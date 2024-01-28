https://ria.ru/20240128/fevral-1923956093.html
Москвичам рассказали о погоде в феврале
Москвичам рассказали о погоде в феврале - РИА Новости, 28.01.2024
Москвичам рассказали о погоде в феврале
Февраль в Москве ожидается теплее нормы на 2-3 градуса, а количество осадков может превысить климатическую норму в 1,5 раза, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T12:25
2024-01-28T12:25
2024-01-28T12:47
погода
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Февраль в Москве ожидается теплее нормы на 2-3 градуса, а количество осадков может превысить климатическую норму в 1,5 раза, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Холодная хватка зимы ослабевает, и грядущий относительно теплый февраль, на 2-3 градуса выше нормы, станет тому подтверждением. А вот снега в последний месяц зимы будет еще очень много", - рассказал Тишковец.Согласно его словам, по предварительным прогнозам, количество осадков превысит климатическую норму в 1,5 раза.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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погода, москва, евгений тишковец
Погода, Москва, Евгений Тишковец
Москвичам рассказали о погоде в феврале
Февраль в Москве ожидается теплым, а количество осадков может превысить норму
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости.
Февраль в Москве ожидается теплее нормы на 2-3 градуса, а количество осадков может превысить климатическую норму в 1,5 раза, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос
" Евгений Тишковец.
"Холодная хватка зимы ослабевает, и грядущий относительно теплый февраль, на 2-3 градуса выше нормы, станет тому подтверждением. А вот снега в последний месяц зимы будет еще очень много", - рассказал Тишковец.
Согласно его словам, по предварительным прогнозам, количество осадков превысит климатическую норму в 1,5 раза.
Ветер на острове Русский во Владивостоке достиг 40,2 метра в секунду