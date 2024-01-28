https://ria.ru/20240128/fevral-1923956093.html

Москвичам рассказали о погоде в феврале

Москвичам рассказали о погоде в феврале - РИА Новости, 28.01.2024

Москвичам рассказали о погоде в феврале

Февраль в Москве ожидается теплее нормы на 2-3 градуса, а количество осадков может превысить климатическую норму в 1,5 раза, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T12:25

2024-01-28T12:25

2024-01-28T12:47

погода

москва

евгений тишковец

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Февраль в Москве ожидается теплее нормы на 2-3 градуса, а количество осадков может превысить климатическую норму в 1,5 раза, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Холодная хватка зимы ослабевает, и грядущий относительно теплый февраль, на 2-3 градуса выше нормы, станет тому подтверждением. А вот снега в последний месяц зимы будет еще очень много", - рассказал Тишковец.Согласно его словам, по предварительным прогнозам, количество осадков превысит климатическую норму в 1,5 раза.

https://ria.ru/20240122/veter-1922764581.html

москва

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2024

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, москва, евгений тишковец