", - рассказал Тишковец.
Согласно его словам, по предварительным прогнозам, количество осадков превысит климатическую норму в 1,5 раза.
Мост на остров Русский во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
Ветер на острове Русский во Владивостоке достиг 40,2 метра в секунду
22 января, 14:10
 
ПогодаМоскваЕвгений Тишковец
 
 
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